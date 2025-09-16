ETV Bharat / state

তফশিলি জাতির শংসাপত্র প্রাপ্তির নিয়মে পরিবর্তনের পথে রাজ্য, স্বচ্ছতায় জোর মমতার

তফসিলি জাতি (এসসি) সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য শংসাপত্র প্রাপ্তির নিয়মে বড় পরিবর্তনের পথে রাজ্য সরকার। কোনওভাবেই যেন অযোগ্যরা তালিকাভুক্ত না-হন, বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর ৷

CM MAMATA BANERJEE
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 16, 2025 at 8:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: তফশিলি জাতির (SC) শংসাপত্র প্রদানের নিয়ম আরও সরল করার কথা ভাবছে রাজ্য সরকার। সোমবার নবান্নে তফশিলি জাতিভুক্ত মানুষদের সরকারি পরিষেবা সংক্রান্ত রিভিউ বৈঠকে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় ৷ প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই এতে সম্মতি জানিয়েছেন ৷ তবে তিনি একই সঙ্গে স্পষ্ট করেছেন, কোনওভাবেই যেন অযোগ্যরা তালিকাভুক্ত না-হন ৷ তার জন্য কঠোর নজরদারি চালাতে হবে ৷

রাজ্য তফশিলি জাতি উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে এই বৈঠক হয় ৷ মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন ৷ সেখানে রাজ্যের তফশিলি জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ এবং বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় উঠে আসে, বিশেষ করে ‘যোগ্যশ্রী’ প্রকল্পের সুবিধা যাতে আরও বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পান, সে ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন।

বৈঠকে তৃণমূল সাংসদ তথা মতুয়া মহাসংঘের নেত্রী মমতাবালা ঠাকুর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কয়েকটি দাবি রাখেন। তিনি জানান, মতুয়া উন্নয়ন বোর্ড গত দেড় বছর ধরে অচল রয়েছে, যা দ্রুত পুনরায় চালু করতে হবে। পাশাপাশি বাগদায় তৈরি হওয়া বিআর আম্বেদকরের নামে একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল এখনও কার্যকর হয়নি— সেটি চালুরও অনুরোধ জানান তিনি। এ ছাড়া মালদায় বহু মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত উদ্বাস্তু দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন, তাঁদের জমির পাট্টা দেওয়ার প্রস্তাবও মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন মতুয়া মহাসংঘের নেত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।

বৈঠক নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, “আমাদের সরকার তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষদের অধিকার ও উন্নয়নের ব্যাপারে সচেতন ও সংবেদনশীল। গত 14 বছরে নানা পদক্ষেপ আজ সারা দেশে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ।” মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, “আমাদের মানবিক সরকার সর্বদা রাজ্যের সকল মানুষের পাশে আছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সবার জন্য কাজ করি।”

তিনি জানান, 2010-11 সালে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দফতরের বাজেট যেখানে ছিল মাত্র 160 কোটি টাকা, 2025-26 সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 1,761 কোটি টাকা ৷ এই সময়কালে প্রায় 1 কোটি 67 লক্ষ জাতিগত শংসাপত্র (এসসি, এসটি ও ওবিসি মিলিয়ে) প্রদান করা হয়েছে। শংসাপত্র প্রদানের সময়সীমাও 8 সপ্তাহ থেকে কমিয়ে 4 সপ্তাহে আনা হয়েছে ৷

শিক্ষাক্ষেত্রে একাধিক পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে ‘শিক্ষাশ্রী’ প্রকল্প ৷ যেখানে এসসি ও এসটি ছাত্রছাত্রীরা পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বার্ষিক 800 টাকা স্কলারশিপ পান। এখন পর্যন্ত 1 কোটি 5 লক্ষ স্কলারশিপ বিতরণ করা হয়েছে ৷ এছাড়া প্রি-ম্যাট্রিক ও পোস্ট-ম্যাট্রিক মিলিয়ে 87 লক্ষের বেশি শিক্ষার্থী প্রায় 3 হাজার কোটি টাকার বৃত্তি পেয়েছেন। তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য রাজ্যে চালু হয়েছে গার্লস ও বয়েজ হস্টেল, সেন্ট্রাল হস্টেল এবং আশ্রম হস্টেল— সব মিলিয়ে 4 লক্ষের বেশি শিক্ষার্থীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

‘সবুজসাথী’ প্রকল্পে 37 লক্ষের বেশি ছাত্রছাত্রীকে সাইকেল দেওয়া হয়েছে । ‘যোগ্যশ্রী’ প্রকল্পে রাজ্যজুড়ে 50টি কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে । প্রতিবছর প্রায় 3 হাজার শিক্ষার্থী এ সুবিধা পাচ্ছেন। পাশাপাশি, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে ‘ডঃ বিআর আম্বেদকর মেধা পুরস্কার’।

শিক্ষার বাইরে, কর্মসংস্থানেও জোর দিয়েছে সরকার। গত 14 বছরে প্রায় 1 লক্ষ 18 হাজারের বেশি যুবকযুবতী স্কিল ট্রেনিং পেয়েছেন ৷ যাঁদের মধ্যে অনেকেই স্বনির্ভর হয়েছেন ৷ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবারকে ঋণ ও ভর্তুকির মাধ্যমে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে । এ ছাড়া ‘তপশিলি বন্ধু’ প্রকল্পে 11 লক্ষের বেশি মানুষ মাসে 1,000 টাকা ভাতা পাচ্ছেন।

For All Latest Updates

TAGGED:

CASTE CERTIFICATESতফসিলি জাতি শংসাপত্রAPPLICATION FOR SC CERTIFICATECM MAMATA BANERJEESCHEDULED CASTE CERTIFICATE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

একদিন নয়, সপ্তাহে 4 দিন খোলা থাকবে বিশ্বভারতীর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ক্যাম্পাস

একবার চোখে দেখেই প্রেম ? হতে পারে ইমোফিলিয়া; জেনে নিন এর অসুবিধাগুলি

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.