মানিকচকে ভরা ফুলহরে তলিয়ে গেল আরেক ছাত্র, এখনও সন্ধান মেলেনি দেহের

মানিকচকে ভরা ফুলহরে তলিয়ে গেল আরেক ছাত্র, এখনও সন্ধান মেলেনি দেহের
16 বছরের ছাত্রটি দশম শ্রেণিতে পড়ত ৷ বিশ্বকর্মা মূর্তির বিসর্জন দিতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে ৷
Published : September 20, 2025 at 4:52 PM IST
মালদা, 20 সেপ্টেম্বর: গঙ্গার পর এবার ফুলহর ৷ ফুলেফেঁপে ওঠা নদীতে নেমে তলিয়ে গিয়েছে আরও এক পড়ুয়া ৷ এবার ভূতনি নয়, ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার মানিকচকের মথুরাপুরে ৷ শুক্রবার সন্ধের মুখে তলিয়ে যাওয়া ওই পড়ুয়ার দেহের এখনও হদিশ মেলেনি ৷ দেহের খোঁজে ভরা ফুলহরে তল্লাশি চালাচ্ছেন বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা ৷
শুক্রবার সন্ধে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মথুরাপুর সংলগ্ন কালীটোলা গ্রামের খেজুরবোনা ঘাটে ৷ এলাকার কয়েকজন ছেলের সঙ্গে খেজুরবোনা ঘাটে বিশ্বকর্মা মূর্তির বিসর্জন দিতে গিয়েছিল বিশু রায় নামে 16 বছর বয়সী এক কিশোর ৷ সে মথুরাপুর রায়পাড়ার বাসিন্দা ৷ স্থানীয় মথুরাপুর বিএসএস হাইস্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়ত ৷ সাঁতার তেমন জানত না বলেই জানাচ্ছেন স্থানীয় মানুষজন ৷ ভরা ফুলহরে নামতেই জলের প্রবল স্রোত বিশুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ৷ তার সঙ্গীরা তাকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি ৷
খবর যায় বিশুদের বাড়িতে ৷ বাড়ির ছেলের ফুলহরে তলিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে নদীর ঘাটে ছুটে আসেন পরিবারের লোকজন-সহ গ্রামবাসীরা ৷ খবর যায় স্থানীয় মানিকচক থানাতেও ৷ পুলিশের তরফে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় ৷ তবে অন্ধকার নেমে আসায় গতকাল ভরা নদীতে বিশুর খোঁজে সন্ধান চালাতে পারেননি ওই দফতরের কর্মীরা ৷ শনিবার সকাল ন'টা নাগাদ থেকে বিশুর খোঁজে নদীতে শুরু হয়েছে তল্লাশি ৷ তবে এখনও পর্যন্ত তার কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি ৷
বিশুর বাবা অরুণ সাহা পেশায় দিনমজুর ৷ শুক্রবার থেকেই ফুলহরের ঘাটে ঠায় বসে রয়েছেন ৷ ছেলে হারানোর শোকে মুহ্যমান ৷ কোনোরকমে তিনি বলেন, "গতকাল ছেলে বিশ্বকর্মা ঠাকুর বিসর্জন দিতে নদীতে এসেছিল ৷ তখন বানুটোলা গ্রামে আমি কাজ করছিলাম ৷ সেখানেই একজন আমাকে জানায়, ছেলে ডুবে গিয়েছে ৷ আমি তাকে বলি, আমার ছেলে তো বাড়িতেই ছিল ৷ এখানে এসে শুনি, ও বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্বকর্মা প্রতিমা বিসর্জনে এসেছিল ৷ ওর বন্ধুরা ওকে বাঁচানোর চেষ্টাও করেছিল ৷ কিন্তু পারেনি ৷ তবে ছেলে কাদের সঙ্গে ঘাটে এসেছিল সেটা বলতে পারব না ৷ আমি ওর বন্ধুদের দেখিনি ৷"
এলাকার এক বাসিন্দা কালীপদ প্রামাণিক বলেন, "কালীটোলা খেজুরবোনা ঘাটে ফুলহরে বিশ্বকর্মা প্রতিমা বিসর্জন করতে এসে একটি ছেলে তলিয়ে গিয়েছে ৷ নদীতে নামতে গিয়েই সে তলিয়ে যায় ৷ সেই সময় ঘাটে থাকা মানুষজন ওকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন ৷ ছেলেটি মথুরাপুর রায়পাড়ার বাসিন্দা ৷ ওর সঙ্গে আরও ছেলে ছিল ৷ এখন বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের লোকজন ফুলহরে ছেলেটির খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে ৷ পুলিশ প্রশাসন ঘটনাস্থলে এসেছে ৷ ছেলেটিকে উদ্ধার করে দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার আর্জি জানাচ্ছি আমরা ৷ ওই পরিবারের যদি আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন পড়ে সেটাও প্রশাসনের দেখা উচিত ৷"
স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, ফুলহরের জলের গভীরতা গঙ্গার থেকে অনেক বেশি ৷ তাই গঙ্গায় কেউ তলিয়ে গেলে দেহের তাড়াতাড়ি সন্ধান মেলে৷ কিন্তু ফুলহরের ক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনা কম ৷ তার উপর এই মুহূর্তে ফুলহর তার বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে ৷ ফলে বিশুর দেহ কতক্ষণে উদ্ধার হবে কিংবা কখনও উদ্ধার হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে ৷
মানিকচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তী সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ঘটনাটি তাঁরা জানতে পেরেছেন ৷ বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা ছাত্রটিকে নদী থেকে উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছেন ৷