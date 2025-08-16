কালিম্পং, 16 অগস্ট: টানা ধসের কারণে অস্তিত্ব হারানোর পথে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক ৷ এর জন্য রাজ্যের পূর্ত দফতরকে দায়ী করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা । শনিবার ধস কবলিত বাংলা সিকিম লাইফ লাইন পরিদর্শনে যান তিনি ।
এদিন সেখানে এনএইচআইডিসিএল, এনএইচপিসি ও সেভক-রংপো রেল প্রকল্পের বরাত প্রাপ্ত সংস্থা ইরকনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন ও ধস কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন রাজু বিস্তা । ধসে বিপর্যস্ত জাতীয় সড়কের সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রের ওই তিন সংস্থাকে একত্রে কাজ করার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি । পাশাপাশি যত দ্রুত সম্ভব ধস সরিয়ে প্রাথমিকভাবে ওই সড়ক দিয়ে যান চলাচল পরিষেবা স্বাভাবিক করার কথাও জানান দার্জিলিংয়ের সাংসদ ।
প্রসঙ্গত, 10 নম্বর জাতীয় সড়কের বাংলার অধীনে থাকা অংশটি আগে দেখভালের দায়িত্বে ছিল রাজ্যের পূর্ত দফতর (জাতীয় সড়ক) । সিকিম অংশের জাতীয় সড়কটি অবশ্য দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন । 2023 সালের সিকিমে হড়পা বানের পর 10 নম্বর জাতীয় সড়কের সমস্যা আরও বৃদ্ধি পায় ।
সেই সময় দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা ও সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং গোলে (তামাং) কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রী নিতিন গড়করিকে আবেদন করেছিলেন, যাতে ওই 10 নম্বর জাতীয় সড়কের দেখাশোনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার নিজের হাতে নেয় ।
সেই মতো গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে রাজ্যের পূর্ত দফতরের কাছ থেকে সেই দায়িত্ব জাতীয় সড়ক উন্নয়ন নিগম (এনএইচআইডিসিএল)-কে দেয় কেন্দ্রীয় সরকার । কিন্তু এনএইচআইডিসিএল নিজের হাতে জাতীয় সড়কের দায়িত্ব নেওয়ার পরেও পরিস্থিতিতে কোনও বদল আসেনি । সেই কারণেই নিত্যযাত্রী থেকে পর্যটকদের মধ্যে ক্ষোভ বৃদ্ধি পেতে থাকে ।
এদিন পরিদর্শনের পর সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "যে সময় এই সড়কটি রাজ্যের হাতে ছিল, সেই সময় সড়কটিকে ঠিক রাখার যেসব কাজ রাজ্য সরকারের করা উচিত ছিল, সেসব করা হয়নি । ফলে এখন এই সড়কের অস্তিত্ব হারাতে বসেছে ।"
তিনি আরও বলেন, "এই সড়কের সঙ্গেই একই জায়গায় এনএইচপিসি, ইরকন ও এনএইচআইডিসিএলের কাজ চলছে । আমি বলেছি যতক্ষণ পর্যন্ত না এই সংস্থা একত্রে আলোচনা করে কাজ করবে, ততদিন এই সমস্যার সমাধান হবে না । সেজন্য এদের তিনজনকে একসঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে হবে । পাশাপাশি নদীর উপর দিয়ে সেতু করে নতুনভাবে কাজ করে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে ।"