টেট উত্তীর্ণদের 13 হাজারেরও বেশি পদে নিয়োগে সিলমোহর, বিক্ষোভ বারাসতে
অর্থ দফতরের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে নিয়োগের ব্যাপারে জানানো হয়েছে ৷ অন্যদিকে 2022 সালের টেট উত্তীর্ণদেের বিক্ষোভে এদিন উত্তাল হয়ে ওঠে বারাসত ৷
Published : September 24, 2025 at 6:46 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: তেইশের টেটের ফল প্রকাশের দিনই 2022 সালের টেট উত্তীর্ণদের জন্য এল বড় সুখবর । দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে থাকলেও অবশেষে সবুজ সংকেত দিল রাজ্যের অর্থ দফতর ।
মঙ্গলবার অর্থ দফতরের জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণের জন্য মোট 13,421টি পদে নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে । ফলে শিগগিরই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে ।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছিলেন, শূন্যপদ নির্দিষ্ট করার কাজ চলছে । এবার অর্থ দফতরের ছাড়পত্র মেলার পর নিয়োগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের আর কোনও বড় বাধা থাকল না । ফলে প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি যে খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হতে চলেছে, তা নিয়ে সংশয় নেই । চাকরিপ্রার্থীদের কাছে এটি নিঃসন্দেহে এক বড় সুযোগ ।
তবে নিয়োগের সুখবরের মাঝেই মঙ্গলবার উত্তাল হয়ে ওঠে উত্তর 24 পরগনার বারাসত । সাংসদ সৌগত রায় ও বিধায়ক নির্মল ঘোষের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান টেট উত্তীর্ণরা । পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয় । অভিযোগ, তাতে কয়েকজন আন্দোলনকারী চাকরিপ্রার্থী জখম হয়েছেন ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বারাসতের রবীন্দ্র ভবনে তৃণমূলের শিক্ষা সেলের একটি সম্মেলন ছিল । ওই সম্মেলনে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর যোগ দেওয়ার কথা ছিল । শিক্ষামন্ত্রী আসার খবর পেয়ে 2022 সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা মিছিল করে রবীন্দ্রভবন ঢোকার চেষ্টা করেন । পুলিশ বাধা দিতেই ধস্তাধস্তি বেধে যায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ।
এরপর বারাসতের শেঠপুকুরের কাছে যশোর রোডের উপর বসে পড়েন টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা । হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা । আন্দোলনকারীদের কয়েকজন শুয়েও পড়েন রাস্তার উপর । সেই সময় যশোর রোড ধরে তৃণমূলের শিক্ষা সেলের ওই অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন দমদমের সাংসদ সৌগত রায় ও বিধানসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ । দু'জনের গাড়ি দেখতে পেয়েই আটকান 2022 সালের টেট উত্তীর্ণরা । গাড়ির সামনে বসে পড়ে নিয়োগ চেয়ে কাকুতি-মিনুতি করতে থাকেন তাঁরা । পুলিশ বোঝানোর চেষ্টা করলেও কোনও লাভ হয়নি । উপরন্তু সাংসদ-বিধায়কের গাড়ি ঘিরে ক্ষোভ বাড়তে থাকেন চাকরিপ্রার্থীদের ।
একসময় সৌগত-নির্মল দু'জনেই টেট উত্তীর্ণদের সঙ্গে কথা বলেন । উপযুক্ত জায়গায় তাঁদের সেই নিয়োগের দাবি জানাতে বলেন তৃণমূলের এই দুই জনপ্রতিনিধি । কিন্তু, নাছোড়বান্দা টেট উত্তীর্ণরা নিয়োগ চেয়ে আজকেই বিজ্ঞপ্তির দাবি করতে থাকেন । ফলে, এভাবেই এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অবরুদ্ধ থাকে গুরুত্বপূর্ণ যশোর রোড । যার জেরে স্তব্ধ হয়ে যায় যান চলাচল ।
পরিস্থিতি ক্রমশ নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে শেষে বিক্ষোভকারী চাকরিপ্রার্থীদের উপর পুলিশ এলোপাথাড়ি লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ । তাতে জখম হন কয়েকজন । যদিও পুলিশের দাবি, আন্দোলনকারীরা প্রথমে এক পুলিশ কর্মীর ওপর হামলা চালান । সেই কারণেই পরিস্থিতি সামাল দিতে মৃদু লাঠিচার্জ করতে হয়েছে ।
আন্দোলনকারী চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সম্প্রতি বিধানসভায় ঘোষণা করেছিলেন খুব দ্রুত টেট উত্তীর্ণদের নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে । কিন্তু সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও এখনও শিক্ষা দফতর থেকে সেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি । তাই তাঁরা শিক্ষামন্ত্রীকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানোর জন্য যশোর রোডের ওপরে প্ল্যাকার্ড নিয়ে এসেছিলেন । কিন্তু পুলিশ তাঁদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বাধা দেয় । শিক্ষামন্ত্রী যেখানেই যাবেন সেখানেই এভাবে প্রতিবাদ জানানো হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা ।
এদিকে, পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া, গণ্ডগোল পাকানোর অভিযোগে এদিন পুলিশ বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে আটক করেছে বলে জানা গিয়েছে । তা নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা যায় চাকরিপ্রার্থীদের ।
এই বিষয়ে বারাসত পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) অতীশ বিশ্বাস বলেন, "শিক্ষামন্ত্রী বাইরে রয়েছেন । ওনাদের কাছে ভুল তথ্য ছিল । বিক্ষোভকারীদের আমরা বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি । ওনাদের আন্দোলনের জেরে সাধারণ যানবাহনের পাশাপাশি অ্যাম্বুলেন্সও আটকে পড়েছিল । এই আন্দোলন কাঙ্ক্ষিত নয় ।"
আন্দোলনের পেছনে মূল কারণ ছিল বিলম্বিত নিয়োগ । অথচ ঠিক সেই দিনই নিয়োগ প্রক্রিয়া আরেক ধাপ এগিয়ে যায় অর্থ দফতরের অনুমোদনের মধ্যে দিয়ে । প্রশাসনের ধারণা, এবার আর দেরি নয় - দ্রুত বিজ্ঞপ্তি জারি করে শুরু হবে প্রাথমিক শিক্ষকের নিয়োগ প্রক্রিয়া ।