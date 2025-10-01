মহানবমীতে সুখবর দিল সরকার, আজই মিলবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা
জয় বাংলা-সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের পেনশনের অর্থও নির্ধারিত সময়ের আগেই এমাসে দেওয়া হবে৷ সরকারি তরফে তেমনই জানা গিয়েছে৷
Published : October 1, 2025 at 10:54 AM IST
কলকাতা, 1 অক্টোবর: পুজোর মরসুমে রাজ্যের মহিলাদের জন্য সুখবর। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা উপভোক্তারা পেয়ে যাবেন মাসের প্রথমদিন৷ অর্থাৎ আজ মহানবমীর দিনই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পেয়ে যাবেন বাংলার লক্ষ্মীরা৷ এছাড়া জয় বাংলা-সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের পেনশনের অর্থ এবার আগেভাগেই পৌঁছে যাবে উপভোক্তাদের হাতে।
প্রথমে নবান্ন থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছিল, সেপ্টেম্বর মাসের ভাতা অক্টোবরের প্রথম দিনেই সরাসরি উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। পরে অবশ্য জানানো হয় লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে।
কবে সেই মিলবে টাকা, সেই নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল৷ উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারি কর্মীদের পুজোর ছুটি শুরু হয়েছে গত 26 সেপ্টেম্বর থেকে। টানা ছুটি চলবে 7 অক্টোবর পর্যন্ত। সরকারি অফিস খুলবে 8 অক্টোবর। অনেকের আশঙ্কা ছিল, এত লম্বা ছুটির ফলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা হয়তো বিলি হতে দেরি হবে। তবে রাজ্য সরকার জানিয়ে দিয়েছে, উৎসবের কথা মাথায় রেখে 1 অক্টোবরই অর্থপ্রদান করা হবে। অর্থাৎ লক্ষ্মীপুজোর আগে মহিলাদের হাতে পৌঁছে যাবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা৷
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন। 25 থেকে 60 বছর বয়সী মহিলারা এই প্রকল্পের আওতায় আসেন। তফশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য মাসিক ভাতা 1200 টাকা এবং সাধারণ সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য 1000 টাকা ধার্য করা হয়েছে। প্রতি মাসেই নির্দিষ্ট সময়ে এই অর্থ সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে। এবারে উৎসবের আবহে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অক্টোবরের প্রথম দিনেই টাকা জমা হচ্ছে৷
শুধু মহিলাদের প্রকল্প নয়, জয় বাংলা-সহ বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে যাঁরা পেনশন পান, তাঁরাও একই দিনে অর্থ পেয়ে যাবেন। প্রবীণ নাগরিক থেকে আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষদের কাছে তা স্বস্তিদায়ক হবে।
এদিকে সরকারি কর্মীদের জন্যও উৎসবের আগে বাড়তি সুবিধার ব্যবস্থা করেছে সরকার। সেপ্টেম্বর মাসের বেতন 24 এবং 25 তারিখেই তাঁদের হাতে পৌঁছে গিয়েছে। সাধারণত মাসের শেষ দিনে বা পরের মাসের প্রথম দিকে বেতন দেওয়া হয়, কিন্তু এবারে নির্ধারিত সময়ের আগে টাকা দেওয়ায় কর্মীদের মুখেও উৎসবের আনন্দ বাড়িয়েছে।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার শুরু হওয়ার পর থেকে রাজ্যের বিপুল সংখ্যক মহিলার জীবনে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বিশেষত গ্রামীণ ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারগুলির মহিলাদের স্বনির্ভর হতে সাহায্য করেছে এই প্রকল্প৷ যা ভোটের ফলাফলে বারবার প্রমাণ করেছে৷ আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন৷ সেই ভোটে এই প্রকল্প তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য আরও একবার ইতিবাচক ভূমিকা নিতে পারে৷