10 নম্বর জাতীয় সড়কের অবস্থার জন্য দায়ী রাজ্য, পরিদর্শনে গিয়ে অভিযোগ রাজু বিস্তার

10 নম্বর জাতীয় সড়কের দেখাশোনার দায়িত্ব এখন জাতীয় সড়ক উন্নয়ন নিগমের ৷ গত সেপ্টেম্বরে রাজ্যের পূর্ত দফতরের কাছ থেকে এই দায়িত্ব তাদের হাতে এসেছে ৷

Darjeeling MP Raju Bista
ধস কবলিত 10 নম্বর জাতীয় সড়ক পরিদর্শনে রাজু বিস্তা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 16, 2025 at 4:50 PM IST

2 Min Read

কালিম্পং, 16 অগস্ট: টানা ধসের কারণে অস্তিত্ব হারানোর পথে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক ৷ এর জন্য রাজ্যের পূর্ত দফতরকে দায়ী করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা । শনিবার ধস কবলিত বাংলা সিকিম লাইফ লাইন পরিদর্শনে যান তিনি ।

এদিন সেখানে এনএইচআইডিসিএল, এনএইচপিসি ও সেভক-রংপো রেল প্রকল্পের বরাত প্রাপ্ত সংস্থা ইরকনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন ও ধস কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন রাজু বিস্তা । ধসে বিপর্যস্ত জাতীয় সড়কের সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রের ওই তিন সংস্থাকে একত্রে কাজ করার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি । পাশাপাশি যত দ্রুত সম্ভব ধস সরিয়ে প্রাথমিকভাবে ওই সড়ক দিয়ে যান চলাচল পরিষেবা স্বাভাবিক করার কথাও জানান দার্জিলিংয়ের সাংসদ ।

Darjeeling MP Raju Bista
ধস কবলিত জাতীয় সড়ক (নিজস্ব ছবি)

প্রসঙ্গত, 10 নম্বর জাতীয় সড়কের বাংলার অধীনে থাকা অংশটি আগে দেখভালের দায়িত্বে ছিল রাজ্যের পূর্ত দফতর (জাতীয় সড়ক) । সিকিম অংশের জাতীয় সড়কটি অবশ্য দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন । 2023 সালের সিকিমে হড়পা বানের পর 10 নম্বর জাতীয় সড়কের সমস্যা আরও বৃদ্ধি পায় ।

Darjeeling MP Raju Bista
ধসে বিপর্যস্ত জাতীয় সড়ক (নিজস্ব ছবি)

সেই সময় দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা ও সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং গোলে (তামাং) কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রী নিতিন গড়করিকে আবেদন করেছিলেন, যাতে ওই 10 নম্বর জাতীয় সড়কের দেখাশোনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার নিজের হাতে নেয় ।

Darjeeling MP Raju Bista
ধস কবলিত এলাকা পরিদর্শন রাজু বিস্তার (নিজস্ব ছবি)

সেই মতো গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে রাজ্যের পূর্ত দফতরের কাছ থেকে সেই দায়িত্ব জাতীয় সড়ক উন্নয়ন নিগম (এনএইচআইডিসিএল)-কে দেয় কেন্দ্রীয় সরকার । কিন্তু এনএইচআইডিসিএল নিজের হাতে জাতীয় সড়কের দায়িত্ব নেওয়ার পরেও পরিস্থিতিতে কোনও বদল আসেনি । সেই কারণেই নিত্যযাত্রী থেকে পর্যটকদের মধ্যে ক্ষোভ বৃদ্ধি পেতে থাকে ।

Darjeeling MP Raju Bista
আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক দার্জিলিংয়ের সাংসদের (নিজস্ব ছবি)

এদিন পরিদর্শনের পর সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "যে সময় এই সড়কটি রাজ্যের হাতে ছিল, সেই সময় সড়কটিকে ঠিক রাখার যেসব কাজ রাজ্য সরকারের করা উচিত ছিল, সেসব করা হয়নি । ফলে এখন এই সড়কের অস্তিত্ব হারাতে বসেছে ।"

Darjeeling MP Raju Bista
দ্রুত যান চলাচল পরিষেবা স্বাভাবিক করার পরামর্শ রাজু বিস্তার (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "এই সড়কের সঙ্গেই একই জায়গায় এনএইচপিসি, ইরকন ও এনএইচআইডিসিএলের কাজ চলছে । আমি বলেছি যতক্ষণ পর্যন্ত না এই সংস্থা একত্রে আলোচনা করে কাজ করবে, ততদিন এই সমস্যার সমাধান হবে না । সেজন্য এদের তিনজনকে একসঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে হবে । পাশাপাশি নদীর উপর দিয়ে সেতু করে নতুনভাবে কাজ করে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে ।"

