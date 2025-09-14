ETV Bharat / state

সমুদ্র বা নদীতে তেলভর্তি জাহাজ উল্টে গেলে কীভাবে মোকাবিলা, কমিটি গঠন রাজ্যের

বঙ্গোপসাগর ও রাজ্যের নদীগুলিতে দূষণ রুখতে এই পদক্ষেপ করল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার

Nabanna
নবান্ন (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 14, 2025 at 4:29 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: বঙ্গোপসাগর ও রাজ্যের নদীগুলিতে দূষণ রুখতে এবার বড় পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। সমুদ্র বা নদীতে তেলভর্তি জাহাজ উল্টে গেলে বা দুর্ঘটনায় পড়লে যাতে জল দূষণ না ছড়ায়, তার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি হস্তক্ষেপ করে ‘অয়েল স্পিল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান’ তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর জন্য নবান্নে উচ্চপর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এই কমিটির প্রধান করা হয়েছে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে। পাশাপাশি রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দফতরের সচিবরাও এতে যুক্ত হয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, মৎস্য, সেচ ও জলপথ, পরিবেশ, পরিবহণ, শ্রম এবং স্বরাষ্ট্র দফতর। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রতিনিধিদেরও যুক্ত করা হয়েছে। ভারতীয় কোস্ট গার্ড এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্টের আধিকারিকরা এই কমিটির অংশ।

সম্প্রতি নবান্নে কমিটির প্রথম বৈঠক হয়েছে। সেই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয়, একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা হবে, যাতে কোনও দুর্ঘটনায় জাহাজ থেকে তেল গড়িয়ে পড়লে দ্রুত পদক্ষেপ করা যায়। নবান্ন সূত্রে খবর, ‘‘বঙ্গোপসাগর এবং রাজ্যের নদীগুলি আমাদের সম্পদ। এগুলিকে দূষণমুক্ত রাখা শুধু পরিবেশ নয়, অর্থনীতি ও মানুষের জীবিকার সঙ্গেও যুক্ত। তাই যে কোনও পরিস্থিতিতে তেল দূষণ নিয়ন্ত্রণে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যই এই উদ্যোগ।”

গত কয়েক মাসে বাংলার উপকূলে একাধিকবার জাহাজ ডুবে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, এমন ঘটনায় তেল ছড়িয়ে পড়লে তা কেবল জলকেই দূষিত করে না, সামুদ্রিক প্রাণী, মাছ ও নদীভিত্তিক অর্থনীতিও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মৎস্যচাষ ও জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই বাস্তবতাই রাজ্য সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ করতে বাধ্য করেছে।

জানা গিয়েছে, ওই বৈঠকে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ শুধু তেল দূষণ রুখতে নয়, জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও সতর্ক করেছেন। তিনি অবৈধ বালি উত্তোলন নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য, নদীর তলা থেকে লাগাতার বালি তোলা হলে বহু সেতুর ভিত্তি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তিনি স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেন, জেলার জেলাশাসকরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বালি চুরি রুখতে ব্যবস্থা নেবেন।

মুখ্যসচিবের বক্তব্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জেলার এক আধিকারিক বলেন, “মুখ্যসচিবের নির্দেশ অনুযায়ী নদীর বালি অবৈধভাবে তোলা হলে কেবল পরিবেশ নয়, সেতুর স্থায়িত্বও নষ্ট হয়। এর ফলে যেকোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে সেতু। তাই এই সমস্যা রুখতে প্রশাসনকে আরও কঠোর হতে হবে।” তাঁর এই সতর্কবার্তার পরই সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে পরিবেশ দফতর জানিয়েছে, নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তেল দূষণ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি নদী ও সমুদ্রের জলের মান বজায় রাখতে বড় ভূমিকা নেবে। এতে মৎস্যসম্পদ সুরক্ষিত থাকবে এবং উপকূলবর্তী অর্থনীতিও স্থিতিশীল হবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, পরিকল্পনাটি সফল হলে আগামিদিনে পশ্চিমবঙ্গের উপকূল এবং নদী ব্যবস্থাপনা এক নতুন মাত্রা পাবে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, রাজ্য সরকার একদিকে যেমন পরিবেশ রক্ষায় পদক্ষেপ করছে, অন্যদিকে অবৈধ বালি উত্তোলনের মতো সমস্যাও একসঙ্গে মোকাবিলা করছে। ফলে প্রশাসনের আশা, এই সব পদক্ষেপ কার্যকর হলে শুধু পরিবেশ নয়, অবকাঠামো ও জীবিকাও সুরক্ষিত থাকবে।

