পুলিশে নিয়োগের পরীক্ষা, রবিতে ব্লু ও গ্রিন লাইনে মেট্রোর বিশেষ পরিষেবা

পুলিশে নিয়োগের পরীক্ষা, রবিতে ব্লু ও গ্রিন লাইনে মেট্রোর বিশেষ পরিষেবা
রবিবার ব্লু ও গ্রিন লাইনে সকাল 9টা থেকে মেট্রো পাওয়া যায় ৷ আগামিকাল পরীক্ষার জন্য বাড়ছে মেট্রোর সংখ্যা ও এগিয়ে আসছে পরিষেবা শুরুর সময় ৷
Published : October 11, 2025 at 1:31 PM IST
কলকাতা, 11 অক্টোবর: আগামী রবিবার অর্থাৎ 12 অক্টোবর রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে নিয়োগের পরীক্ষা । তাই পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য ওইদিন ব্লু লাইনে (দক্ষিণেশ্বর-শহিদ ক্ষুদিরাম) ও গ্রিন লাইনে (হাওড়া ময়দান-সেক্টর ফাইভ) সকাল 7টা থেকে পরিষেবা শুরু হবে । পাশাপাশি অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশি সংখ্যক মেট্রো চলবে । এমনটাই জানিয়েছে কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ ।
ব্লু লাইন: সাধারণত ছুটির দিন বলে রবিবার সারাদিনে 130টি পরিষেবা চালানো হয় ব্লু লাইনে ৷ তবে 12 অক্টোবর পরীক্ষার্থী এবং পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যদের সুবিধার জন্য মোট 138টি পরিষেবা চালানো হবে । তার মধ্যে 69টি আপ ও 69টি ডাইন পরিষেবা থাকবে । সকাল 7টা থেকে সকাল 9টা পর্যন্ত প্রতি আধ ঘণ্টা বা 30 মিনিট অন্তর পাওয়া যাবে একটি মেট্রো ।
দিনের প্রথম পরিষেবা: নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার আগামী রবিবার দিনের প্রথম মেট্রো সকাল 9টার পরিবর্তে 7টায় পাওয়া যাবে । দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো সকাল 9'টার পরিবর্তে 7টা 20 মিনিটে মিলবে । শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো সকাল 9টা 4 মিনিটের পরিবর্তে 7টা 4 মিনিটে পাওয়া যাবে ।
দিনের শেষ মেট্রো: শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো মিলবে রাত 9টা 30 মিনিটে । দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 9টা 33 মিনিটে । শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 9টা 43 মিনিটে । তিনটে শেষ মেট্রোরই সময় অপরিবর্তিত থাকছে ।
গ্রিন লাইন: আগামী রবিবার গ্রিন লাইনের আপ-ডাউনে সকাল 7টা থেকে মেট্রো পরিষেবা চালু হয়ে যাবে । সারাদিনে 112টি পরিষেবা চলবে । মোট পরিষেবার মধ্যে 56টি আপ ও 56টি ডাইন পরিষেবা থাকছে । সকাল 7টা থেকে 9টার মধ্যে প্রতি 30 মিনিট অন্তর মিলবে একটি মেট্রো । অন্যান্য রবিবার এই রুটে সারাদিনে 104টি পরিষেবা দেওয়া হয় ।
দিনের প্রথম পরিষেবা: হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো সকাল 9টার পরিবর্তে পাওয়া যাবে 7টার সময় । সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম পরিষেবা সকাল 9টা 2 মিনিটের পরিবর্তে মিলবে সকাল 7টা 2মিনিটে ।
দিনের শেষ পরিষেবা: হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ পরিষেবা রাত 9টা 45 মিনিটে পাওয়া যাবে । সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ পরিষেবা মিলবে রাত 9টা 47 মিনিটে । দুটি মেট্রোরই সময় অপরিবর্তিত থাকছে ।
ওইদিন ইয়েলো লাইনে পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে । রবিবার হওয়ায় পার্পেল ও অরেঞ্জ লাইনে পরিষেবা বন্ধ থাকবে ।