রাজবংশী সমাজের পথিকৃৎ বীর চিলা রায়ের মূর্তি স্থাপিত শিলিগুড়িতে

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন পদ্মশ্রী নগেন্দ্রনাথ রায় । দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় রাজবংশী গৌরবের প্রতীক এই কিংবদন্তি সেনাপতির স্মৃতিকে অমর করে রাখতে মূর্তিটি স্থাপিত ৷

রাজবংশী সমাজের পথিকৃৎ বীর চিলা রায়ের মূর্তি স্থাপিত শিলিগুড়িতে (নিজস্ব চিত্র)
Published : September 22, 2025 at 8:00 PM IST

শিলিগুড়ি, 22 সেপ্টেম্বর: রাজবংশী সমাজের পথিকৃৎ বীর চিলা রায়ের মূর্তি স্থাপন হল শিলিগুড়িতে । শহরের ইস্টার্ন বাইপাসের বানেশ্বরে ওই মূর্তি স্থাপন হয় । আর সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকল শহরবাসী । এদিন রাজবংশী সমাজের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় উন্মোচিত হয় বীর চিলা রায়ের মূর্তি । দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ রাজবংশী গৌরবের প্রতীক এই কিংবদন্তি সেনাপতির স্মৃতিকে অমর করে রাখতে মূর্তিটি নির্মিত হয়েছে ।

মূর্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন শিলিগুড়ির বিশিষ্ট সমাজসেবী জে পি কানডিয়া । তাঁর আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতা ছাড়া এই প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হত না বলে জানান উপস্থিত বক্তারা । এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী নগেন্দ্রনাথ রায় ।

ETV BHARAT
ইস্টার্ন বাইপাসের বানেশ্বরে ওই মূর্তি স্থাপন হয় (নিজস্ব চিত্র)

তিনি বলেন, "বীর চিলা রায়ের মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের স্মৃতি সংরক্ষণ কেবল রাজবংশী সমাজের নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গেরই গর্বের বিষয় ।" জেপি কানাড়িয়া বলেন, "রাজবংশী সমাজের গৌরব বীর চিলা রায় । শহরে সমস্ত মনীষীদের মুর্তি রয়েছে । তাই বহুদিনের দাবি ছিল যাতে শহরে একটি বীর চিলা রায়ের মূর্তি স্থাপন করা হয় । সেই মতো এদিন মূর্তি স্থাপন করা হল ৷ এরপর থেকে প্রতি বছর চিলা রায় দিবস পালন করা হবে ।"

মূর্তি উন্মোচনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু রাজবংশী সমাজের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় বাসিন্দারা । অনুষ্ঠান ঘিরে এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ ছিল এলাকায় । চিলা রায়ের প্রকৃত নাম শুক্লধ্বজ । তিনি কোচ রাজবংশের সাহসী ও পারদর্শী সেনাপতি ছিলেন । কোচ রাজবংশের রাজা নরনারায়ণ তাঁর ভাই । তিনি নরনারায়ণের সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন । তিনি চিলপাখির (কামতাপুরী/রাজবংশী ভাষায় চিলা) বেগে যুদ্ধ করতেন বলে তাঁকে চিলা রায় বলা হত । তিনি যুদ্ধে কাছাড়ি, মণিপুরী, অহম ও ভুটিয়া সৈন্যদের পরাস্ত করেছিলেন । বর্তমান বিশ্বের সর্বাধুনিক এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কৌশল হিসেবে পরিচিত গেরিলা রণনীতির সবথেকে সফল প্রবর্তকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মহাবীর চিলা রায় ।

