নির্বিঘ্নে মিটল এসএসসি একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগ পরীক্ষা, চলতি সপ্তাহেই ওয়েবসাইটে ‘অ্যানসার-কি’

নির্বিঘ্নে মিটল এসএসসি একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগ পরীক্ষা, চলতি সপ্তাহেই ওয়েবসাইটে ‘অ্যানসার-কি’
পুজোর পরপরই ফলপ্রকাশ ৷ নভেম্বরে ইন্টারভিউয়ের পর নয়া শিক্ষাবর্ষেই স্কুলগুলিতে শূন্যপদে নিয়োগের সম্ভাবনা ৷
Published : September 14, 2025 at 7:51 PM IST
কলকাতা ও দুর্গাপুর, 14 সেপ্টেম্বর: নির্বিঘ্নে শেষ হল এসএসসি-র একাদশ ও দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা ৷ রবিবার রাজ্যের মোট 478টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয় ৷ পরীক্ষা শেষে এসএসসি ভবন থেকে এসএসসি পরীক্ষার উত্তরের মডেল অর্থাৎ, অ্যানসার-কি (সঠিক উত্তর) প্রকাশের দিনক্ষণ জানালেন চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার ৷
রবিবার এসএসসি চেয়ারম্যান বলেন, "পরশুদিন অর্থাৎ, 16 সেপ্টেম্বর নবম ও দশমের নিয়োগ পরীক্ষার অ্যানসার-কি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে ৷ আর একাদশ ও দ্বাদশের অ্যানসার-কি কুড়ি তারিখের (20 সেপ্টেম্বর) মধ্যে ওয়েবসাইটে তোলা হবে ৷ অ্যানসার-কি প্রকাশের পাঁচদিনের মধ্যে চ্যালেঞ্জ করা যাবে ৷ অর্থাৎ, সাইটে প্রকাশিত কোনও উত্তর ভুল থাকলে বা প্রশ্ন ভুল মনে হলে, তা চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা ৷ 16 তারিখ তালিকা প্রকাশ হলে 21 তারিখের মধ্যে চ্যালেঞ্জ করা যাবে ৷" শিক্ষাদফতর সূত্রে খবর, পুজোর পরে এসএসসি-র ফলপ্রকাশ হবে ৷ নভেম্বর থেকে শুরু হবে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া ৷
উল্লেখ্য়, এ দিনের একাদশ ও দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় মোট আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল 2 লক্ষ 46 হাজার 543 জন ৷ তার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 2 লক্ষ 29 হাজার 497 জন ৷ উপস্থিত পরীক্ষার্থীর হার ছিল 93 শতাংশ ৷ নবম ও দশমের নিয়োগের পরীক্ষার মতো এ দিনও ভিনরাজ্য থেকে চাকরিপ্রার্থীরা এসেছিলেন ৷ সেই সংখ্যাটা ছিল 13 হাজার 517 জন ৷ যা নবম ও দশমের ক্ষেত্রে ছিল 31 হাজার 362 জন ৷
এ নিয়ে ফের একবার বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিকে বেকার সমস্যা নিয়ে নিশানা করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ৷ তুলে আনেন ভিনরাজ্যে বাঙালিদের হেনস্তার প্রসঙ্গও ৷ তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও বলেননি, বাইরের রাজ্য থেকে আসা পরীক্ষার্থীদের তাড়িয়ে দাও ৷ কেন তাড়াব তাঁদের ৷ তাঁরা এককথায় শিক্ষিত বেকার ৷ চাকরির খোঁজে এরাজ্যে এসএসসি-র পরীক্ষায় বসেছেন ৷"
ব্রাত্যর কটাক্ষ, "একটা গাল ভরা কথা বলতে শোনা যায় বিজেপির নেতাদের ৷ ডাবল ইঞ্জিনের সরকার ৷ কিন্তু, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে অধিকাংশ চাকরিপ্রার্থীরা এই সাড়ে তেরো হাজারের মধ্যে ছিলেন ৷ এই পরিসংখ্যান থেকে ডাবল ইঞ্জিনের সাফল্য ও ব্যর্থতার খতিয়ান আন্দাজ করা যায় ৷"
এরপরেই বাঙালি হেনস্তার ইস্যুতে ব্রাত্য বলেন, "বাঙালিদের বিজেপি শাসিত রাজ্যে গেলে বিদ্বেষের শিকার হতে হচ্ছে ৷ 1947 সালে স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অবিচ্ছিন্ন অংশ ৷ নেহরুর নেতৃত্বে ভাষাকে কেন্দ্র করে রাজ্য তৈরি হয়েছিল ৷ সেখানে বাঙালিদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তৈরি হয়েছিল ৷ তবুও, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে ৷"
অন্যদিকে, দুর্গাপুরে মাইকেল মধুসূদন মেমোরিয়াল কলেজে এসএসসি-র নিয়োগ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হয় ৷ সেখানে বাউন্সার দিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে পরীক্ষার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড যাচাই করা হচ্ছিল ৷ পুরো নিরাপত্তার দায়িত্বেই ছিল কালো সাফারি পরা বাউন্সাররা ৷ এ নিয়ে বিজেপির বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই সোশাল মিডিয়ায় কয়েকটি ছবি পোস্ট করেন ৷ তিনি প্রশ্ন তোলেন, "কালো সাফারি পরে এরা কারা ? কে এদের পরীক্ষা কেন্দ্রে চেকিংয়ের দায়িত্ব দিল ? আমরা দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে জানতে চাইছি ?"
এ নিয়ে পাল্টা জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় বলেন, "কেন কালো সাফারি পরে ওখানে গিয়েছে, সেটা খোঁজ নিয়ে দেখছি ৷ আর বিজেপি বিধায়ক কি আগে থেকে জানতেন ওখানে কারা চেকিং করছে ৷ কোন কাজ নেই, সেজন্য সবকিছুতেই রাজনীতি খুঁজছেন ৷" বিষয়টি নিয়ে আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) অভিষেক গুপ্ত এবং এসিপি দুর্গাপুর সুবীর রায়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয় ৷ তবে, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি ৷