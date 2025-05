ETV Bharat / state

যাত্রী নিরাপত্তায় বাসের গতিবিধি পুলিশের নজরে আনতে নয়া অ্যাপ আনছে রাজ্য - WHERE IS MY BUS

বাসের জন্য নয়া অ্যাপ পরিবহণ দফতর ( ইটিভি ভারত )

Published : May 7, 2025

কলকাতা, 7 মে: বাস কখন আসবে, কত দূরে রয়েছে ; এবার উত্তর মিলবে অ্যাপেই । নবান্ন সূত্রে খবর, 'হয়্যার ইজ মাই বাস' নামে একটি মোবাইল অ্যাপ খুব শিগগিরই চালু করতে চলেছে পরিবহণ দফতর । প্রথম পর্যায়ে কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলে চালু হবে এই অ্যাপের পাইলট প্রকল্প । নতুন এই অ্যাপ থেকে যেমন যাত্রীরা বাসের অবস্থান জানতে পারবেন, তেমনই বাসচালকদের গতিবিধিও নজরে রাখবে পুলিশ । ফলে, অধিক গতিতে বাস চালিয়ে দুর্ঘটনার প্রবণতাও কমবে বলে আশাবাদী পরিবহণ দফতর । বুধবার অল বেঙ্গল বাস-মিনিবাস কো-অর্ডিনেশন কমিটির (এবিবিএমসিসি) রাজ্য সম্মেলনে যোগ দেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী । সম্মেলন শেষে তিনি বলেন, "এই অ্যাপ চালু হলে যাত্রীরা নির্দিষ্ট স্টপে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারবেন কতক্ষণ পরে বাস আসছে । পাশাপাশি, চালকদের উপর পুলিশের নজরদারি থাকায় অতিরিক্ত গতির প্রবণতাও কমবে । ফলে দুর্ঘটনার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে ।" সূত্রের খবর, শীঘ্রই অ্যাপটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হবে সল্টলেকের করুণাময়ী বাসস্টপে । অ্যাপের মাধ্যমে বাসচালককে যাত্রা শুরুর আগে একটি কিউআর কোড স্ক্যান করতে হবে । তাতেই সেই বাস সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পৌঁছে যাবে পরিবহণ দফতরের তথ্যপ্রযুক্তি শাখায় । মন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যেই রাজ্যে একটি স্পিড ম্যানেজমেন্ট পলিসি ঘোষণা করা হয়েছে । যেখানে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় বাসের সর্বোচ্চ গতিসীমা নির্ধারিত রয়েছে । নির্ধারিত গতিসীমা মেনে চললে বাস দুর্ঘটনা অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে । সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে পরিবহণ দফতর ।