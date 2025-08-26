কলকাতা, 26 অগস্ট: কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদের নির্বাচন এবং অ্যান্টি র্যাগিং কমিটি গড়ার দায় রাজ্যের নয় ৷ কলকাতা হাইকোর্টে এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর কথায়, ভোট এবং অ্যান্টি র্যাগিং কমিটি সবটাই করার কথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির । রাজ্যের এখানে কোনও ভূমিকা নেই ।
এই যুক্তির পালটা যুক্তি দেন মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ৷ তিনি বলেন, "রাজ্যের যদি কোনও এক্তিয়ারই না-থাকে, তাহলে উচ্চশিক্ষা দফতর বিজ্ঞপ্তি জারি করে কী করে নির্বাচন বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিল ?" পাশাপাশি রাজ্যের বক্তব্য লিখিত রেকর্ড রাখার কথা বলেন তিনি ৷ যাতে পরে তা অস্বীকার না-করা হয় । এরপরেই বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ পাশাপাশি বেঞ্চ জানিয়েছে, 10 নভেম্বর ভোট ও র্যাগিং ইস্যুতে পৃথক শুনানি করা হবে ।
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদের নির্বাচন ও অ্যান্টি র্যাগিং কমিটি তৈরির আর্জি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছিল বেশ কয়েকটি জনস্বার্থ মামলা । সেই মামলাকারীদের অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্ট গঠিত লিংডো কমিটির যে গাইডলাইন রয়েছে, তা অগ্রাহ্য করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন সংক্রান্ত নতুন বিধি তৈরি করেছিল রাজ্য । এদিন শুনানিতে মামলাকারী আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কিছুদিন আগে কল্যাণীতে একজন ছাত্রের মৃত্যু হয় র্যাগিংয়ের জন্য ।" কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অ্যান্টি র্যাগিং কমিটি তৈরি করতে রাজ্যের গাফিলতি রয়েছে বলেই তিনি উল্লেখ করেন ।
অন্যদিকে রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "র্যাগিংয়ের বিষয় সুনির্দিষ্ট করে জানাতে হবে । না-হলে রাজ্য ব্যবস্থা নেবে কীভাবে ? র্যাগিংয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিটি থাকতে হবে । সেটা ঠিক করে বিশ্ববিদ্যালয় । এ রাজ্যে যাদবপুর, আইআইটি খড়গপুরে কয়েকটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে । কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়কেই সেজন্য এগিয়ে আসতে হবে ।"
বিচারপতি সুজয় পাল বলেন, "সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ রয়েছে । সেটা যদি কার্যকর করা না-হয় তাহলে বারবার একই নির্দেশ দিতে হবে । কাজের কাজ কিছু হবে না ।" কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, "2013 সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজগুলোতে একাধিকবার নির্বাচন করার জন্য বলা হয়েছে ।" বিচারপতি সুজয় পাল মামলাকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের কোন অংশ কার্যকর করা হচ্ছে না । কোথায় সমস্যা, সেটা যদি নির্দিষ্ট করে বলা না-হয়, তাহলে আদালত বারবার নির্দেশ দিয়ে লাভ নেই । আপনারা নির্দিষ্ট করে জানান ।"
আর এক মামলাকারী অবহেলিত ছাত্র সমাজের পক্ষে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র নির্বাচন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করে ? রাজ্যের দায় নেই ? সেটা স্পষ্ট করা হোক । তাহলে উচ্চশিক্ষা দফতর বিজ্ঞপ্তি জারি করে কী করে নির্বাচন বন্ধ রাখার জন্য ? রাজ্যের বক্তব্য রেকর্ড করে রাখা হোক ।" পালটা রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 2013 সাল থেকে একাধিকবার চিঠি দিয়ে বলেছি ছাত্র নির্বাচন করুন । এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব । রাজ্য কী করবে ? সেই জন্যই তাদের মামলায় যুক্ত করা প্রয়োজন ।"