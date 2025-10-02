জল বাড়ল মাল নদীতে, হড়পা বানের আশঙ্কা ! বিসর্জনে কড়া নজরদারি

জল বাড়ল মাল নদীতে, হড়পা বানের আশঙ্কা ! বিসর্জনে কড়া নজরদারি
জেসিবি দিয়ে নদীর পার ঠিক করা হয়েছে । পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে বিসর্জনের ঘাটগুলিতে । যাতে কোনও মতেই দর্শনার্থীরা নদীতে না নামতে পারেন ।
Published : October 2, 2025 at 5:42 PM IST
জলপাইগুড়ি, 2 অক্টোবর: জল বাড়ছে পাহাড়ি মাল নদীতে । ভুটান থেকে আসা নদীগুলোতে বিসর্জনের দিন তাই বাড়তি নজরদারি চালাবে প্রশাসন । কারণ, হড়পা বানের আশঙ্কা থাকছে ৷
2022 সালে বিসর্জনের দিন সিকিম থেকে নেমে এসেছিল হড়পা বান ৷ তাতে ডুয়ার্সের মাল নদীতে নয় জন দর্শনার্থীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটে । যে কারণে দুর্গাপুজোর বিসর্জন নিয়ে এবারও আগেভাগে কড়া পদক্ষেপ করেছে জেলা প্রশাসন ।
দশমীর ঘাটে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন নিয়ে বিশেষ সতর্ক জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন । প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার পাহাড় থেকে নেমে আসা খরস্রোতা নদীতে বিসর্জনের সময় কাউকে নামতে দেওয়া হবে না । প্রত্যেক নিরঞ্জন ঘাটে সিসিটিভি লাগানো হয়েছে । বিসর্জন ঘাটগুলিতে বাঁশ ও মোটা দড়ি দিয়ে ব্যারিকেড করা হয়েছে ৷ সেই ব্যারিকেডের ভেতর হাঁটু জলে দাড়িয়েই প্রতিমা বিসর্জন করতে হবে । ঘাট জুড়ে থাকবে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা । প্রতিমা বিসর্জনের সময় জেলাপ্রশাসনের পক্ষ থেকে সিভিল ডিফেন্স-সহ পুরসভার কর্মীরাই বিসর্জনের ঘাটে কাজ করবেন ।
ইতিমধ্যেই মালবাজারের মাল নদীতে জল বেড়েছে । আকাশ আবার মেঘলা হওয়ায় খানিকটা চিন্তায় জেলা প্রশাসন । আবহাওয়া দফতরের পুর্বাভাস অনুযায়ী, 2 অক্টোবর ও 3 অক্টোবর জলপাইগুড়ি জেলায় বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে । কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে । তাই পুরনো ঘটনার থেকে শিক্ষা নিয়ে দশমীর ঘাটে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন নিয়ে বিশেষ সতর্ক জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন ।
জেসিবি দিয়ে নদীর পার ঠিক করা হয়েছে । পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে । যাতে কোনও মতেই দর্শনার্থীরা নদীতে না নামতে পারেন । জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে প্রায় সমস্ত নদীতে দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জনের ঘাট তৈরি করা করা হয়ে থাকে । ডুয়ার্সের মালবাজার, মেটেলি, ধূপগুড়ি, নাগরাকাটা, বানারহাট, ময়নাগুড়ির খরস্রোতা নদীতেও প্রতিমা বিসর্জন হয়ে থাকে । খরস্রোতা নদীতে হড়পা বানের আশঙ্কা থাকে ৷ সেই কারণে বিসর্জনের 24 ঘণ্টা আগে পাহাড় ও সমতল এলাকায় ভারী বৃষ্টি হলে খরস্রোতা নদীতে কাউকে নামতে দেওয়া হবে না । ঘাট থেকেই প্রতিমা বিসর্জন দিতে হবে ।
কোনও রকমের ঝুঁকি নিতে চাইছে না প্রশাসন । পুজো কমিটির সদস্য বা দর্শনার্থীদের কেউ যাতে নির্দেশ অমান্য করতে না পারে তার জন্য বিসর্জন ঘাট জুড়ে থাকবে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা । বিসর্জন ঘাটে থাকবে প্রশিক্ষিত ডুবুরি, স্পিড বোট ও নৌকা, লাইফ জ্যাকেট এবং পর্যাপ্ত লাইটের ব্যবস্থা ।
জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শামা পারভিন বলেন, "মালবাজারে বিসর্জন ঘাটে হড়পা বানের ফলে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল । তারপর আমরা সেচ দফতরের পক্ষ থেকে মাল নদীতে বিসর্জনের ঘাট তৈরি করা হয়েছে । যেখানে বিসর্জনের ঘাটে বাঁশের ব্যারিকেড থাকবে । কাউকে নদীতে নামতে দেওয়া হবে না ।"
জলপাইগুড়ি জেলার পুলিশ সুপার উমেশ খান্ডবাহালের কথায়, "আমরা বিসর্জন নিয়ে সতর্ক আছি । নদীতে কাউকে নামতে দেওয়া হবে না । ঘাটগুলিতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ।"