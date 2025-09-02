ETV Bharat / state

শতাব্দী প্রাচীন স্কুলগুলির ঐতিহ্যরক্ষায় উদ্যোগ রাজ্যের, এক ক্লিকেই জানা যাবে ইতিহাস - HERITAGE OF CENTURY OLD SCHOOLS

রাজ্যের শতবর্ষ পেরিয়ে যাওয়া স্কুলগুলির ঐতিহ্যরক্ষার কাজ শুরু করেছে সরকার ৷ বরাদ্দ হয়েছে অর্থ ৷ মঙ্গলবার বিধানসভায় জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ৷

Heritage of Century Old Schools
প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 2, 2025 at 4:38 PM IST

4 Min Read

কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: শিক্ষার ঐতিহ্য বাংলা ও বাঙালির শিরায় শিরায় ছড়িয়ে রয়েছে ৷ এবার সেই ঐতিহ্যরক্ষায় উদ্যোগী হতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ৷ শুধু সংরক্ষণই নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই ঐতিহ্যের ইতিহাসও তুলে ধরতে চায় রাজ্য ৷ মঙ্গলবার বিধানসভায় সরকারের তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে ৷

এদিন বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক সুকান্ত পালের একটি প্রশ্নের উত্তরে এই নিয়ে বিস্তারিত জানান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ৷ তাঁর কথায়, এই প্রতিষ্ঠানগুলি কেবল শিক্ষাদানের ক্ষেত্র নয়, বাংলার শিক্ষার ইতিহাস ও বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করছে । তাই এগুলির ঐতিহ্যরক্ষা করা সরকারের কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘‘বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যেই অর্থ বরাদ্দ শুরু হয়েছে । চলতি বছরের 31 মার্চ পর্যন্ত 3205টিরও বেশি শতবর্ষ প্রাচীন বিদ্যালয়কে প্রায় 68 কোটি 40 লক্ষ টাকার অনুদান দেওয়া হয়েছে ।’’ তবে তিনি স্পষ্ট করে জানান, এই স্কুলগুলির অধিকাংশই সরাসরি সরকারি নয় ৷ বরং সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত । ফলে প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণে কিছুটা জটিলতা দেখা দিয়েছে ।

এদিন বিধানসভায় ব্রাত্য বসু আরও বলেন, ‘‘প্রতিটি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে (ডিআই) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শতবর্ষ প্রাচীন বিদ্যালয়গুলিকে আলাদা করে চিহ্নিত করে তাঁদের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য । পরে সেই তথ্য বাংলার শিক্ষা পোর্টালে আপলোড করা হবে । এর ফলে সাধারণ মানুষও রাজ্যের এই বিদ্যালয়গুলির ঐতিহ্য, গৌরব ও ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবেন ।’’

শিক্ষামন্ত্রীর মতে, শতবর্ষ প্রাচীন বিদ্যালয়গুলির ভূমিকা শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এই প্রতিষ্ঠানগুলি এক বিশেষ উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে । তাই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার পাশাপাশি অতীতের এই ঐতিহ্যরক্ষা করা সমান জরুরি । সরকারের দাবি, এই উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়গুলি আরও শক্তিশালী হবে এবং আগামী প্রজন্মের কাছে তাঁদের ইতিহাস তুলে ধরা সম্ভব হবে ।

কোন জেলায় কতগুলি শতাব্দী প্রাচীন স্কুলকে ইতিমধ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, তার পরিমাণ কত সেটাও সরকারি তরফে জানা গিয়েছে ৷ সেই তালিকা অনুযায়ী, স্কুলের সংখ্যার নিরিখে শীর্ষস্থানে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর ৷ ওই জেলায় 694টি স্কুলে অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে ৷ বরাদ্দ হওয়া মোট অর্থের পরিমাণ, 1225.58 লক্ষ টাকা ৷ স্কুলের সংখ্যার নিরিখে তালিকার সবচেয়ে নিচে আলিপুরদুয়ার (2) ৷ এই জেলায় 13 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ৷

এছাড়া যে জেলাগুলিতে শতাধিক স্কুলকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, সেগুলি হল - হুগলি (205টি স্কুল, বরাদ্দ অর্থ-548 লক্ষ), হাওড়া (219টি স্কুল, বরাদ্দ অর্থ-367.48 লক্ষ), কলকাতা (207টি স্কুল, বরাদ্দ অর্থ-353 লক্ষ), নদিয়া (137টি স্কুল, বরাদ্দ অর্থ-296.24 লক্ষ), উত্তর 24 পরগনা (144টি স্কুল, বরাদ্দ অর্থ-239.50 লক্ষ), পশ্চিম মেদিনীপুর (278টি স্কুল, বরাদ্দ অর্থ-419.50 লক্ষ), পূর্ব বর্ধমান (156টি স্কুল, বরাদ্দ অর্থ-256.35 লক্ষ), পুরুলিয়া (384টি স্কুল, বরাদ্দ অর্থ-701.05 লক্ষ) ও দক্ষিণ 24 পরগনা (125টি স্কুল, বরাদ্দ অর্থ-502.42 লক্ষ) ৷

শিক্ষামহলের মতে, এই ধরনের পদক্ষেপ শুধু বিদ্যালয়ের উন্নয়নই নয়, গোটা বাংলার শিক্ষার ঐতিহ্যরক্ষার ক্ষেত্রেও এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে উঠবে । কারণ, বাংলার বিভিন্ন স্কুলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা ধরনের ইতিহাস ৷ কোনও স্কুল থেকে কৃতী বাঙালিরা পাশ করেছেন ৷ আবার কোনও কোনও স্কুলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসও ৷ সরকারি এই পদক্ষেপের ফলে সেই সব গৌরবের কথা জানতে পারবেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পড়ুয়ারা ৷

তাছাড়া শতাব্দীপ্রাচীন অনেক স্কুল বেহাল অবস্থায় রয়েছে ৷ যেমন, দিনকয়েক আগে জানা গিয়েছিল যে হুগলির চন্দননগরের কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের দশা ভগ্নপ্রায় ৷ এই স্কুলে পড়তেন বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত ৷ এমন স্কুলের সংখ্যা নেহাত কম নয় ৷ সরকারি উদ্যোগের ফলে এই ধরনের স্কুলগুলির পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটবে বলেই ধারণা শিক্ষামহলের ৷

আরও পড়ুন -

  1. স্কুলে গড়েছেন ব্যাঙ্ক-হাসপাতাল, জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার পাচ্ছেন খড়গপুরের তনুশ্রী
  2. ভগ্নপ্রায় কানাইলালের নামাঙ্কিত স্কুল-বাড়ি, বিজ্ঞাপনে ঢেকেছে স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্মৃতি
  3. জলাভূমিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারি অর্থ অপচয় ! অস্বাস্থ্যকর-টিনের চালে চলছে পঠনপাঠন

কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: শিক্ষার ঐতিহ্য বাংলা ও বাঙালির শিরায় শিরায় ছড়িয়ে রয়েছে ৷ এবার সেই ঐতিহ্যরক্ষায় উদ্যোগী হতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ৷ শুধু সংরক্ষণই নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই ঐতিহ্যের ইতিহাসও তুলে ধরতে চায় রাজ্য ৷ মঙ্গলবার বিধানসভায় সরকারের তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে ৷

এদিন বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক সুকান্ত পালের একটি প্রশ্নের উত্তরে এই নিয়ে বিস্তারিত জানান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ৷ তাঁর কথায়, এই প্রতিষ্ঠানগুলি কেবল শিক্ষাদানের ক্ষেত্র নয়, বাংলার শিক্ষার ইতিহাস ও বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করছে । তাই এগুলির ঐতিহ্যরক্ষা করা সরকারের কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘‘বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যেই অর্থ বরাদ্দ শুরু হয়েছে । চলতি বছরের 31 মার্চ পর্যন্ত 3205টিরও বেশি শতবর্ষ প্রাচীন বিদ্যালয়কে প্রায় 68 কোটি 40 লক্ষ টাকার অনুদান দেওয়া হয়েছে ।’’ তবে তিনি স্পষ্ট করে জানান, এই স্কুলগুলির অধিকাংশই সরাসরি সরকারি নয় ৷ বরং সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত । ফলে প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণে কিছুটা জটিলতা দেখা দিয়েছে ।

এদিন বিধানসভায় ব্রাত্য বসু আরও বলেন, ‘‘প্রতিটি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে (ডিআই) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শতবর্ষ প্রাচীন বিদ্যালয়গুলিকে আলাদা করে চিহ্নিত করে তাঁদের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য । পরে সেই তথ্য বাংলার শিক্ষা পোর্টালে আপলোড করা হবে । এর ফলে সাধারণ মানুষও রাজ্যের এই বিদ্যালয়গুলির ঐতিহ্য, গৌরব ও ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবেন ।’’

শিক্ষামন্ত্রীর মতে, শতবর্ষ প্রাচীন বিদ্যালয়গুলির ভূমিকা শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এই প্রতিষ্ঠানগুলি এক বিশেষ উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে । তাই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার পাশাপাশি অতীতের এই ঐতিহ্যরক্ষা করা সমান জরুরি । সরকারের দাবি, এই উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়গুলি আরও শক্তিশালী হবে এবং আগামী প্রজন্মের কাছে তাঁদের ইতিহাস তুলে ধরা সম্ভব হবে ।

কোন জেলায় কতগুলি শতাব্দী প্রাচীন স্কুলকে ইতিমধ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, তার পরিমাণ কত সেটাও সরকারি তরফে জানা গিয়েছে ৷ সেই তালিকা অনুযায়ী, স্কুলের সংখ্যার নিরিখে শীর্ষস্থানে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর ৷ ওই জেলায় 694টি স্কুলে অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে ৷ বরাদ্দ হওয়া মোট অর্থের পরিমাণ, 1225.58 লক্ষ টাকা ৷ স্কুলের সংখ্যার নিরিখে তালিকার সবচেয়ে নিচে আলিপুরদুয়ার (2) ৷ এই জেলায় 13 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ৷

এছাড়া যে জেলাগুলিতে শতাধিক স্কুলকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, সেগুলি হল - হুগলি (205টি স্কুল, বরাদ্দ অর্থ-548 লক্ষ), হাওড়া (219টি স্কুল, বরাদ্দ অর্থ-367.48 লক্ষ), কলকাতা (207টি স্কুল, বরাদ্দ অর্থ-353 লক্ষ), নদিয়া (137টি স্কুল, বরাদ্দ অর্থ-296.24 লক্ষ), উত্তর 24 পরগনা (144টি স্কুল, বরাদ্দ অর্থ-239.50 লক্ষ), পশ্চিম মেদিনীপুর (278টি স্কুল, বরাদ্দ অর্থ-419.50 লক্ষ), পূর্ব বর্ধমান (156টি স্কুল, বরাদ্দ অর্থ-256.35 লক্ষ), পুরুলিয়া (384টি স্কুল, বরাদ্দ অর্থ-701.05 লক্ষ) ও দক্ষিণ 24 পরগনা (125টি স্কুল, বরাদ্দ অর্থ-502.42 লক্ষ) ৷

শিক্ষামহলের মতে, এই ধরনের পদক্ষেপ শুধু বিদ্যালয়ের উন্নয়নই নয়, গোটা বাংলার শিক্ষার ঐতিহ্যরক্ষার ক্ষেত্রেও এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে উঠবে । কারণ, বাংলার বিভিন্ন স্কুলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা ধরনের ইতিহাস ৷ কোনও স্কুল থেকে কৃতী বাঙালিরা পাশ করেছেন ৷ আবার কোনও কোনও স্কুলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসও ৷ সরকারি এই পদক্ষেপের ফলে সেই সব গৌরবের কথা জানতে পারবেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পড়ুয়ারা ৷

তাছাড়া শতাব্দীপ্রাচীন অনেক স্কুল বেহাল অবস্থায় রয়েছে ৷ যেমন, দিনকয়েক আগে জানা গিয়েছিল যে হুগলির চন্দননগরের কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের দশা ভগ্নপ্রায় ৷ এই স্কুলে পড়তেন বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত ৷ এমন স্কুলের সংখ্যা নেহাত কম নয় ৷ সরকারি উদ্যোগের ফলে এই ধরনের স্কুলগুলির পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটবে বলেই ধারণা শিক্ষামহলের ৷

আরও পড়ুন -

  1. স্কুলে গড়েছেন ব্যাঙ্ক-হাসপাতাল, জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার পাচ্ছেন খড়গপুরের তনুশ্রী
  2. ভগ্নপ্রায় কানাইলালের নামাঙ্কিত স্কুল-বাড়ি, বিজ্ঞাপনে ঢেকেছে স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্মৃতি
  3. জলাভূমিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারি অর্থ অপচয় ! অস্বাস্থ্যকর-টিনের চালে চলছে পঠনপাঠন

For All Latest Updates

TAGGED:

BRATYA BASUশতাব্দী প্রাচীন স্কুলশিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুমমতা বন্দ্যোপাধ্যায়HERITAGE OF CENTURY OLD SCHOOLS

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.