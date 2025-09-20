ETV Bharat / state

মহালয়ায় গ্রিন লাইনে সারাদিনে চলবে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা

অনলাইনের মাধ্যমে টিকিট বুকিং করলে 5 শতাংশ ছাড় পাওয়া যাবে। এছাড়াও পুজোর দিনগুলোয় মেট্রো যাত্রীদের জন্য চালু হয়েছে স্বল্পমেয়াদি টুরিস্ট স্মার্ট কার্ড ৷

SPECIAL METRO SERVICES IN GREEN LINE
গ্রিন লাইনে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 20, 2025 at 10:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: রবিবার মহালয়ার দিনে কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনের পাশাপাশি গ্রিন লাইনেও দিনভর চলবে বিশেষ পরিষেবা। এমনটাই জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ৷

21 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ পিতৃপক্ষ শেষ হয়ে শুরু হচ্ছে দেবীপক্ষ। আর এদিন একদিকে পুজোর আগের শেষ রবিবার আর অন্যদিকে মহালয়া। তাই একেবারে শেষ সময়ের পুজোর শপিং করবেন মানুষজন। আবার অনেকেই ঘুরতে বেরিয়ে পড়েন ৷ কারণ মহালয়ার দিনে থেকেই পুজো নিয়ে মানুষের মধ্যে উন্মাদনা শুরু হয়ে যায়। আর যানজট এড়িয়ে শহরের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পৌঁছে যেতে যে মেট্রোর জুরি মেলা ভার । তাই ব্লু লাইনের পাশাপাশি গ্রিন লাইনেও এদিনের জন্য বাড়ানো হচ্ছে মেট্রো পরিষেবার সংখ্যা ৷ কারণ যাত্রীদের ভিড় সামাল দিতেও বর্ধিত মেট্রোর সংখ্যা পরিষেবা সাহায্য করবে।

কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ যেমনটা জানিয়েছে যে গ্রিন লাইনে মহালয়ার দিনে সারাদিনে 136টি পরিষেবা পাওয়া যাবে। এই মোট সংখ্যার মধ্যে 68টি আপ ও 68টি ডাউন পরিষেবা থাকছে ৷ যদিও অন্যান্য রবিবার সারাদিনে 104টি পরিষেবা পাওয়া যায়। এর মধ্যে 52টি আপ ও 52টি ডাউন পরিষেবা।

আগামী রবিবার হাওড়া ময়দান থেকে দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া সকাল 9টার পরিবর্তে সকাল 7টার সময় পাওয়া যাবে। সল্টলেক সেক্টর ফাইভের দিক থেকে দিনের প্রথম মেট্রো সকল 09.02 মিনিটের পরিবর্তে সকাল 07.02 মিনিট থেকেই পাওয়া যাবে। যদিও দিনের শেষ পরিষেবার সময় অপরিবর্তিত থাকছে ।

সম্প্রতি যেহেতু কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের তিনটি রুট সম্প্রসারিত হয়েছে তাই এক ধাক্কায় যাত্রী ভিড় বেড়েছে অনেকটাই। পুজোর ক'টা দিন যে মূলত ব্লু ও গ্রিন লাইনে আরও অনেক বেশি যাত্রী সমাগম হতে চলেছে সেটা পরিষ্কার ৷ তাই ভিড় বেশি না হয় এবং টিকিটের জমি লম্বা লাইন না-হয় তাই কলকাতা মেট্রোর তরফে বারেবারেই যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড এবং মোবাইল QR টিকিটের ব্যবহার করার অনুরোধ করা হচ্ছে ।

প্রসঙ্গত, অনলাইনের মাধ্যমে টিকিট বুকিং করলে 5 শতাংশ ছাড় পাওয়া যাবে। তাই টিকিট বুক করতে বা স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে 'AAMAR KOLKATA METRO' অ্যাপটি ডাউনলোড করার আবেদন জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ । শুধু তাই নয়, পুজোর দিনগুলোয় যে যাত্রীরা বারবার মেট্রোতেই সফর করতে চান, তাঁদের জন্য চালু করা হয়েছে স্বল্পমেয়াদি টুরিস্ট স্মার্ট কার্ড ৷ তাতে থাকছে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থাও ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

METRO SERVICES ON MAHALAYAগ্রিন লাইনে বিশেষ মেট্রো পরিষেবামহালয়ায় বিশেষ মেট্রো পরিষেবাKOLKATA METRO SERVICESSPECIAL METRO SERVICES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.