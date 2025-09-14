ETV Bharat / state

হাতের নোয়া কেন খুলতে হবে, প্রশ্ন তুলে SSC পরীক্ষা না-দিয়েই ফিরে গেলেন তরুণী

রবিবার পূর্ব বর্ধমানের কালনা হিন্দু গার্লস হাইস্কুলের ঘটনা৷ অন্যদিকে আসানসোল কালো পোশাক পরে পরীক্ষা দিলেন প্রতিবাদী যোগ্য শিক্ষক৷

SSC RECRUITMENT EXAMINATION
পরীক্ষা হলের বাইরে হাতের নোয়া খুলছেন এক চাকরিপ্রার্থী৷ পূর্ব বর্ধমানের কালনায়৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 14, 2025 at 8:37 PM IST

কালনা ও আসানসোল, 14 সেপ্টেম্বর: বিতর্ক যেন পিছু ছাড়তেই চাইছে না স্কুল সার্ভিস কমিশনের৷ রবিবার এবারের এসএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় তথা শেষদিনেই বিতর্ক তৈরি হল৷ অভিযোগ, যে সমস্ত মহিলা পরীক্ষার্থীদের হাতে থাকা শাঁখা-পলা-নোয়া ছিল, তাঁদের সেটি খুলে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হয়েছে৷ একজন পরীক্ষার্থী সেই নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেন এবং পরীক্ষা না দিয়ে চলে যান৷

এই ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমানের কালনায়৷ সেখানকার হিন্দু গালর্স স্কুলে 397 জন পরীক্ষার্থী ছিলেন৷ পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের সময় প্রত্যেকের কাছে কী কী আছে দেখা হয়৷ স্কুল সার্ভিস কমিশন যে যে জিনিসগুলি নিয়ে প্রবেশে অনুমতি দিয়েছে, সেগুলি ছাড়া বাকি সবকিছু খুলে ফেলতে বলা হয়৷ কয়েকজন পুরুষ পরীক্ষার্থীকে প্যান্ট থেকে বেল্ট খুলতে বলা হয়৷ আর মহিলাদের মধ্যে যাঁদের হাতে শাঁখা-পলা-নোয়া ছিল, তাঁদের সেগুলি খুলে ফেলতে বলা হয়৷

অনেক পরীক্ষার্থীরা সেগুলি খুলেই পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করেন৷ দু’জন পরীক্ষার্থী, তা করতে অস্বীকার করেন৷ ফলে এই নিয়ে হইহট্টগোল তৈরি হয়৷ নিরাপত্তার দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা জানান যে কেউ কোনও ধাতব জিনিস পরে ভিতরে যেতে পারবেন না৷ সেই কারণেই ছেলেদের বেল্ট খুলতে বলা হচ্ছে৷ মেয়েদের হাতের চুড়ি, বিশেষ করে ধাতব চুড়ি থাকলে, তা খুলে ফেলতে বলা হচ্ছে৷

এক পরীক্ষার্থী, যাঁর নাম মণীশা শিকদার, তিনি বলেন, ‘‘আমার একমাস বিয়ে হয়েছে৷ তাই হাতের লোহা খুলব না৷ প্রয়োজনে পরীক্ষা দেব না৷’’ তিনি প্রশ্ন তোলেন, ধাতব চুড়ি বলে তা খুলতে হচ্ছে৷ কিন্তু কেন এটা হবে? যদিও শেষপর্যন্ত তিনি হাতের শাখাঁ-পলা খুলে ফেলেন৷ তার পর তিনি ওই পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি পান৷

কিন্তু আরেকজন পরীক্ষার্থী রাজি হননি৷ তিনি পরীক্ষা না দিয়েই ফিরে যান৷ ওই পরীক্ষার্থী ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, তাঁর কিছুদিন আগে বিয়ে হয়েছে। তাই তিনি হাতের নোয়া খুলবেন না। এতে যদি ঢুকতে না দেওয়া হয়, তিনি পরীক্ষা দেবেন না।তাঁর শ্বশুর ছিলেন সঙ্গে৷ তিনি বলেন, ‘‘আমার বউমা পরীক্ষা দিয়ে এসেছিল। কিন্তু এখানকার সিস্টেম বলছে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় মেয়েদের হাতে কোনও চুড়ি থাকবে না। এমনকি হাতের নোয়া পর্যন্ত খুলে ফেলতে হবে। একজন সদ্য বিবাহিত সধবা মেয়ে হাতের নোয়া খুলবে কীভাবে? তাই সে খোলেনি।’’

যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাদের কাছে যা নির্দেশ ছিল, সেই নির্দেশ জানানো হয়েছে। তবে নোয়া খুলতে চাওয়া নিয়ে কেউ কোনও অভিযোগ জানায়নি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কোনও ধাতব জিনিস নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবে না এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে নোয়া যেহেতু ধাতব জিনিস, তাই সমস্যা হয়েছে। স্কুলের পক্ষ থেকে দায়িত্বে থাকা এক শিক্ষিকা ফাল্গুনী মল্লিক বলেন, ‘‘সেটা তো আমরা জানি না, আমাদের তো জানানো উচিত ছিল। আমাদের কাছে যা নির্দেশ আছে, আমরা সেই নির্দেশ মেনে হাতের চুড়ি-নোয়া খুলতে বলেছি।’’

স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেন, ‘‘নিয়োগবিধির বিজ্ঞপ্তিতেই সমস্ত নির্দেশ দেওয়া ছিল। এছাড়াও পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তিতেও কী কী নিয়ে ঢোকা যাবে এবং কী কী নেওয়া যাবে না, সে বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া ছিল।’’

কালো পোশাক পরে পরীক্ষা কেন্দ্রে

যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের অন্যতম মুখ রূপা কর্মকার এদিন প্রতিবাদে এসএসসি পরীক্ষা দিতে আসেন কালো পোশাক পরে। রবিবার এসএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে কুলটি কলেজে পরীক্ষা দিতে হাজির হয়েছিলেন রূপা কর্মকার।

আসানসোলের বারাবনী গৌরান্ডি আরকেএস ইনিসটিউশনের শিক্ষিকা রূপা কর্মকার। বাড়ি বাঁকুড়ায়। 2016 সালে নিয়োগ হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল হয়েছে। তবু ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরি আছে রূপা কর্মকারের। কিন্তু তাঁকে চাকরিতে বহাল থাকতে হলে যোগ্যতার প্রমাণ ফের দিতে হবে। তাই আবারও এসএসসি পরীক্ষায় বসা। জীবনের নতুন চ্যালেঞ্জ রূপার কাছে। যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চে আন্দোলনের অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছিলেন রূপা কর্মকার। রবিবার তাই প্রতিবাদে এসএসসি পরীক্ষা দিতে এলেন কালো পোশাক পরে।

তিনি বলেন, "এর চেয়ে হতাশার আর কী হতে পারে। হয়ত আজ আমি পরীক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারতাম। ছাত্রছাত্রীদের এই সময়ে শিক্ষক হয়ে ওঠার পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় টিপস দিতে পারতাম। কিন্তু আমার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আজ আমাকেও পরীক্ষা দিতে হচ্ছে।"

রূপা বলেন, "এসএসসি পরীক্ষা তখনও সঠিক ভাবে হয়েছিল। কিন্তু নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছিল বদ্ধ ঘরে। আজও এত কড়া অনুশাসনে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে ভালো কথা। কিন্তু আবারও যে দুর্নীতি হবে না, তার গ্যারান্টি কই? আমাদের রেজাল্ট যদি একটু এদিক ওদিক হয়, চাকরি যদি ফিরে না পাই, তার দায় কি রাজ্য সরকার নেবে? রাজ্য সরকারের দুর্নীতির কারণেই আমরা যোগ্য হয়েও আবারও যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হচ্ছে। এর চেয়ে হতাশার আর কী আছে! এর চেয়ে অশুভ আর কীই বা হতে পারে। তাই অশুভের প্রতীক হিসেবে প্রতিবাদে কালো পোশাক পরে আজ পরীক্ষা দিতে এসেছি।''

যোগ্য অধিকার শিক্ষক-শিক্ষিকা মঞ্চ। এই মঞ্চেরই অন্যতম নেতৃত্ব দিচ্ছেন রুপা কর্মকার। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এই অধিকার মঞ্চে অর্থাৎ প্রতিবাদী পরীক্ষার্থী রয়েছেন 182 জন।

