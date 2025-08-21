হাওড়া, 21 অগস্ট: কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজোর চল রয়েছে তারাপীঠে ৷ আর সেই পুজো দেখতে সেখানে উপচে পড়ে পুণ্যার্থীদের ভিড় ৷ এবারও তাঁরা যাতে নির্বিঘ্নে তারাপীঠে পর্যন্ত পৌছতে পারেন তার জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করল পূর্ব রেল ৷ আগামী 22, 23 ও 24 অগস্ট হাওড়া থেকে রামপুরহাট রুটে এই বিশেষ ট্রেন চালানো হবে ৷
হাওড়া–রামপুরহাট স্পেশাল ট্রেন
পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগ সূত্রে খবর, 03001 হাওড়া–রামপুরহাট স্পেশাল ট্রেন এই তিনদিন সকাল 5টা 45 মিনিটে হাওড়া থেকে ছাড়বে এবং সকাল 9টা 15 মিনিটে রামপুরহাট পৌঁছবে ৷ পথে শেওড়াফুলি, বাঁদেল, বর্ধমান, গুসকরা, বোলপুর শান্তিনিকেতন ও সাঁইথিয়া স্টেশনে দুই মিনিট করে থামবে ট্রেনটি ৷ ফেরার পথে 03002 রামপুরহাট–হাওড়া স্পেশাল ট্রেন সকাল 11টা 32মিনিটে রামপুরহাট থেকে রওনা দিয়ে দুপুর 3টা 55 মিনিটে হাওড়ায় পৌঁছবে ৷ ওই ট্রেনও সাঁইথিয়া, বোলপুর শান্তিনিকেতন, গুসকরা, বর্ধমান, বাঁদেল ও শেওড়াফুলিতে সংক্ষিপ্ত বিরতি দেবে ৷
পূর্ব রেল জানিয়েছে, বিশেষ ট্রেনে সাধারণ সেকেন্ড ক্লাস কামরা থাকবে । যাত্রীদের নির্বিঘ্ন যাত্রার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । কৌশিকী অমাবস্যা মেলার ভিড় সামলাতে এই বিশেষ ট্রেন ভক্তদের বড় সুবিধা দেবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
কৌশিকী অমাবস্যার ইতিকথা
পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় অবস্থিত তারাপীঠ ৷ ভারতের অন্যতম শ্রদ্ধেয় সাধন পীঠ এটি । কথিত আছে, পুরাযুগে শুম্ভ-নিশুম্ভ নামে দুই অসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল দেবতাকূল । সেসময় তাঁরা মহাদেবের শরণাপন্ন হন ৷ মহাদেব দেবীদুর্গাকে শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করার অনুরোধ করেন । সেই মতো দেবীদুর্গার কোষ থেকে দেবী কৌশিকীর উৎপত্তি হয় ৷ দেবী কৌশিকী এরপর শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করেন ৷ সেই দিনটি ছিল অমাবস্যার তিথি ৷ দেবী কৌশিকী শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করে দেবতাকূলকে রক্ষা করেছিলেন ৷ তাই এই অমাবস্যা 'কৌশিকী অমাবস্যা' নামে অভিহিত ।
আর তাই প্রতি বছর কৌশিকী অমাবস্যায় মা তারাকে বিশেষ ভোগ নিবেদন করা হয় ৷ সাজানো হয় রাজ রাজেশ্বরী বেশে ৷ এই উপলক্ষ্যে মেলা বসে তারাপীঠে ৷ তাতে ভক্তদের ঢল নামে । এই উৎসবকে কেন্দ্র করে ট্রেনে বিপুল যাত্রীর চাপ সামলাতে পূর্ব রেল বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ৷