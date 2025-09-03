মালদা, 3 সেপ্টেম্বর: উৎসবের মরশুমের মুখে ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে জাল নোটের পাচারচক্র ৷ তার প্রমাণ মিলেছে মালদায় ৷ নির্দিষ্ট সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে বৈষ্ণবনগর থানার পিটিএস মোড় থেকে প্রায় 21 লাখ টাকার জালনোট-সহ দুই কারবারিকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ৷ ডিমনিটাইজেশনের পর এই প্রথম এত পরিমাণ জালনোট উদ্ধার হল বলে দাবি করেছে জেলা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ ৷
এ নিয়ে এসটিএফ-এর এক আধিকারিক বলেন, "বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে পাওয়া একটি তথ্যের ভিত্তিতে আমরা গতকাল রাতে বৈষ্ণবনগর থানার পিটিএস মোড়ে তল্লাশি অভিযান চালাই ৷ দেখা যায়, দুই সন্দেহভাজন যুবক ওই এলাকায় 12 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করছে ৷ তাঁদের দু’জনের হাতে ছিল একটি করে ব্যাগ ৷ তাঁদের প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করি ৷ সদুত্তর না-পেয়ে, তাঁদের ব্যাগে তল্লাশি চালানো হয় ৷"
ওই আধিকারিক বলেন, "দু’টি ব্যাগ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় 20 লক্ষ 87 হাজার টাকার জালনোট ৷ প্রতিটি নোট 500 টাকার ছিল ৷ দু’টি ব্যাগ থেকে মোট 4174টি জালনোট উদ্ধার করা হয়েছে ৷ এরপরেই ওই দুই যুবককে আটক করা হয় ৷ তাঁদের নাম হজরত বেলাল ওরফে মাসুদ এবং তরিকুল ইসলাম ৷ 24 বছর বয়সি মাসুদের বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায় ৷ 25 বছরের তরিকুল কালিয়াচক থানা এলাকার বাসিন্দা ৷ প্রাথমিক জেরায় তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, বাংলাদেশ থেকে ওই জালনোটের বান্ডিলগুলি সংগ্রহ করেছিল ৷"
এসটিএফ-এর তরফে উদ্ধার করা জালনোট-সহ ধৃত দুই যুবককে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ ধৃত দুই যুবকের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ ৷ এই জালনোট পাচারচক্রে আর কারা জড়িত, ধৃতরা কোথায় এই বিপুল পরিমাণ জালনোট পাচার করছিল, সেসব জানার চেষ্টা করছে পুলিশ ৷
এ নিয়ে মালদা জেলার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব বলেন, "গতকাল (মঙ্গলবার) রাতে বিপুল পরিমাণ জালনোট উদ্ধার করেছে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে দুই পাচারকারিকে ৷ গোটা ঘটনা নিয়ে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে ৷"
উল্লেখ্য, অগস্ট মাসের শুরুতেই বৈষ্ণবনগর থানা এলাকা থেকে দুই মহিলাকে পাঁচশোটি 200 টাকার জাল-সহ গ্রেফতার করেছিল ৷ জানা যায়, সেই জালনোটগুলি পাকিস্তান থেকে ভারতে ঢুকেছে ৷ সঙ্গে 500 টাকার জালনোটও বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ ৷