অশ্লীল ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ায় চরম পদক্ষেপ ছাত্রীর, গ্রেফতার কাকা-ভাইপো

অশ্লীল ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ায় চরম পদক্ষেপ ছাত্রীর, গ্রেফতার কাকা-ভাইপো
জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানা এলাকার ঘটনা৷ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ৷
Published : September 20, 2025 at 5:45 PM IST
জলপাইগুড়ি, 20 সেপ্টেম্বর: স্কুলছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানা এলাকায়৷ অভিযোগ, ওই ছাত্রীর আপত্তিকর ছবি ভাইরাল করে দেওয়া হয়৷ সেই অপমানেই এই চরম পদক্ষেপ করে ওই ছাত্রী৷ এই ঘটনায় অভিযুক্ত ওই ছাত্রীর পরিচিত এক ছাত্র ও ছাত্রের কাকা৷ তারাই ওই ছাত্রীর ভিডিয়ো ভাইরাল করে দেয় বলে অভিযোগ৷ কোতোয়ালি থানার পুলিশ অভিযুক্ত কাকা-ভাইপোকে গ্রেফতার করেছে৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেলে ওই ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়৷ পরিবারের তরফে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়৷ পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে৷ পরে পরিবারের তরফে কাকা-ভাইপোর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় কোতায়ালি থানায়৷ তার পরই পুলিশ গ্রেফতার করে দু’জনকে৷
মৃত স্কুলছাত্রীর বাবা বলেন, ‘‘স্থানীয় একটি ছেলে আমার মেয়ের কুপ্রস্তাব দেয়। সেটা আমার স্ত্রী আমাকে জানায়। ছেলেটি আমার মেয়ের অশ্লীল ভিডিয়ো করে হোয়াটসঅ্যাপে ভাইরাল করে দেয়। সেই বিষয়টা সহ্য করতে না পেরে আমার মেয়ে নিজেই নিজেকে শেষ করে ফেলল৷ গতকাল আমাদের বাড়িতেই মেয়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। আমি চাই আমার মেয়ের মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী, তাদের ফাঁসি হোক।’’
তবে ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই মৃতার পরিবার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল৷ কিন্তু লিখিত অভিযোগ দায়ের হওয়ার আগেই এই ঘটনা ঘটে গেল৷ এই নিয়ে আক্ষেপ করছিলেন ওই ছাত্রীর দাদা৷ তিনি বলেন, ‘‘আমরা বিষয়টি থানার এক অফিসারকে জানাই। তিনি আমাদের সাইবার থানায় অভিযোগ করতে বলেছিলেন। আমরা থানাতেও এসেছিলাম বোনকে নিয়ে। কিন্তু সেই সময় থানায় আধিকারিক না থাকায় আমাদের শনিবার আসতে বলা হয়। কিন্তু অভিযোগ করার আগেই বোন সবশেষ করে দিল।’’
এই ঘটনা নিয়ে আপাতত মুখ খুলতে নারাজ পুলিশ৷ জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে যে তদন্ত শুরু হয়েছে৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে৷ তবে পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, যে কাকা-ভাইপোকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তার মধ্যে ভাইপো একাদশ শ্রেণির ছাত্র৷ তার সঙ্গে ওই ছাত্রীর প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল৷ সেই সম্পর্কের সুযোগ নিয়েই মেয়েটির ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি তুলে নেয় ওই একাদশ শ্রেণির ছাত্র৷ তার পর কাকার সঙ্গে যোগসাজশ করে ছবিটি ভাইরাল করে দেয়৷
এদিন অভিযুক্ত দু’জনকে আদালতে পেশ করা হয়েছে৷ তবে আদালত কী নির্দেশ দিয়েছে, তা এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি৷