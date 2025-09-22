রাজবংশী সমাজের পথিকৃৎ বীর চিলা রায়ের মূর্তি স্থাপিত শিলিগুড়িতে

রাজবংশী সমাজের পথিকৃৎ বীর চিলা রায়ের মূর্তি স্থাপিত শিলিগুড়িতে
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন পদ্মশ্রী নগেন্দ্রনাথ রায় । দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় রাজবংশী গৌরবের প্রতীক এই কিংবদন্তি সেনাপতির স্মৃতিকে অমর করে রাখতে মূর্তিটি স্থাপিত ৷
Published : September 22, 2025 at 8:00 PM IST
শিলিগুড়ি, 22 সেপ্টেম্বর: রাজবংশী সমাজের পথিকৃৎ বীর চিলা রায়ের মূর্তি স্থাপন হল শিলিগুড়িতে । শহরের ইস্টার্ন বাইপাসের বানেশ্বরে ওই মূর্তি স্থাপন হয় । আর সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকল শহরবাসী । এদিন রাজবংশী সমাজের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় উন্মোচিত হয় বীর চিলা রায়ের মূর্তি । দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ রাজবংশী গৌরবের প্রতীক এই কিংবদন্তি সেনাপতির স্মৃতিকে অমর করে রাখতে মূর্তিটি নির্মিত হয়েছে ।
মূর্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন শিলিগুড়ির বিশিষ্ট সমাজসেবী জে পি কানডিয়া । তাঁর আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতা ছাড়া এই প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হত না বলে জানান উপস্থিত বক্তারা । এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী নগেন্দ্রনাথ রায় ।
তিনি বলেন, "বীর চিলা রায়ের মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের স্মৃতি সংরক্ষণ কেবল রাজবংশী সমাজের নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গেরই গর্বের বিষয় ।" জেপি কানাড়িয়া বলেন, "রাজবংশী সমাজের গৌরব বীর চিলা রায় । শহরে সমস্ত মনীষীদের মুর্তি রয়েছে । তাই বহুদিনের দাবি ছিল যাতে শহরে একটি বীর চিলা রায়ের মূর্তি স্থাপন করা হয় । সেই মতো এদিন মূর্তি স্থাপন করা হল ৷ এরপর থেকে প্রতি বছর চিলা রায় দিবস পালন করা হবে ।"
মূর্তি উন্মোচনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু রাজবংশী সমাজের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় বাসিন্দারা । অনুষ্ঠান ঘিরে এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ ছিল এলাকায় । চিলা রায়ের প্রকৃত নাম শুক্লধ্বজ । তিনি কোচ রাজবংশের সাহসী ও পারদর্শী সেনাপতি ছিলেন । কোচ রাজবংশের রাজা নরনারায়ণ তাঁর ভাই । তিনি নরনারায়ণের সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন । তিনি চিলপাখির (কামতাপুরী/রাজবংশী ভাষায় চিলা) বেগে যুদ্ধ করতেন বলে তাঁকে চিলা রায় বলা হত । তিনি যুদ্ধে কাছাড়ি, মণিপুরী, অহম ও ভুটিয়া সৈন্যদের পরাস্ত করেছিলেন । বর্তমান বিশ্বের সর্বাধুনিক এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কৌশল হিসেবে পরিচিত গেরিলা রণনীতির সবথেকে সফল প্রবর্তকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মহাবীর চিলা রায় ।