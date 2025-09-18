‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ প্রকল্পে অর্থ দিতে শুরু করল রাজ্য সরকার
Published : September 18, 2025 at 6:59 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দের কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার। নবান্ন সূত্রে খবর, সোমবার থেকেই অর্থ দফতর এই প্রকল্পে টাকা ছাড়তে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই প্রায় 70 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, যা দিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে সমস্যার সমাধান কর্মসূচি শুরু হয়েছে।
মূলত ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ শিবির শেষ হওয়ার কথা ছিল 15 নভেম্বর। তারপরেই কাজ শুরু হওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু তার আগেই তৎপরতা দেখাল রাজ্য সরকার। সরকারি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, মঙ্গলবার একদিনেই সারা রাজ্যে 634টি শিবির বসেছে। গত 2 অগস্ট থেকে প্রকল্পের সূচনার পর এখন পর্যন্ত হয়েছে মোট 23,761টি শিবির। এই শিবিরগুলিতে হাজির হয়ে নিজেদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন প্রায় এক কোটি 80 লক্ষ 64 হাজার 904 জন মানুষ।
প্রকল্প ঘোষণার দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, প্রতিটি বুথের জন্য 10 লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হবে। কোনও সমস্যার সমাধানে এই অর্থ খরচ হবে, তা ঠিক করবেন স্থানীয় মানুষজনই। রাজ্যজুড়ে প্রায় 80 হাজার বুথ রয়েছে। সব মিলিয়ে 8000 কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে, রাজ্য সরকারের এক আধিকারিক বলেন, “এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা বরদাস্ত করতে চাইছে না প্রশাসন। ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় দফতরগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দ্রুত ভেটিং শেষ করতে। অর্থ ছাড়ার মাধ্যমে সেই সংকল্পই স্পষ্ট হচ্ছে।”
প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগেই নবান্নের তরফ থেকে একটি নির্দেশিকা জারি করে ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ প্রকল্পে গতি আনতে বিশেষত পূর্ত দফতর, সেচ দফতর ও বিদ্যুৎ দফতরের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলিকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে বলা হয়েছিল এই প্রকল্পে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই প্রকল্পকে সরকারের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে দেখা হচ্ছে। তাই যে কোনও মূল্যে এটি কার্যকর করতে চাইছে প্রশাসন। সরকারি তৎপরতায় এই প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দের সূচনা সেই রাজনৈতিক তাৎপর্যই আরও স্পষ্ট করে দিল।