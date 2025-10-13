ETV Bharat / state

সমবায় ব্যাঙ্কের সাইবার সুরক্ষায় বড় পদক্ষেপ করল রাজ্য

পাঁচ বছরের জন্য ফরেনসিক অডিটর প্যানেল গঠনের পথে রাজ্য সরকার

Representative Image
প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 13, 2025 at 3:11 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 13 অক্টোবর: রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে আরও সুরক্ষিত করতে বড় উদ্যোগ নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ডিজিটাল লেনদেনে ক্রমবর্ধমান নির্ভরতার মধ্যে সাইবার নিরাপত্তা জোরদার করতে এবার রাজ্য সরকার ‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড (WBSCB)’-এর মাধ্যমে একটি স্থায়ী সাইবার ফরেনসিক অডিট কাঠামো গঠনের পরিকল্পনা শুরু করেছে। এর জন্য পাঁচ বছরের জন্য স্বীকৃত সাইবার ফরেনসিক অডিটরদের প্যানেলভুক্ত করতে এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট (EOI) আহ্বান করা হয়েছে সরকারের তরফে।

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল এমন একটি শক্তিশালী অডিট ব্যবস্থা তৈরি করা, যা তথ্য ফাঁস, অননুমোদিত প্রবেশ, আর্থিক প্রতারণা-সহ নানা ধরনের সাইবার অপরাধ শনাক্ত, তদন্ত এবং প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই উদ্যোগের ফলে গ্রাহকের তথ্য সুরক্ষা যেমন নিশ্চিত হবে, তেমনই অনলাইন ব্যাঙ্কিংয়ে সাধারণ মানুষের আস্থাও আরও বৃদ্ধি পাবে।

WBSCB রাজ্যের কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক ক্ষেত্রগুলিতে ঋণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। বর্তমানে ব্যাঙ্কের অধিকাংশ কার্যক্রম ডিজিটালভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং জাতীয় পেমেন্ট প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত। তাই ডিজিটাল যুগে নিজেদের কার্যক্রম নিরাপদ রাখতে সাইবার প্রতিরোধ ক্ষমতা (Cyber Resilience) এখন ব্যাঙ্কের অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকে।

রাজ্য সরকারের এক সিনিয়র আধিকারিক বলেন, “রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্কিং পরিকাঠামো এখন দ্রুত ডিজিটাল হচ্ছে। সুতরাং, আমাদের প্রধান লক্ষ্য হল এমন এক সুরক্ষিত নেটওয়ার্ক তৈরি করা যা ভবিষ্যতের সাইবার হুমকি আগেভাগে শনাক্ত ও প্রতিরোধ করতে পারে। এই প্রকল্প সেই লক্ষ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।”

সূত্রের খবর, প্যানেলভুক্ত অডিটররা যেকোনও সাইবার ঘটনার ক্ষেত্রে বিস্তারিত ফরেনসিক তদন্ত চালাবেন — ঘটনার উৎস, ক্ষতির পরিমাণ, প্রমাণ সংগ্রহ এবং ভবিষ্যতের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নির্ধারণ করবেন। অডিটের আওতায় থাকবে ব্যাঙ্কের সার্ভার, ডাটাবেস, নেটওয়ার্ক, এটিএম, সিসিটিভি সিস্টেম এবং অন্যান্য ডিজিটাল পরিকাঠামো।

সব ধরনের তদন্ত জাতীয় সাইবার ইমারজেন্সি রেসপন্স টিম (CERT-In)-এর নির্দেশিকা মেনে সম্পন্ন করতে হবে। অডিটরদের গোপনীয়তা বজায় রেখে ফরেনসিকালি সাউন্ড পদ্ধতিতে প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে এবং সমস্ত ডিজিটাল তথ্য ভারতের মধ্যেই নিরাপদভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রতিটি তদন্ত শেষে জমা দিতে হবে একটি বিস্তারিত তদন্ত পরিকল্পনা, প্রমাণের অনুলিপি এবং চূড়ান্ত ফরেনসিক রিপোর্ট, যেখানে লগ ও স্ক্রিনশট-এর মতো যাচাইযোগ্য উপাদান থাকবে। পুরো প্রক্রিয়াটি তিন ধাপে সম্পন্ন হবে — খসড়া রিপোর্ট, ব্যাঙ্কের প্রতিক্রিয়া ও চূড়ান্ত পর্যালোচনা — যাতে প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত থাকে।

এছাড়াও, প্রতিটি ঘটনার পরে ‘পোস্ট-ইনসিডেন্ট রিভিউ’ করা হবে, যাতে সাইবার আক্রমণের সময় যে দুর্বল দিকগুলি প্রকাশ পায় — যেমন পুরনো সফটওয়্যার, দুর্বল পাসওয়ার্ড নীতি বা ভুলভাবে কনফিগার করা সিস্টেম — সেগুলি সংশোধন করে সাইবার সুরক্ষা পরিকাঠামো আরও মজবুত করা যায়।

অধিকর্তারা মনে করছেন, এই পদক্ষেপ রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে এক নতুন স্তরে নিয়ে যাবে — একটি সুরক্ষিত, স্বচ্ছ ও ভবিষ্যতমুখী ডিজিটাল আর্থিক পরিকাঠামো, যা গ্রামীণ ও শহুরে উভয় অঞ্চলের গ্রাহকদের আস্থা আরও দৃঢ় করবে।

CYBER SECURITYCOOPERATIVE BANKSFORENSIC AUDITORসাইবার সুরক্ষাCYBER SECURITY OF COOPERATIVE BANKS

