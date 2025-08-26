ETV Bharat / state

বৃহস্পতিবার থেকে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবিরে শ্রম দফতরের প্রতিনিধিরা আবেদনপত্র নেওয়ার কাজ করছেন ৷ একইসঙ্গে শ্রম দফতরের নিচুতলার আধিকারিকরা এই কাজ শুরু করছেন।

Published : August 26, 2025

কলকাতা, 26 অগস্ট: পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরাতে রাজ্য সরকারের নতুন উদ্যোগ ‘শ্রমশ্রী প্রকল্প’ ৷ তবে এই প্রকল্পের সুফল যাতে শুধুমাত্র প্রকৃত পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছেই পৌঁছয়, তা নিশ্চিত করতে এবার প্রশাসন একগুচ্ছ কঠোর পদক্ষেপের পথে হাঁটল। শ্রম দফতর স্পষ্ট জানিয়েছে, কোনও অবস্থাতেই ভুয়ো নথি বা মিথ্যা পরিচয়ের ভিত্তিতে এই প্রকল্পের সুবিধা নেওয়া যাবে না।

শ্রম দফতরের জারি করা নির্দেশিকায়, জেলা থেকে ব্লকস্তর পর্যন্ত সমস্ত আধিকারিকদের কড়া নজরদারি চালাতে হবে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ব্লক প্রশাসন ও শ্রম দফতরের কর্মীদের নিয়ে যৌথ কমিটি তৈরি করে প্রত্যেকটি আবেদন খুঁটিয়ে যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, প্রতিটি আবেদনকারীর ক্ষেত্রে অন্য রাজ্যে কাজ করার প্রমাণপত্র জমা করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷ কোনও আবেদনকারী যদি নথি জমা দিতে ব্যর্থ হন বা নথিতে অসঙ্গতি থাকে, তবে তার আবেদন বাতিল করা হবে।

প্রশাসনের আশঙ্কা, প্রকল্প ঘোষণার পর অনেকেই ভুয়ো পরিচয়পত্র বা জাল নথি ব্যবহার করে সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। এই সম্ভাবনা মাথায় রেখেই ব্লক অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সন্দেহজনক আবেদনকারীদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নেওয়া হোক। প্রয়োজনে তাঁদের কাছ থেকে অতিরিক্ত নথি বা প্রমাণপত্রও সংগ্রহ করতে হবে।

শ্রম দফতরের এক আধিকারিক বলেন, “শ্রমশ্রী প্রকল্প তাঁদের জন্য, যারা বছরের পর বছর রাজ্যের বাইরে শ্রম দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেছেন এবং নানা সমস্যার কারণে আজ ঘরে ফিরেছেন। এই প্রকল্প তাঁদের পুনর্বাসনের সুযোগ করে দেবে। কিন্তু যদি ভুয়ো আবেদনকারী সুবিধা নিয়ে নেন, তবে প্রকৃত শ্রমিকরা বঞ্চিত হবেন, যা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।”

উল্লেখযোগ্য যে, শ্রমশ্রী প্রকল্পের আওতায় ঘরে ফেরা পরিযায়ী শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সহজ ঋণ সুবিধা এবং ছোট ব্যবসা শুরু করতে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়া হবে। প্রশাসনের ধারণা, এই প্রকল্প যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়, তবে হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিকের জীবনে স্থায়ী পরিবর্তন আসবে। কিন্তু একই সঙ্গে সতর্ক করা হয়েছে, সামান্যতম অনিয়ম ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদেরও জবাবদিহি করতে হবে।

গ্রামীণ এলাকায় বহু পরিবার এখনও পরিযায়ী শ্রমিকদের আয়ে নির্ভরশীল। কর্মসংস্থানের অভাব, দারিদ্র্য এবং সুযোগের অভাবে তাঁরা রাজ্যের বাইরে গিয়ে শ্রম বিক্রি করেছেন। এখন রাজ্যে ফিরে এসে তাঁরা জীবনের নতুন পথ খুঁজছেন। সেই প্রেক্ষিতে শ্রমশ্রী প্রকল্প তাঁদের কাছে আশার আলো। তবে এই আশার আলো যাতে নিভে না-যায় তাই প্রশাসন এবার যে কঠোর পদক্ষেপের পথে হাঁটল, তা অনেকের কাছে স্বস্তিদায়ক বলেই মনে করা হচ্ছে।

সব মিলিয়ে, শ্রমশ্রী প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশাসন যে কোনও ধরণের ভুয়ো আবেদনকে আটকাতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে, তা স্পষ্ট। আর এই নির্দেশ পালনে জেলা থেকে ব্লকস্তর পর্যন্ত কর্তৃপক্ষকে নিরলসভাবে কাজ করার বার্তা দেওয়া হয়েছে ৷ গত বৃহস্পতিবার থেকে ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ শিবিরে শ্রম দফতরের প্রতিনিধিরা আবেদনপত্র নেওয়ার কাজ করছেন ৷ একইসঙ্গে পৃথকভাবেও শ্রম দফতরের নিচুতলার আধিকারিকরা সেই কাজ শুরু করছেন।

