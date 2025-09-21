মেলায় স্টল দেওয়া নিয়ে ছাত্র-সংঘর্ষ বিশ্বভারতীতে, জখম দুই পড়ুয়া

মেলায় স্টল দেওয়া নিয়ে ছাত্র-সংঘর্ষ বিশ্বভারতীতে, জখম দুই পড়ুয়া
এই মেলায় পড়ুয়াদের উৎসাহ থাকে চরমে ৷ জায়গা দখলকে কেন্দ্র করে বিশ্বভারতীর যোগা বিভাগ ও কৃষি বিভাগের পড়ুয়াদের মধ্যে বচসা বাঁধে ৷
Published : September 21, 2025 at 7:15 PM IST
বোলপুর, 21 সেপ্টেম্বর: বিশ্বভারতীতে আনন্দমেলার প্রাক্কালে দুই ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছে দুই ছাত্র। তাদের মধ্যে একজন বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
জানা গিয়েছে, বিশ্বভারতীর গৌরপ্রাঙ্গণে আনন্দমেলার প্রস্তুতি চলছিল। সেই সময় যোগা বিভাগের পড়ুয়াদের সঙ্গে কৃষি বিভাগের পড়ুয়াদের জায়গা দখল নিয়ে বচসা শুরু। তারপরেই বাঁশ নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পরে দুই ছাত্রদল ৷ যদিও, এই প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷
প্রতি বছর মহালয়ার দিন বিশ্বভারতীর গৌরপ্রাঙ্গণে বসে আনন্দবাজার বা আনন্দমেলা ৷ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় থেকে চলে আসছে এই মেলা ৷ এক বেলার মেলা এটি। বিকেলে থেকে চলে রাত আটটা পর্যন্ত। বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগের পড়ুয়ারা বিশেষ করে নিজেদের হাতের তৈরি খাদ্য সামগ্রীর পসরা সাজিয়ে বসে ৷
এছাড়াও, থাকে কিছু শিল্প সামগ্রী ৷ এই মেলায় পড়ুয়াদের উৎসাহ থাকে চরমে ৷ মেলার লভ্যাংশের একটা অংশ পাঠভবনের খাতে জমা পরে ৷ সেই অর্থ দুঃস্থ পড়ুয়াদের সহযোগিতায় ব্যয় করা হয় ৷ এই আনন্দমেলার প্রস্তুতির প্রাক্কালে বিশ্বভারতীর দুই ছাত্র গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যপক সংঘর্ষ বাঁধে ৷ জানা গিয়েছে, মেলায় স্টল দেওয়ার জায়গায় বাঁশ পোঁতার কাজ চলছিল ৷ কে ভালো জায়গা নেবে, এই জায়গা দখলকে কেন্দ্র করে বিশ্বভারতীর যোগা বিভাগ ও কৃষি বিভাগের পড়ুয়াদের মধ্যে বচসা বাঁধে ৷ তারপরেই বাঁশ নিয়ে দুই ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। বাঁশের আঘাতে গুরুত্বর জখম হন দুই ছাত্র, নাক ও মাথা ফেটে যায়৷ রক্তাক্ত অবস্থায় কৃষি বিভাগের এক ছাত্রকে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যপক উত্তেজনা ছড়ায় 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসে ৷
যদিও, এই মর্মে মুখ খুলতে চাইছে না কেউই। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশ্বভারতীর নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। সময় মতো ও সুষ্ঠু ভাবে যাতে মেলা শেষ হয়, তার দিকে বাড়তি নজর দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
উল্লেখ্য, মহালয়ার দিন এই আনন্দমেলাকে কেন্দ্র করে ভিড় উপচে পড়ে ৷ শুধু বিশ্বভারতীর পড়ুয়া, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, প্রাক্তনী, আশ্রমিকেরা মেলায় আসেন তা নয়। বোলপুর-শান্তিনিকেতনবাসীও এক বেলার এই মেলা দেখতে ভিড় জমান ৷ এই প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, "যারা এই কাজ করেছে তাদের বিরুদ্ধে ছাত্র পরিচালক ব্যবস্থা নেবেন ৷ ইতিমধ্যেই তাদের নামের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। আহত ছাত্রের খেয়াল রাখা হচ্ছে।"