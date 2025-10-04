রবিতে রেড রোডে পুজো কার্নিভাল, থাকছে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা

রবিতে রেড রোডে পুজো কার্নিভাল, থাকছে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা
পুজোয় পঞ্চমী থেকে নবমীর পর্যন্ত কলকাতা মেট্রোর ব্লু, গ্রিন, অরেঞ্জ, ইয়েলো ও পার্পেল লাইন মিলিয়ে মোট 43.6 লক্ষ মানুষ যাতায়াত করেছেন।
Published : October 4, 2025 at 10:45 AM IST
কলকাতা, 4 অক্টোবর: রবিবার অর্থাৎ 5 অক্টোবর রেড রোডে পুজো কার্নিভাল ৷ আর এই কার্নিভাল দেখার জন্য বিশেষ পরিষেবার কথা ঘোষণা করল কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ৷ বৃহস্পতিবার দশমী হয়ে গেলেও রবিবার রেড রোডে পুজো কার্নিভালের কথা আগেই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
রীতি মেনে বৃহস্পতিতেই শেষ হয়েছে দুর্গাপুজোর পালা। সন্তানদের নিয়ে কৈলাশে ফিরেছেন উমা ৷ তবে রবিবার পুজো কার্নিভালের মধ্য দিয়ে এ বছরের মতো শেষ হবে বাঙালির দুর্গোৎসব। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রতি বছরই রেড পুজো কার্নিভাল হয় ৷ ইতিমধ্যেই যেসব পুজো কমিটি এই কার্নিভালে অংশগ্রহণ করবে,তাদের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ রেড রোডে এই কার্নিভালে দেখতে বহু মানুষ ভিড় জমান। তবে কার্নিভাল দেখে বাড়ি ফেরার চিন্তা থাকবেনা দর্শনার্থীদের ৷ কারণ তাঁদের জন্য থাকছে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা ৷ এমনটাই জানানো হয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের তরফে ৷
তাই রবিবার ব্লু ও গ্রিন লাইনে থাকছে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা। স্বাভাবিক মেট্রো পরিষেবা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ওই ব্লু ও গ্রিন, উভয় লাইনেই থাকছে 6টি বিশেষ মেট্রো পরিষেবা। এই মোট সংখ্যার মধ্যে 3টি আপ ও 3টি ডাউন লাইনে পরিষেবা পাওয়া যাবে ৷ প্রতি 20 মিনিট অন্তর মিলবে একটি মেট্রো।
ব্লু লাইনে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 10.03 মিনিটে, 10.23 মিনিটে এবং 10.43 মিনিটে।
দক্ষিণেশ্বর থেকে ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার জন্য মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 9.53 মিনিটে, 10.13 মিনিটে এবং 10.33 মিনিটে।
গ্রিন লাইনে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা
সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাওয়ার মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 10.20 মিনিটে, 10.40 মিনিটে এবং রাত 11টার সময়।
হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাওয়ার মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 10.20 মিনিটে, 10.40 মিনিটে এবং 11.40 মিনিটে।
উল্লেখ্য, পুজোর কয়েকদিন বিশেষ মেট্রো পরিষেবা পাওয়া গিয়েছে ৷ পুজোর ক'দিনে রেকর্ড আয় হয়েছে মেট্রো রেলের। কলকাতা মেট্রো রেলের তরফে পাওয়া তথ্য অনুসারে সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা মেট্রো রেল সবকটি শাখা মিলিয়ে 2.25 কোটির বেশির যাত্রী বহন করেছে । শুধু পঞ্চমী থেকে নবমীর মধ্যে 43.6 লক্ষ মানুষ মেট্রোয় যাতায়ত করেছেন । নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা মেট্রো রেলের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বিগত কয়েক বছরের তুলনায় এবার সেপ্টেম্বর মাসে রেকর্ড সংখ্যক যাত্রী বহন করছে কলকাতা মেট্রো রেল।
তথ্য বলছে, পুজোর ক'টাদিন অর্থাৎ পঞ্চমী থেকে নবমীর মধ্যে কলকাতা মেট্রোর ব্লু, গ্রিন, অরেঞ্জ, ইয়েলো ও পার্পেল লাইন মিলিয়ে মোট 43.6 লক্ষ মানুষ যাতায়াত করেছেন। মোট সংখ্যার মধ্যে 4.83 লাখের বেশি যাত্রী ' Aamar Kolkata Metro' অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট বুকিং করেছেন।নবমীর দিন মেট্রোর যাত্রী সংখ্যা ছিল প্রায় 8.16 লক্ষের বেশি। অন্যদিকে পঞ্চমী থেকে নবমী পর্যন্ত ব্লু লাইনে 33.58 লক্ষ যাত্রী সফর করেছেন। অন্যদিকে গ্রিন লাইনের 9 লক্ষের বেশি মানুষ যাতায়াত করেছেন।