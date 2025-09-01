কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: আজ থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন । 1 সেপ্টেম্বর থেকে 4 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনদিন ধরে এই বিশেষ অধিবেশন চলবে । কারণ, মাঝে 3 সেপ্টেম্বর করম পুজোর ছুটির কারণে সেদিন অধিবেশন হবে না । ইতিমধ্যেই পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর বিজেপি শাসিত রাজ্যে হামলা নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে উঠেছে । এবারের বিধানসভায় সেই পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর হামলা এবং বাংলাভাষীদের উপর বিজেপি শাসিত রাজ্যে অত্যাচারকেই বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
এই অধিবেশন কেন এত তাৎপর্যপূর্ণ?
শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্যে বাঙালি তথা বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর ধারাবাহিক হামলা, অপমান ও ভয় দেখানোর ঘটনা ঘটছে । বাংলার শ্রমিকদের 'বাংলাদেশি' আখ্যা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে, তাঁদের উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চলছে । এই প্রসঙ্গে তৃণমূল সূত্রে খবর, অধিবেশনে এ নিয়ে সরকার একটি সর্বসম্মত নিন্দা প্রস্তাব আনতে আনতে চলেছে । মূল লক্ষ্য হবে, বঙ্গবাসীর মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে কোনও আপস না করার বার্তা দেওয়া । এখনও পর্যন্ত যা খবর মঙ্গলবার এবং 4 তারিখ দু'দিন ধরে এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা হবে ।
তৃণমূলের অবস্থান
তৃণমূলের এক মন্ত্রী বলেন, "যখনই বাংলার শ্রমিকেরা বাইরে কাজ করতে যান, তাঁদের হেনস্তা করা হয় । বাঙালিকে বাংলাদেশি বলে গালি দেওয়া হয় । এই অপমান শুধু শ্রমিকদের নয়, সমগ্র বাংলার মানুষের অপমান । বিধানসভা থেকে আমরা স্পষ্ট জানিয়ে দেব, এই রাজ্যের মানুষকে আর অবহেলা করা যাবে না ।"
শুধু তাই নয়, ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়াও আলোচনায় আসতে পারে । তবে সেটা হবে কি না তা ঠিক হবে সোমবার দুপুরে আয়োজিত বিজনেস অ্যাডভাইসারি কমিটির বৈঠকে । রাজ্য সরকার মনে করছে, ভোটার তালিকায় নাম কাটাকাটি এবং নতুন নাম যুক্ত করার ক্ষেত্রে কেন্দ্র পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে । তৃণমূলের দাবি, ভোটার তালিকাকে সামনে রেখে বাংলার নাগরিকত্ব নিয়ে আবারও রাজনৈতিক খেলায় মেতেছে বিজেপি ।
বিরোধীদের প্রস্তুতি
অন্যদিকে, বিরোধী শিবিরও পালটা আক্রমণের জন্য তৈরি । বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছেন, তৃণমূল সরকার এই অধিবেশনকে শুধুই রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইছে । বিজেপি শিবিরের দাবি, রাজ্যের ভয়াবহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, কর্মসংস্থানের অভাব, দুর্নীতির পাহাড়-এসব আড়াল করতে গিয়েই তৃণমূল বিধানসভাকে রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করছে ।
পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে নিন্দা প্রস্তাবের প্রেক্ষাপট
বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন । সমস্ত রাজনৈতিক দল ইতিমধ্যেই নিজেদের ঘর গোছাতে শুরু করেছে । রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বিধানসভা ভোটের আগে এই অধিবেশন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । একদিকে কেন্দ্র-রাজ্য দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে বাংলার ভাষাভিত্তিক পরিচয় রাজনীতির প্রশ্ন, দুটোই আলোচনায় বড় ভূমিকা নেবে । তৃণমূল চায়, বাঙালি পরিচয় ও আত্মমর্যাদার প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান আরও জোরালো করে তুলতে । আর বিজেপি চেষ্টা করবে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি সামনে আনার ।
নিন্দা প্রস্তাবে অংশ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী
নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশেষ অধিবেশন সংক্ষিপ্ত হলেও এর রাজনৈতিক গুরুত্ব বিশাল । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে আলোচনায় অংশ নেবেন । তাঁর বক্তব্য থেকেই অধিবেশনের রাজনৈতিক দিকনির্দেশ স্পষ্ট হবে ।
রাজনৈতিক তাৎপর্য
অভিজ্ঞ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের 'বাংলাদেশি' বলে চিহ্নিত করা বা তাঁদের উপর আক্রমণ শুধু শ্রমজীবী মানুষের সমস্যা নয়, এটি সরাসরি রাজ্যের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিচয়ের প্রশ্ন । ফলে এই অধিবেশনের বার্তা রাজ্য ছাড়িয়ে জাতীয় রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলতে পারে । সব মিলিয়ে, আজ থেকে শুরু হওয়া বিধানসভার এই বিশেষ অধিবেশন শুধুই একটি আনুষ্ঠানিক অধিবেশন নয়, বরং আগামিদিনে বাংলার রাজনৈতিক সমীকরণকেও নাড়িয়ে দিতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।