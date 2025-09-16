বক্সা পাহাড়ে উৎকৃষ্ট মানের আদা-এলাচ-শাকালুর চাষ, বিপণনে উদ্যোগী রাজ্য
বক্সা দুর্গ পেরিয়ে চুনাভাতি গ্রামে পৌঁছে যান বেচারাম মান্না ৷ সেখানে স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি ৷
Published : September 16, 2025 at 1:02 PM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা পাহাড়ের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে উৎপাদিত উৎকৃষ্ট মানের আদা, এলাচ ও শাকালুকে বাজারজাত করার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নিতে চলেছে রাজ্য সরকার । রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না রবিবার বক্সা দুর্গ পেরিয়ে পৌঁছে যান চুনাভাতি গ্রামে । সেখানে স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি ৷ পাশাপাশি এলাকার চাষাবাদের চিত্র খতিয়ে দেখেন ।
মন্ত্রী জানান, বক্সা পাহাড়ের প্রায় 14টি গ্রামে ব্যাপক হারে আদা, এলাচ ও শাকালুর চাষ হচ্ছে । কিন্তু দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এগুলি সমতলে আনা কঠিন হয়ে পড়ছে । ফলে বাজারে সঠিক সময়ে পৌঁছতে না-পেরে কৃষকরা ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না । বেচারাম মান্নার কথায়, "যদি এগুলি সমতলে আনার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে বাজারজাতকরণ অনেক ভালোভাবে করা যাবে । কৃষকরাও লাভবান হবেন, তাঁদের জীবিকা আরও সুরক্ষিত হবে ।"
তিনি আরও জানান, খুব শীঘ্রই কৃষি ও উদ্যানপালন দফতরের সঙ্গে যৌথভাবে একটি বৈঠক ডাকা হবে । সেখানেই এই ফসলগুলির বিপণন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে । মন্ত্রীর কথায়, "এই অঞ্চলের আদা, শাকালু ও স্কোয়াশের মান সমতলের তুলনায় অনেক উৎকৃষ্ট । তাই বাজারে এদের দামও বেশি । শুধু সঠিক সময়ে বাজারে পৌঁছনো দরকার । সেই ব্যবস্থা করতেই সরকার উদ্যোগ নেবে ।"
স্থানীয় কৃষকরাও তাঁদের একাধিক সমস্যার কথা তুলে ধরেন মন্ত্রীর কাছে । তাঁরা বেচারাম মান্নার হাতে একটি দাবিপত্র তুলে দেন । কৃষকদের অভিযোগ, পাহাড়ি গ্রাম থেকে উৎপাদিত সবজি সমতলে নিয়ে আসতে গিয়ে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয় । বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের কোর এলাকার মধ্যে দিয়েই সমতলের রাস্তা গিয়েছে, যেখানে চলাচলের উপর নানা বিধিনিষেধ রয়েছে । ফলে পরিবহণের ক্ষেত্রে কার্যতই বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বনবিভাগের নিয়ম ।
তবে মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, এই সমস্যার সমাধানের পথও খুঁজবে রাজ্য সরকার । তাঁর বক্তব্য, "কৃষকদের জীবিকা উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এই 14টি প্রত্যন্ত গ্রামে । প্রশাসন চাইছে, এইসব পণ্য সঠিকভাবে বাজারে পৌঁছে দিয়ে কৃষকরা ন্যায্য দাম পান । এর ফলে তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে ।"
রবিবার লেপচাকা থেকে বক্সা দুর্গ হয়ে চুনাভাতি পৌঁছনোর পথ হেঁটে পাড়ি দেন মন্ত্রী । সেখানে গিয়ে তিনি কৃষিজমি ঘুরে দেখেন এবং চাষিদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন । স্থানীয়দের কথায়, দীর্ঘদিন ধরেই তাঁরা উৎপাদিত ফসলের সঠিক মূল্য পাচ্ছেন না । ফলে পাহাড়ি জীবনে অনটন নিত্যসঙ্গী । সরকারের এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে তাঁদের জীবনে নতুন দিশা খুলবে বলে আশা করছেন কৃষকরা ।
রাজ্য সরকারের কৃষি বিপণন দফতর ইতিমধ্যেই একাধিক অঞ্চলে কৃষিজাত পণ্যের জন্য নতুন বাজার তৈরি করেছে । বক্সা পাহাড়ের ফসলকে বাজারে পৌঁছনোর উদ্যোগ সেই ধারাবাহিকতাকেই আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে । আগামী দিনে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে আলিপুরদুয়ারের বক্সা পাহাড় কেবলমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যই নয়, উৎকৃষ্ট কৃষিজাত পণ্যের জন্যও পরিচিত হয়ে উঠবে বলে মনে করছে প্রশাসন ।