নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফাটালেই বিপদ ! কালীপুজোয় 1500 পুলিশের নজরদারিতে শহর

নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফাটালেই বিপদ ! কালীপুজোয় 1500 পুলিশের নজরদারিতে শহর
শহরে নিরাপত্তা বজায় রাখতে মোতায়েন থাকবে মহিলা পুলিশ ৷ থাকবে রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড ও র্যাফ বাহিনী । সংবেদনশীল এলাকায় চলবে নাকা তল্লাশি ৷
Published : October 8, 2025 at 8:34 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: কালীপুজোকে ঘিরে শহর জুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কড়া করল কলকাতা পুলিশ । উৎসবের রাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং নিষিদ্ধ শব্দবাজি রুখতে বিশেষ নজরদারির বন্দোবস্ত করা হয়েছে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কালীপুজোর রাতে শহরজুড়ে মোতায়েন থাকবেন প্রায় দেড় হাজার পুলিশকর্মী । পাশাপাশি দায়িত্বে থাকবেন প্রায় 12 জন আইপিএস আধিকারিক ।
লালবাজার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করেছে । শব্দদূষণ ও বিপজ্জনক বাজি বিক্রি ও ব্যবহার রুখতে বিশেষ নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কলকাতা পুলিশের নগরপাল মনোজকুমার ভার্মা শহরের প্রতিটি থানার ওসি ও অতিরিক্ত ওসিদের নির্দেশ দিয়েছেন, পুজোর আগে ও পুজোর দিন রাতে থানায় উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক । নিরাপত্তা বজায় রাখতে মহিলা পুলিশ থেকে শুরু করে রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড ও র্যাফ বাহিনী মোতায়েন থাকবে । শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ও সংবেদনশীল এলাকায় নাকা তল্লাশি চালাবে ট্রাফিক বিভাগ ।
থানাগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে হেলমেট, লাঠি ও ব্যারিকেড মজুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এছাড়া কোনও পুজো কমিটির তরফে তারস্বরে গান বা ডিজে বাজানোর অভিযোগ এলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ । বহুতল ও উঁচু ভবনের ছাদ থেকেও নজরদারি চালানো হবে, যাতে কোনোরকম বিশৃঙ্খলা বা দুর্ঘটনা এড়ানো যায় । লালবাজারের এক আধিকারিক বলেন, "শহরবাসী যাতে নির্বিঘ্নে উৎসব উপভোগ করতে পারেন, তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা প্রস্তুত ।" কালীপুজোর রাতে নিরাপত্তা ও শব্দবাজি নিয়ন্ত্রণ-দুই দিকেই নজর রেখে তৈরি হচ্ছে শহর পুলিশ
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরের গুরুত্বপূর্ণ ঘাট, মণ্ডপ ও জনবহুল এলাকাগুলিতে থাকবে বিশেষ নজরদারি । পার্কস্ট্রিট, বালিগঞ্জ, শ্যামবাজার, দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট ও গঙ্গার ঘাটগুলিতে থাকবে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন । প্রতিটি বড় পুজো মণ্ডপে স্থাপন করা হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং তার ফুটেজ রিয়েল-টাইমে নজরে রাখবে লালবাজারের কন্ট্রোল রুম । পাশাপাশি বম্ব স্কোয়াড ও ডগ স্কোয়াডও থাকবে তৎপর । আতশবাজির অনুমোদনবিহীন বিক্রি ও শব্দবাজি ব্যবহারের ওপরও নজর রাখবে পুলিশ ।
ট্রাফিক বিভাগ জানিয়েছে, বিশেষ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু থাকবে পুজোর দিন থেকে দীপাবলির পরদিন পর্যন্ত । অতিরিক্ত যানজট এড়াতে কিছু রাস্তায় যানবাহন চলাচলে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা থাকবে । মদ্যপান করে গাড়ি চালালে নাকা তল্লাশির মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে কলকাতা পুলিশ । পাশাপাশি লালবাজারের তরফে জানানো হয়েছে, শব্দবাজির তাণ্ডবে মানুষ অতিষ্ট হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ একই সঙ্গে সাধারণ মানুষ চাইলে ডায়েল 100তে ফোন করে সরাসরি অভিযোগ দায়ের করতে পারে ।