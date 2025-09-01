কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: সমস্ত সমস্যা শুরু হয় পেট থেকে ৷ গবেষণা করে এমনটাই দাবি নিউরো গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট চিকিৎসক উদয়চন্দ্র ঘোষালের ৷ এমনকি চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া দোকানে গিয়ে সাধারণ গ্যাসের ওষুধ খাওয়া ডেকে আনে আরও বিপদ। কিন্তু সেটা কি ? সেই নিয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে কথা বলেন নিউরো গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট চিকিৎসক উদয়চন্দ্র ঘোষাল ৷ ইন্ডিয়ান নিউরো গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট অ্যান্ড মর্টালিটি অ্যাসোসিয়েশনের অষ্টম কনফারেন্সে উঠে আসে সেই প্রসঙ্গ। এমনকি সেখানে দেখানো হয় চিকিৎসকের নিজের তৈরি নতুন এক যন্ত্র ৷ যার পেটেন্টের জন্য আবেদন করেছেন চিকিৎসক উদয়চন্দ্র ঘোষাল ৷
গ্যাস অধিকাংশ রোগের কারণ
চড়ক সংহিতায় বলা হয়েছে, যেকোনও বড় রোগ হয় পেটের থেকে ৷ যেকোনও রোগের জন্য দায়ী পিত্ত, বায়ু ও মিউকাসের সমস্যা ৷ পেটের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া আছে ৷ আমাদের শরীরে সেল আছে 10 টু দি পাওয়ার 13। আর আমাদের পেটে মধ্যে যে ব্যাকটেরিয়া সেল আছে, সেটা হল 10 টু দি পাওয়ার 14 ৷ মানুষের শরীরে সাধারণ সেলের থেকে 10 গুণ বেশি ব্যাকটেরিয়াল সেল আছে ৷ এই ব্যাকটেরিয়াল সেল বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি, আবার নিয়ন্ত্রণ করে ৷ ডায়াবেটিস, স্নায়ু রোগ, হৃদরোগ হওয়ার প্রবণতাকে বদলায় ৷ সেই ব্যাকটেরিয়া যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন সেখানে পিত্তথলিতে আঘাত করে এবং সেখান থেকে গ্যাস সৃষ্টি হয় ৷ তখন বড়-বড় রোগ শরীরে বাসা বাঁধে ৷
মানব শরীরে ব্যাকটেরিয়াল সেল
চিকিৎসকের কথায়, "এই ব্যাকটেরিয়াল সেল আমরা পাই জন্মের সময় মায়ের কাছ থেকে ৷ সিজার এবং নরমাল ডেলিভারিতে এই ব্যাকটেরিয়াল সেলের সংখ্যা বদলায় ৷ এরপর যাদের সঙ্গে আমি বড় হচ্ছি, তাদের থেকে আমি ওই ব্যাকটেরিয়ার সেল পাই ৷ বড় হওয়ার পর সেই ব্যাকটেরিয়াল সেলের বৃদ্ধি স্থিতিশীল হয়ে যায় ৷ এমনকি গ্রামের মানুষের এই ব্যাকটেরিয়াল সেল এবং শহরের মানুষের ব্যাকটেরিয়ার সেল আলাদা হয় ৷"
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাকটেরিয়াল সেল
অহেতুক যদি অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া হয়, তাহলে কিন্তু ব্যাকটেরিয়াল সেলের ক্ষতি হয় ৷ একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে শিশু বয়সে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বেশি অ্যান্টিবায়োটিক খেলে, বড় হয়ে তারা স্থূলতার সমস্যায় ভোগেন ৷ পাশাপাশি ধূমপান, মদ্যপান এই ব্যাকটেরিয়াল সেলের ক্ষতি করে ৷ এমনকি দেখা গিয়েছে, যদি কোনও মহিলা গর্ভাবস্থায় ধূমপান করেন, অথবা তাঁর পাশে কেউ প্রতিনিয়ত অতিরিক্ত মাত্রায় ধূমপান করে, তাহলে সেই শিশুর একটা বয়সের পর ব্লাড ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ৷
গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট ও নিউরো গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্টের পার্থক্য
সব নিউরো গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট হলেন গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট ৷ যখন প্রতিনিয়ত গ্যাসের সমস্যা, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, পেট ফুলে যাওয়া এগুলি হয়, তখন তা নিউরো গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্টের সমস্যা ৷ প্রায় 33 রকমের রোগ আছে এর মধ্যে ৷ কেউ এই সব রোগে দীর্ঘদিন ধরে ভুগছেন, কিন্তু পরীক্ষার রিপোর্টে কিছু ধরা পড়ছে না ৷ তখনই বুঝতে হবে নিউরো গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্টের কাছে যাওয়া প্রয়োজন ৷
চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া গ্যাসের সমস্যায় ওষুধ কিনে খাওয়া
গ্যাসের সমস্যা হলে অধিকাংশ মানুষই দোকান থেকে ওষুধ কিনে খান ৷ আবার আরেকটি সমস্যা হল 'অনলাইন-ডাক্তারি' ৷ এ নিয়ে চিকিৎসক উদয়চন্দ্র ঘোষাল বলেন, "আমরা দেখি এই ধরনের সমস্যা ৷ হজমের ওষুধ বলে যেগুলি মানুষ দোকান থেকে কিনে খান, সেগুলি গ্যাস তৈরি করার ওষুধ ৷ এই ধরনের ওষুধ শরীরে অ্যাসিড তৈরি করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয় ৷ এই অ্যাসিড আমাদের খাওয়ার হজম করতে সাহায্য করে ৷ যখন কারও আলসার হয়, তখন আমরা অ্যাসিড কমাই ৷ এর পাশাপাশি দীর্ঘদিন যদি কেউ গ্যাসের ওষুধ খায়, তাহলে সেই ব্যক্তি ওই ওষুধের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন ৷ দীর্ঘদিন একই ওষুধ খেয়ে গেলে শারীরিক অনেক সমস্যা হয় ৷ কারও কারও পাকস্থলি শুকিয়ে যায়, পেটে ব্যাকটেরিয়াল সেল অধিক মাত্রায় বেড়ে যায়, আন্ত্রিকের সমস্যা তৈরি হয় ৷"
চিকিৎসার নতুন দিগন্ত
পেটের কোনও সমস্যার ক্ষেত্রে গাট বা পেটের মাইক্রো ব্যাকটেরিয়ার পরীক্ষা করা অনেক খরচ সাপেক্ষ ৷ আর এর মাধ্যমে রোগ নির্ণয়ও একেবার সঠিক হয় না ৷ তাই চিকিৎসক হিসাবে গাট মাইক্রো ব্যাকটেরিয়ার পরীক্ষার পক্ষে নন বলে জানান উদয়চন্দ্র ঘোষাল ৷ তাই তিনি ব্রেথ ক্যাল নামে একটি নতুন যন্ত্র বানিয়েছেন ৷ যার মাধ্যমে পেটের মাইক্রো ব্যাকটেরিয়ার মেটাবলাইট মাপা হয় ৷ এতে পেটের মূল সমস্যা ধরা পড়বে ৷
কীভাবে কাজ করবে ব্রেথ ক্যাল ?
চিকিৎসক উদয়চন্দ্র ঘোষাল বলেন, "আমরা যে যন্ত্রটা বানিয়েছি তার নাম হল ব্রেথ ক্যাল ৷ এটা এক ধরনের শ্বাসের পরীক্ষার যন্ত্র ৷ আমরা শ্বাসের পরীক্ষার জন্য স্বাভাবিক যে পরীক্ষাটা করে থাকি, সেটা হল একটা জায়গায় ফু দেওয়া হয় ৷ সেটাতে আমরা হাইড্রোজেন ও মিথেন সব মেপে থাকি ৷ তারপর, তার মানটা চোখে দেখে নির্ণয় করা হয় ৷ এই ব্রেথ ক্যাল যন্ত্র নিজে থেকে একটি কার্ড বানাবে ৷ যেখানে তিন ঘণ্টা ধরে কত পরিমাণ হাইড্রোজেন, মিথেন-সহ অন্যান্য গ্যাস কত পরিমাণ তৈরি হল, তা সেই কার্ডে নথিভুক্ত হবে ৷ তার থেকে পেটের মাইক্রো ব্যাকটেরিয়ার মেটাবলাইট মাপা হয় ৷ এই মেশিনটির পেটেন্টের জন্য আবেদন করেছেন চিকিৎসক উদয়চন্দ্র ঘোষাল ৷