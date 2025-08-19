কলকাতা, 19 অগস্ট: প্রথম বর্ষের এমবিবিএস ভর্তি প্রক্রিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর ৷ একইসঙ্গে আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ডেন্টালে ভর্তির প্রক্রিয়াও ৷ রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এমনটাই জানানো হয়েছে ৷
বিজ্ঞপ্তিতে শুধুমাত্র ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের কথা জানানো হলেও, এর সুনির্দিষ্ট কোনও কারণ উল্লেখ করা হয়নি ৷ কতদিন ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ থাকবে, তাও স্পষ্ট করা হয়নি স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার তরফে ৷ অনেকেই মনে করছেন, বিষয়টির মূলে রয়েছে ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত জটিলতা ৷
ফলে, রাজ্যের হাজার হাজার মেডিক্যালপ্রার্থী ও তাঁদের পরিবার এখন কার্যত দিশাহীন ৷ এই পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে ৷ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার সোশাল মিডিয়ায় এ নিয়ে একটি পোস্ট করেছেন ৷ সেখানে তিনি লিখেছেন, "রাজনীতির স্বার্থে কি একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে তুষ্ট করতেই সরকার এই সিদ্ধান্ত নিল ?" তাঁর অভিযোগ, "সংরক্ষণের নামে বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা দিতে গিয়ে সফল ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎকে কার্যত অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে ৷"
হঠাৎ করে এমবিবিএস ভর্তি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তে রাজ্যের মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ ও ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে ৷ AIDSO রাজ্য মেডিক্যাল ইউনিটের আহ্বায়ক চিকিৎসক সামস মুসাফির বলেন, "এমবিবিএস ও বিডিএসে ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত করে দেওয়া বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয় ৷ আইনি জটিলতা তৈরি করে ও তাকে অজুহাত বানিয়ে উচ্চশিক্ষার সমস্ত ক্ষেত্রে ভর্তি প্রক্রিয়া বানচাল করে রাজ্য সরকার ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, তা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক ৷ চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে গেলে ছাত্রছাত্রীদের পঠন-পাঠনের সময় সংকুচিত হবে, যার প্রভাব কেবল ডাক্তারি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ওপর নয়, স্বাস্থ্য পরিষেবার মানের উপরেও পড়বে ৷"