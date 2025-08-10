কলকাতা, 10 অগস্ট: আরজি করের নির্যাতিতা তরুণী চিকিৎসক এবং নদিয়া কালীগঞ্জের তামান্নার মৃত্যুর বিচার পাওয়ার জন্য রাজনৈতিকভাবে লড়াই করতে হবে । শনিবার কালীঘাট অভিযানের সভা থেকে এমনটাই জানালেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র ।
তাঁর কথায়, "এই মিটিং মিছিল করে কিছু হবে না । মিটিং মিছিল আর কতদিন ? এই যে বলছেন না লড়াই ছিনিয়ে আনব ? কীভাবে আনবেন বলুন ? এটা রাজনৈতিক লড়াই । রাজনৈতিকভাবেই আদায় করতে হবে । 26-এর নির্বাচনে জবাব দিতে হবে ।"
এদিন নবান্ন অভিযানে আহত হন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা মা । সেই প্রসঙ্গ তুলে অভিনেত্রী শ্রীলেখা বলেন, "বাবা মায়ের কাছে একমাত্র সন্তান মারা গেলে বাবা-মা বেঁচে থাকেন না ৷ তাঁরাও কার্যত মরে যান । ফলে আজকে আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের হাতের শাঁখা ভাঙল, মাথা ফাটল এটা কোনও বিষয় নয় । তাঁরা মৃতপ্রায় । তাঁরাই মরেই বেঁচে রয়েছেন ।"
এরপর রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার প্রসঙ্গে অভিনেত্রী বলেন, "একমাত্র সন্তান মারা গেলে বাবা-মা বেঁচে থাকেন না ৷ তাঁরাও কার্যত মরে যান । ফলে আজকে অভয়ার মায়ের হাতের শাখা ভাঙল, মাথা ফাটল এটা কোনও বিষয় নয় । তারা মৃতপ্রায় । তারা মরেই আছে । সেই সন্তানকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে । যারা বিচার চাইছেন তারা অভাব মায়ের বাবার মায়ের জায়গায় নিজেকে ভাবুন তবেই কষ্ট-ব্যথাটা অনুভব করতে পারবেন । তখন কিন্তু আপনারা পিছন ফিরে দেখবেন না আপনাদের পিছনে লোক আছে কী নেই । আজ অভয়া-তামান্নার মা-বাবাদের কথা ভাবুন । এর মাঝে আরও যা যা ঘটনা ঘটে গিয়েছে সেটা ভাবুন । কেন ঘটে গিয়েছে ? কারণ এই রাজ্যে ক্রিমিনাল রা ধর্ষণ করে খুন করে পার পেয়ে যায় । কিছুটি হয় না । কাঁচকলা হয় । এক্ষুনি ধর্ষকদের চারতলা থেকে বাড়ি হয় । গলায় সোনার চেন মোটা হয় ।"
ন্যায়বিচার পেতে গেলে মিটিং মিছিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না বলেই অভিনেত্রী দাবি করেছেন । তিনি বলেন,"এই যে এত চিৎকার করছেন বিচার ছিনিয়ে নেব ! কীভাবে ছিনিয়ে নেবেন বলুন আপনারা ? শুনতে চাই বিচারটা ছিনিয়ে নেব কী করে ? কেন আমরা গেলাম না কালীঘাট অবধি ? পশ্চিমবঙ্গ কি কারও বাপের সম্পত্তি নাকি ? কেন চুপ করে আছি আমরা আজও ? শুধু সভা-মিটিং-মিছিল করে কিছু হবে না ! আর কতদিনে সভা সমাবেশ করে আমরা কাটাব ?"
এরপরেই বাংলা ইন্ডাস্ট্রির প্রসঙ্গ তোলেন শ্রীলেখা মিত্র । নাম না করে তার একসময়ের-সহ অভিনেত্রীকেও কটাক্ষ করেন । তিনি বলেন, "এই আমাদের মতো মানুষ যারা কাজ করি তারা নামেই শুধু ইন্ডাস্ট্রিতে আছি । কাজ দেওয়া হয় না আমাদের । কারণ আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করি ।"
এরপরে নাম না করে বাংলা ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম অভিনেত্রী কে কটাক্ষ করেন শ্রীলেখা মিত্র । সাংবাদিকদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন । তিনি বলেন,"এই যে সাংবাদিক বন্ধুরা প্রশ্ন করেন অভয়ের মৃত্যুর এক বছর হল কী বলবেন ? তাদের বলি যারা ভুলভাল করে শাঁখে ফুঁ দিলে তাদের ছবিও কিন্তু প্রিমিয়ার হয়ে যাবে ! সাংবাদিক ভাইবোনদের বলছি তোমরাও ভয়ে থাকো । তোমাদের এডিটরের ভয়ে । চাকরিটা যদি চলে যায় ? তুষ্ট করে চলাটা বন্ধ করুন । একটাই জীবন । সে জীবনটা কি শুধু তুষ্ট করে কাটিয়ে দেবেন ? মরে মরে বাঁচবে ? ভয়ে বাঁচবে ? আমার মেয়ের কি হবে আমার ছেলের চাকরিটা চলে যাবে এসব করে চলবে না ! এই সরকারকে আমরাই নির্বাচন করি । এটা গণতন্ত্র, কোনও রাজতন্ত্র নয় । সংবিধানটা আরেকবার পড়ুন । সংবিধান আমাদের কথা বলার অধিকার দিয়েছে । প্রতিবাদ করার অধিকার দিয়েছে ।"