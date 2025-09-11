ETV Bharat / state

শঙ্করাচার্যের দীক্ষাদান NIT বিশ্ববিদ্যালয়ে, সংবিধান অবমাননার অভিযোগ বিজ্ঞান মঞ্চের

শঙ্করাচার্যের দীক্ষাদান আয়োজিত হল কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক দ্বারা পরিচালিত দুর্গাপুরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে।

Puri Shankaracharya
স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী অর্থাৎ শঙ্করাচার্যের দীক্ষাদান অনুষ্ঠান (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 11, 2025 at 10:31 PM IST

4 Min Read
দুর্গাপুর, 11 সেপ্টেম্বর: বিতর্কের মাঝেই স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী অর্থাৎ শঙ্করাচার্যের দীক্ষাদান বা গুরু মন্ত্র দান অনুষ্ঠান আয়োজিত হল কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক দ্বারা পরিচালিত দুর্গাপুরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানকে সংবিধানের 28 নম্বর অনুচ্ছেদ অবমাননা বলে অভিযোগ তুলে আজ প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে।

বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। প্রাক্তন বাম বিধায়ক বিপ্রেন্দু চক্রবর্তী সরাসরি অভিযোগ জানিয়ে বলেছিলেন, "শিক্ষাক্ষেত্রে গৈরিকীকরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখা গেল দুর্গাপুরে। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় যে আরএসএসের কথাই পরিচালিত হচ্ছে এই ঘটনাটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।"

একই অভিযোগ জানিয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় অভিযোগ তুলে বলেছিলেন, "কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই ধরনের অনুষ্ঠান অভাবনীয়। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনা করে। একটি বিশেষ ধর্মের ধর্মীয় গুরুকে নিয়ে এসে এই ধরনের ধর্মীয় আচরণ সঠিক সিদ্ধান্ত নয়।"

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে এই দীক্ষাদান অনুষ্ঠানের তীব্র বিরোধিতা করে মঞ্চের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায় জানান, "আগে এনআইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের প্রশ্ন করুন আমাদের দেশ এগোচ্ছে না পিছিয়ে যাচ্ছে? বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা হওয়ার কথা যেখানে সেখানে একটি বিশেষ ধর্মের ধর্মীয় গুরুর দীক্ষাদান অন্য ধর্মের ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্মীয় ভাবাবেগা আঘাত করতে পারে এর নামই তো ধর্মীয় মৌলবাদ। ধর্ম যার যার।কিন্তু তার জন্য আলাদা জায়গা আছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের অভাবনীয় ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমরা এর বিরোধিতা করে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের কেন্দ্র রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে আজ প্রতিবাদ মিছিল করছি সিটি সেন্টারে।"

উল্লেখ্য আমাদের দেশের সংবিধানের 28 নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে, "রাষ্ট্রের অর্থে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বজায় রাখতে কোনও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড এবং দীক্ষা দানের মতো ধর্মীয় অনুশীলনকে অনুমোদন করে না।"

এমন কথা লিখিতভাবে লিফলেট আকারে সাধারণ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়েছে। আজ দুর্গাপুরের এনআইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায় স্বামী শঙ্করানন্দ সরস্বতীর দীক্ষাদান অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ছাত্র-ছাত্রী, এনআইটি ক্যাম্পাসের আবাসিক রা এবং অনেক বাইরের মানুষ এ দীক্ষাদান অনুষ্ঠানে এসে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

হাওড়ার বাসিন্দা বায়ো-টেকনোলজির বিটেক তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রৌনক রায় শিব মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার পর সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমি অত্যন্ত খুশি আজ দীক্ষা নিতে পেরে। একটা বিশেষ জায়গায় যাওয়ার পর বিজ্ঞানও যখন ব্যর্থ হয় তখন আমাদের পথপ্রদর্শক হয় ঈশ্বর। আমি পুদিধামে গিয়ে দীক্ষা নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু, তা হয়ে ওঠেনি। তাই যখন শুনলাম তিনি আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসছেন, আমার কোথাও মনে হল তিনি যেন আমার জন্যই আসছেন। দীক্ষা নেওয়ার পর মনের একটা বন্ধ দরজা যেন খুলে গেল। আমার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেই আমি দীক্ষা নিয়েছি।"

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায় সরাসরি বলেন,"শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করে। এরপরে অন্য ধর্মের ছাত্র-ছাত্রীরা যদি তাদের ধর্মীয় গুরুকে নিয়ে এসে ধর্মীয় শিক্ষাদানের আওয়াজ তোলে তাহলে কি এনআইটি কর্তৃপক্ষ তা মানবেন?"

যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দেন, "এরমধ্যে কোনও খারাপ কিছু নেই। এই রাজ্যে যারা মুখ্যমন্ত্রীর মতো একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে পোষণ করেন, তাদের গাত্রদাহ হচ্ছে। শঙ্করাচার্য একজন পন্ডিত ব্যক্তি। যুব সমাজ উদ্বুদ্ধ হবে।"

দীক্ষাদান অনুষ্ঠান শেষে এনআইটির ডাইরেক্টর অরবিন্দ চৌবে বলেন, "আমি এনআইটি দুর্গাপুরে তে যোগদানের পরে প্রথমে দেখেছিলাম এক ছাত্রের এবং তারপরে একজন শিক্ষকের আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছিল। তখন থেকেই আমার চিন্তায় ছিল একজন এমন মানুষকে এখানে নিয়ে আসার যাতে এখানে পুরো পজিটিভ এনার্জি পাওয়া যায়। স্বামী শঙ্করাচার্য দুদিনের জন্য এসেছেন দারুণ অনুষ্ঠান হল। বিজ্ঞান, যুক্তি, কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞান বিতরণ করলেন উনি। আমাদের আজকের প্রজন্ম যখন ভারতীয় সংস্কৃতিকে ভুলতে বসেছে সেই সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে স্বামী শঙ্করাচার্য দারুণ ভাবে ছাত্রদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। "

