পাহাড়ে আটকে পড়া পর্যটকদের ফেরাতে চালু বিশেষ বাস, চলবে নাইট সার্ভিস

পাহাড়ে ধস, ফুঁসছে নদী ৷ আটকে পড়া পর্যটকদের শিলিগুড়ি থেকে ফেরাতে চালু হল বিশেষ বাস ৷ রয়েছে বিনামূল্যে নাইট সার্ভিস ৷

SPECIAL BUS SERVICE FROM SILIGURI
বিশেষ বাস পরিষেবা পরিবহণ দফতরের (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 5, 2025 at 6:42 PM IST

2 Min Read
কলকাতা ও শিলিগুড়ি, 5 অক্টোবর: প্রবল বৃষ্টির জেরে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ। এখনও পর্যন্ত 20 জনের বেশি মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আটকে রয়েছেন বহু। অন্যদিকে, এই পুজোর মরশুমে যাঁরা উত্তরবঙ্গে ঘুরতে গিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই আটকে গিয়েছেন পাহাড়ে। তাই পাহাড়ে আটকে থাকা পর্যটকদের ফেরাতে এবার বিশেষ বাস পরিষেবার ব্যবস্থা করল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম বা এনবিএসটিসি (NBSTC)। চালু করা হবে বিনামূল্যে নাইট সার্ভিস পরিষেবা।

এই বিষয়ে রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, "তিনটে বাস ইতিমধ্যে বুকিং করা হয়েছে । রাতেও পর্যটকদের জন্য নাইট সার্ভিস থাকবে। আটকে পড়া পর্যটকদের কোনও চিন্তা কর‍তে হবে না।"

উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টির জেরে আটকে গিয়েছেন ওই অঞ্চলে ঘুরতে যাওয়া পর্যটকরা। বিশেষ করে সিকিম, ডুয়ার্স ও দার্জিলিংয়ে। 10 নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে বিপাকে পড়েন আটকে পড়া পর্যটকরা। তাঁদের ফিরিয়ে আনতে পদক্ষেপ করল রাজ্যের পরিবহণ দফতর। পরিবহণ বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বহু পর্যটকরা শিলিগুড়ি পর্যন্ত আসতে পেরেছেন কিন্তু পর পর একাধিক ট্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিলিগুড়ি পর্যন্ত এসে তাঁরা আর ফিরতে পারছেন না ৷ শিলিগুড়ি থেকে পর্যটকদের ফিরিয়ে আনতে বিশেষ বাস চালানোর ব্যবস্থা করেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম ৷

আটকে পড়া পর্যটকদের ফিরিয়ে আনতে তিনটি স্পেশাল সুপার এক্সপ্রেস বাস চালাচ্ছে পরিবহণ দফতর ৷ বিকেল 5:30টা ও সন্ধে 6টায় দুটি বাস ছেড়েছে ৷ পরবর্তী বাস সন্ধ্যে 7টা'র সময় ছাড়বে। পরিবহণ দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রয়োজনে আটকে পড়া পর্যটকদের ফিরিয়ে আনতে আরও বাস চালানো হবে। যেসব পর্যটকরা অনেক রাতে শিলিগুড়িতে পৌঁছবেন তাঁদের জন্য ভোরবেলার বাস পরিষেবাও দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে প্রায় শতাধিক পর্যটকদের ওই তিনটি বাসে ফেরত পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে ৷

এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "উত্তরের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে অনেক পর্যটক আটকে রয়েছেন। তাঁদেরও বাসে শিলিগুড়ি নিয়ে যাওয়া হবে। সেখান থেকে তাঁদের কলকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।"

