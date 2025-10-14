সারদা মায়ের জন্মতিথিতে বেলুড় মঠে বিশেষ পুজো, প্রকাশিত নির্ঘণ্ট
শ্রী শ্রী মায়ের জন্মতিথিতে ফের উৎসবমুখর বেলুড় মঠ ৷ প্রায় দু'মাস আগেই নির্ঘণ্ট প্রকাশ কর্তৃপক্ষের ৷ দিনভর চলবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ৷
হাওড়া, 14 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর পর ফের বড় উৎসব বেলুড় মঠে ৷ সামনেই শ্রী শ্রী সারদা মায়ের জন্মতিথি ৷ সেই উপলক্ষেই এবার ফের উৎসবের আবহ বেলুড় মঠে ৷
পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর 173তম জন্মতিথি উপলক্ষে আগামী 25 অগ্রহায়ণ 1432, অর্থাৎ 11 ডিসেম্বর 2025 (বৃহস্পতিবার) বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দিনব্যাপী বিশেষ পূজানুষ্ঠান । এই উপলক্ষে সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী গৌতমানন্দজী মহারাজ এক বিজ্ঞপ্তিতে ভক্তদের আহ্বান জানিয়েছেন ৷ সেখানে তিনি বলেছেন, "আপনারা সবান্ধব যোগদান করিয়া আনন্দবর্ধন করিবেন ।"
এছাড়াও তিনি সকল ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছেন যেন তাঁরা এই মহাতিথিতে বেলুড় মঠে উপস্থিত থেকে শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন ।
বেলুড় মঠ সূত্রে জানা গিয়েছে, জন্মতিথি উদযাপন উপলক্ষে সেদিন ভোর 4টে 45 মিনিটে মঙ্গলারতি দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হবে । পরবর্তী পর্যায়ে 5টা 30 মিনিটে বেদপাঠ ও স্তবগান এবং সকাল 7টায় বিশেষ পুজো ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠের আয়োজন রয়েছে ৷ যা চলবে মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রাঙ্গণে । সভা মণ্ডপে সকাল 8টা থেকে মাতৃ সঙ্গীত এবং 9টা থেকে 9টা 45 মিনিট পর্যন্ত শ্রীশ্রীমায়ের কথা পাঠের আয়োজন করা হয়েছে । এরপর সকাল 10টা থেকে বিকেল 2টো 50 মিনিট পর্যন্ত চলবে ভজন, কীৰ্ত্তন ও লীলাগীতি এবং দুপুর 12টায় প্রসাদ বিতরণ করা হবে ।
বিকেল 3টেয় শুরু হবে ধর্মসভা, যেখানে সন্ন্যাসী ও ভক্তরা মাতৃভাবনায় অংশ নেবেন । সন্ধ্যা 6টা 30 মিনিটে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে সন্ধ্যারতি ও ভজন অনুষ্ঠিত হবে ।
বেলুড় মঠের পক্ষ থেকে ভক্তদের জানানো হয়েছে, অনুদান বা প্রণামী পাঠানোর সময় নিজের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, PAN ও ভোটার কার্ড নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । চেক বা ডিমান্ড ড্রাফট পাঠাতে হবে 'রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়' নামে । অনলাইন অনুদান গ্রহণ করা হবে সরকারি ওয়েবসাইট https://donations.belurmath.org-এর মাধ্যমে । ডাক বা কুরিয়ারে নগদ অর্থ পাঠানো যাবে না বলে মঠ কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন ।
এই পবিত্র জন্মতিথির উৎসব উপলক্ষে বেলুড় মঠে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে । মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা জানিয়েছেন, দিনটি হবে ভক্তি, প্রার্থনা ও মাতৃভাবনায় পূর্ণ এক দিবস । সারাবছর ভক্তদের ভিড় লেগে থাকলেও এই বিশেষ দিনগুলির জন্য প্রস্তুতি আলাদাই থাকে ৷ বাকি দিনগুলির তুলনায় এই দিনে ভক্ত সমাগম উপচে পড়ে ৷ তাই বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয় যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয় ৷ এবারও আগে থেকে তৈরি মঠ কর্তৃপক্ষ ৷