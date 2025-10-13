বর্ধমান স্টেশনে পদপিষ্টের মতো ঘটনা ! রেলকে দুষলেন তৃণমূল বিধায়ক

বর্ধমান স্টেশনে পদপিষ্টের মতো ঘটনা ! রেলকে দুষলেন তৃণমূল বিধায়ক
রবিবার সন্ধ্যায় বর্ধমান স্টেশনের 4, 6 ও 7 নম্বর প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেন ধরতে গিয়ে বিপত্তি ৷ ঘটনায় রেলকে দায়ী করেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক ।
Published : October 13, 2025 at 7:39 AM IST
বর্ধমান, 13 অক্টোবর: প্রচণ্ড ভিড়ে ট্রেন ধরার হুড়োহুড়িতে পদপিষ্টের মতো পরিস্থিতি তৈরি হল বর্ধমান স্টেশনে ৷ ঘটনায় আহত হয়েছেন 7 জন ৷ তাঁদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ ৷ এদিকে, ঘটনায় রেলকেই দায়ী করছেন বর্ধমান দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক খোকন দাস ৷
ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সন্ধ্যায় ৷ বর্ধমান স্টেশনে মোট 8টি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে ৷ এদিন সন্ধায় 4 নম্বর, 6 নম্বর এবং 7 নম্বর প্ল্যাটফর্মে তিনটি ট্রেন দাঁড়িয়েছিল। 4 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল বর্ধমান হাওড়া যাওয়ার লোকাল ট্রেন , 6 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল রামপুরহাট লোকাল ও 7 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল আসানসোল লোকাল । ট্রেনগুলি ধরার জন্য যাত্রীরা তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে যান । সেই সময় ঠেলাঠেলিতে পড়ে গিয়ে পদপিষ্টের মতো ঘটনা ঘটে ।
ঘটনায় 7 জন আহত হন । খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্টেশন চত্বরে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় ৷ ঘটনাস্থলে রেলের তরফে উদ্ধারকারী দল পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে । সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে । হাসপাতাল সূত্রে খবর, আহত 7 জনের এক্স রে থেকে শুরু করে সিটি স্ক্যান করা হয়েছে । এঁদের মধ্যে একজনের পা ভেঙে গিয়েছে । বাকিদের অবস্থা স্থিতিশীল । ঘটনায় রেলের গাফিলতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন যাত্রীরাও ৷ অব্যবস্থপনার জন্যই এদিনের এই দুর্ঘটনা বলে অভিযোগ তাঁদের ৷
হাসপাতালের সুপার ডাঃ তাপস ঘোষ বলেন, "সাত জন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি আছেন । তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল । তাঁদের অল্প চোট লেগেছে । তবে একজনের পা ভেঙে গিয়েছে । তাঁর অপারেশন করা হয়েছে । বাকিদের এক্স রে, সিটি স্ক্যান করা হয়েছে । রিপোর্টে কিছু পাওয়া না-গেলেও তাঁদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে ।"
এদিকে এদিনের ঘটনায় রেল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির বিরুদ্ধে সরব হন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস ৷ তিনি বলেন, "রেলের পরিকাঠামো ঠিক নেই । সিঁড়িগুলি চওড়া নয় । ফলে, ভিড় বাড়লে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় । অথচ সেদিকে রেল কর্তৃপক্ষের কোনও নজর নেই ৷ সেকারণে মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে । এই ঘটনায় 7 জন আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের চিকিৎসা চলছে ।"
তিনি আরও বলেন, "এর আগে প্ল্যাটফর্মে জলের ট্যাঙ্ক ভেঙে যাত্রীদের মৃত্যু হয়েছিল । কিন্তু তারপরও কেন্দ্রীয় সরকার কোনও পরিষেবা দিচ্ছে না । ট্রেনে যাতায়াতের সময় সাধারণ মানুষ আর সুরক্ষিত নন ৷ আজ বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে পারত । রেল কর্তৃপক্ষকে জানাব বিষয়টি ।" এদিন কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে রেলও ৷
প্রসঙ্গত, 2023 সালের ডিসেম্বর মাসে বর্ধমান স্টেশনের 2 নম্বর ও 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে মধ্যে থাকা একটি জলের ট্যাঙ্ক ভেঙে পড়ে । সেই ঘটনায় মৃত্যু হয় 3 জনের । আহত হন 34 জন । ঘটনার জেরে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েন । জলের ট্যাঙ্ক ভেঙে যাওয়ায় হু হু করে উপর থেকে জল পড়তে শুরু করে । জলের প্রচণ্ড স্রোতে কয়েকজন রেললাইনেও পড়ে যান । অনেকের মাথা ও মুখ ফেটে যায় । শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত লেগে ৷ সেই ঘটনার পর রবিবারের ঘটনায় যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে ৷