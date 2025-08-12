সিউড়ি, 12 অগস্ট: ভেঙে পড়েছে ওয়াটার ডিভাইডার ৷ জোর কদমে সংস্কার চলছে তিলপাড়া জলাধার ও সেতুর । ময়ূরাক্ষী নদীর উপর তৈরি 74 বছরের পুরনো এই জলাধারের উপর নির্ভরশীল কমপক্ষে 30 হাজার হেক্টর চাষ জমি ৷ তাই দ্রুত জলাধার সংস্করণ না-হলে চাষের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বীরভূমে ৷
কেন্দ্রীয় জল কমিশনের (সিডব্লিউসি) 3 জন আধিকারিক-সহ জলাধার বিশেষজ্ঞ জুলফিকার আহমেদের নেতৃত্বে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু গিয়েছে । রাজ্য সেচ দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার দেবাশিস সেনগুপ্ত বলেন, "সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন থেকে অফিসার, ইঞ্জিনিয়াররা এসেছেন ৷ জোর কদমে সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে । এই কাজের গতি আরও বাড়বে ৷ জলাধার বিশেষজ্ঞ জুলফিকার আহমেদের পরামর্শ মতই কাজ এগোচ্ছে ৷"
1951 সালে বীরভূমের সিউড়িতে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর সেচের কাজের জন্য তিলপাড়া বাঁধ নির্মাণ করা হয় ৷ সেই সময় এটির নির্মাণ খরচ হয়েছিল 1 কোটি 10 লক্ষ টাকার কিছু কম-বেশি । পরে জলাধারের উপর যান চলাচলের জন্য সেতু নির্মিত হয় ৷ এই সেতুটি 14 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর রয়েছে । মূলত, উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হল এই সেতু ৷
জলাধারের দৈর্ঘ্য 309 মিটার, প্রস্থ 19 মিটার এবং জলাশয়ের গভীরতা প্রায় 63 মিটার । তিলপাড়া জলাধারে জল ছাড়ার জন্য মোট 15টি গেট রয়েছে ৷ তার মধ্যে বর্তমানে 10টি গেটের ওয়াটার ডিভাইডারে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে । এছাড়া, এই জলাধারের দুই দিক মিলিয়ে মোট 40 কিলোমিটার সেচ খাল রয়েছে ৷ অর্থাৎ, এই জলাধারের উপর নির্ভর করে জেলার কমপক্ষে 30 হাজার হেক্টর জমির চাষাবাদ ।
ময়ূরাক্ষী সেচ খালের উপর নির্ভরশীল ধান, মরশুমি সবজি, ডাল, সরষে প্রভৃতি চাষ । সেই সঙ্গে, আরও উপ-সেচ খাল তো রয়েইছে ৷ দ্রুত এই জলাধার সংস্কার না-হলে ব্যাপক প্রভাব পড়বে কৃষিকাজে ৷ অন্যদিকে, ওয়াটার ডিভাইডার ভেঙে পড়ায় যাতায়াতেও প্রভাব পড়েছে । দিনে হাজারো পণ্যবাহী গাড়ি এই সেতু দিয়ে পারাপার করত ৷ বর্তমানে সেই গাড়িগুলি সিউড়ি-সাঁইথিয়া হয়ে ঘুরে যাতায়াত করছে ৷ ফলে, বাড়ছে পরিবহন খরচ ৷
প্রসঙ্গত, 1978 সাল ও 2000 সালের বন্যায় ক্ষতি হয় তিলপাড়া বাঁধের ৷ স্থানীয়দের অভিযোগ, 25 বছর ধরে তেমনভাবে জলাধার ও সেতুর সংস্কার হয়নি ৷ এক সময় জলাধারের নীচে প্রচুর পরিমাণে বালি জমে গিয়েছিল । সেই বালি উত্তোলন করে সংস্কার করার জন্য টেন্ডার ডাকা হয় ৷ বিরোধীদের অভিযোগ, সেই কাজের জন্য প্রায় 30 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় ৷ কিন্তু, সেই টাকায় পূর্ণাঙ্গ কাজ হয়নি ৷ ফলে, আজ বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে তিলপাড়া ।
এদিকে, ফাটলের জন্য জলাধারটিকে জল শূন্য করে দেওয়া হয়েছে । জলাধার বিশেষজ্ঞ জুলফিকার আহমেদ সেচ দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে পরিদর্শনে যান ৷ সংস্কারের জন্য বেশ কিছু পরামর্শ দেন তিনি ৷ এরপরই কেন্দ্রীয় জল কমিশনের অধিকর্তা শিবকুমার শর্মা এবং সহ-অধিকর্তা এ রাঘবেন্দ্র-সহ 3 সদস্যের প্রতিনিধি দল তিলপাড়া পৌঁছন ৷ তাঁদের সঙ্গে ছিলেন রাজ্য সেচ দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার দেবাশিস সেনগুপ্ত । বোল্ডার ফেলে ওয়াটার ডিভাইডার মেরামতির কাজ শুরু করা হয় । জলাধার ও সেতুটি যাতে আরও বসে না যায়, তার জন্য ভারি ভারি বোল্ডার সেতুর নীচে ফেলা হয় ৷
উল্লেখ্য, দেউচা-পাচামি-সহ মহম্মদবাজার এলাকা থেকে অতিমাত্রায় ওভারলোড লরি, ট্রাক, ডাম্পার এই সেতুর উপর দিয়ে চলাচল করে ৷ এর উপর প্রশাসনেরও নিয়ন্ত্রণ ছিল না । সেই কারণে, তিলপাড়া জলাধারটি এতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে, টানা কয়েক দিন ধরে সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার জন্য দফায় দফায় বৃষ্টির ফলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ।