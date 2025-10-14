ETV Bharat / state

সারদা মায়ের জন্মতিথিতে বেলুড় মঠে বিশেষ পুজো, প্রকাশিত নির্ঘণ্ট

শ্রী শ্রী মায়ের জন্মতিথিতে ফের উৎসবমুখর বেলুড় মঠ ৷ প্রায় দু'মাস আগেই নির্ঘণ্ট প্রকাশ কর্তৃপক্ষের ৷ দিনভর চলবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ৷

Belur Math
বেলুড় মঠ (ছবি- RKC)
হাওড়া, 14 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর পর ফের বড় উৎসব বেলুড় মঠে ৷ সামনেই শ্রী শ্রী সারদা মায়ের জন্মতিথি ৷ সেই উপলক্ষেই এবার ফের উৎসবের আবহ বেলুড় মঠে ৷

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর 173তম জন্মতিথি উপলক্ষে আগামী 25 অগ্রহায়ণ 1432, অর্থাৎ 11 ডিসেম্বর 2025 (বৃহস্পতিবার) বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দিনব্যাপী বিশেষ পূজানুষ্ঠান । এই উপলক্ষে সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী গৌতমানন্দজী মহারাজ এক বিজ্ঞপ্তিতে ভক্তদের আহ্বান জানিয়েছেন ৷ সেখানে তিনি বলেছেন, "আপনারা সবান্ধব যোগদান করিয়া আনন্দবর্ধন করিবেন ।"

এছাড়াও তিনি সকল ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছেন যেন তাঁরা এই মহাতিথিতে বেলুড় মঠে উপস্থিত থেকে শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন ।

Birthday celebrations of Sri Sarada Devi
বেলুড় মঠে সারদা মায়ের জন্মতিথির বিশেষ পুজো (ইটিভি ভারত)

বেলুড় মঠ সূত্রে জানা গিয়েছে, জন্মতিথি উদযাপন উপলক্ষে সেদিন ভোর 4টে 45 মিনিটে মঙ্গলারতি দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হবে । পরবর্তী পর্যায়ে 5টা 30 মিনিটে বেদপাঠ ও স্তবগান এবং সকাল 7টায় বিশেষ পুজো ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠের আয়োজন রয়েছে ৷ যা চলবে মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রাঙ্গণে । সভা মণ্ডপে সকাল 8টা থেকে মাতৃ সঙ্গীত এবং 9টা থেকে 9টা 45 মিনিট পর্যন্ত শ্রীশ্রীমায়ের কথা পাঠের আয়োজন করা হয়েছে । এরপর সকাল 10টা থেকে বিকেল 2টো 50 মিনিট পর্যন্ত চলবে ভজন, কীৰ্ত্তন ও লীলাগীতি এবং দুপুর 12টায় প্রসাদ বিতরণ করা হবে ।

বিকেল 3টেয় শুরু হবে ধর্মসভা, যেখানে সন্ন্যাসী ও ভক্তরা মাতৃভাবনায় অংশ নেবেন । সন্ধ্যা 6টা 30 মিনিটে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে সন্ধ্যারতি ও ভজন অনুষ্ঠিত হবে ।

Birthday celebrations of Sri Sarada Devi
সারদা মায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে পুজো নির্ঘণ্ট (ইটিভি ভারত)

বেলুড় মঠের পক্ষ থেকে ভক্তদের জানানো হয়েছে, অনুদান বা প্রণামী পাঠানোর সময় নিজের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, PAN ও ভোটার কার্ড নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । চেক বা ডিমান্ড ড্রাফট পাঠাতে হবে 'রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়' নামে । অনলাইন অনুদান গ্রহণ করা হবে সরকারি ওয়েবসাইট https://donations.belurmath.org-এর মাধ্যমে । ডাক বা কুরিয়ারে নগদ অর্থ পাঠানো যাবে না বলে মঠ কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন ।

এই পবিত্র জন্মতিথির উৎসব উপলক্ষে বেলুড় মঠে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে । মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা জানিয়েছেন, দিনটি হবে ভক্তি, প্রার্থনা ও মাতৃভাবনায় পূর্ণ এক দিবস । সারাবছর ভক্তদের ভিড় লেগে থাকলেও এই বিশেষ দিনগুলির জন্য প্রস্তুতি আলাদাই থাকে ৷ বাকি দিনগুলির তুলনায় এই দিনে ভক্ত সমাগম উপচে পড়ে ৷ তাই বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয় যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয় ৷ এবারও আগে থেকে তৈরি মঠ কর্তৃপক্ষ ৷

