হুগলিতে গণেশ পুজোর ধুম ! মিলছে 30 কেজি ওজনের স্পেশাল লাড্ডু, 1 কেজির বিরাট মোদক - GANESH CHATURTHI

গণেশ চতুর্থীতে লাড্ডু ও মোদকের জোগান দিতে হিমশিম অবস্থা মিষ্টি ব্যবসায়ীদের ৷ গোন্দলপাড়ায় জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হচ্ছে 93 বছরের গণেশ পুজো ৷

গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে 30 কেজি ওজনের বিশেষ লাড্ডু, মিলছে 1 কেজির মোদক ৷ (ইটিভি ভারত)
Published : August 26, 2025 at 8:16 PM IST

চন্দননগর, 26 অগস্ট: পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে বড় উৎসব গণেশ চতুর্থী ৷ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গেও গণেশ পুজোর সংখ্যা বেড়েছে ৷ তবে, হুগলির চন্দননগর, শ্রীরামপুর, ব্যান্ডেল ও রিষড়ায় বহু বছর ধরে সিদ্ধিদাতার পুজো হয়ে আসছে ৷ বিশেষত, চন্দননগরের গোন্দলপাড়া জুটমিল এলাকায় স্বাধীনতার বহুবছর আগে থেকে গণেশ পুজোর চল রয়েছে ৷ প্রায় 93 বছর ধরে এই এলাকায় গণেশ চতুর্থী ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয় ৷

আর সিদ্ধিদাতা গণেশের পুজো যেখানে হয়, সেখানে তাঁর প্রিয় মোদক ও লাড্ডুর ভোগ তো হতেই হবে ৷ আর তাই চন্দননগর, ব্যান্ডেল-সহ হুগলির বিভিন্ন নামী মিষ্টির দোকানগুলি বিশেষ লাড্ডু ও মোদকের পসরা নিয়ে এসেছে ৷ যেখানে ছোট, মাঝারি সাইজের লাড্ডু যেমন রয়েছে, তেমনই 11 কিলো, 20 কিলো ও 30 কিলো ওজন পর্যন্ত লাড্ডু তৈরি করছেন দোকানিরা ৷ এমনকি 50 গ্রাম থেকে 1 কিলো ওজনের এক-একটি মোদক তৈরি করছে মিষ্টির দোকানগুলি ৷

গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে লাড্ডু-মোদকের পসরা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

গণেশ পুজোর বেশকিছু আয়োজকদের তরফে বিশালাকৃতির লাড্ডুর বরাত দেওয়া হয়েছে ৷ সেই লাড্ডু ডালায় করে দোকানে সাজিয়েও রাখা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, সাম্প্রতিক সময়ে ছোটবড় অনেক গণেশ পুজোর আয়োজন হচ্ছে হুগলিতে ৷ সেই সূত্রে লাড্ডু ও মোদকের চাহিদাও প্রচুর রয়েছে ৷ চন্দনগর, ব্যান্ডেল এলাকায় তেলুগু, মারাঠি-সহ দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের বহু মানুষের বসবাস ৷ তাই বাড়ি ও কলোনিগুলিতে ধুমধামের সঙ্গে গণেশ চতুর্থীর আয়োজন করা হয় ৷ পাশাপাশি, রয়েছে গণেশ মন্দিরও ৷

এক কেজি ওজনের বিশেষ মোদক চন্দননগরের মিষ্টির দোকানে ৷ (নিজস্ব ছবি)

এতগুলি পুজোর জন্য লাড্ডু ও মোদকের বরাত প্রচুর ৷ তাই দিনরাত এক করে সিদ্ধিদাতার প্রিয় লাড্ডু ও মোদক তৈরি করছেন মিষ্টি ব্যবসায়ীরা ৷ গত তিনদিন ধরে মিষ্টির দোকানগুলিতে কয়েকশো কেজি লাড্ডু বানানো হয়েছে ৷ আর রোজ তা বিক্রিও হয়ে যাচ্ছে ৷ চাহিদা অনুযায়ী জোগান দিতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা ৷

চন্দননগরে গণেশ মন্দির ৷ (নিজস্ব ছবি)
30 কেজি ওজনের লাড্ডু সাজানো মিষ্টির দোকানে ৷ (নিজস্ব ছবি)

চন্দননগরের বিখ্যাত মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ভাগ্যশ্রী মোদক বলেন, "গোন্দলপাড়ায় ভিনরাজ্যের মানুষের বাস ৷ এই অঞ্চলে বিশাল বড় মূর্তি এনে পুজো হয় ৷ এছাড়াও বাড়িতে ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে সিদ্ধিদাতা গণেশের পুজোর চল রয়েছে ৷ গণেশের প্ৰিয় মিষ্টি মোদক ও লাড্ডু ৷ আমাদের এখানে মোদক 40 টাকা থেকে 800 টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি হচ্ছে ৷ লাড্ডু 30 টাকা থেকে 10 হাজার টাকা ৷ আগের দিন অনেকে নিয়ে যেতে পারে না ৷ তাই আগে থেকেই ভিড় হচ্ছে ৷ আমাদের অর্ডারও রয়েছে ৷ সকলে ভালোবাসে এই ধরনের মিষ্টি খেতে, তাই ভালো বাজারও রয়েছে এখানে ৷"

গণেশ চতুর্থীতে বিশালাকৃতির লাড্ডু তৈরি করছেন ময়রা ৷ (নিজস্ব ছবি)

ব্যান্ডেলের এক মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শুভেন্দু মণ্ডল বলেন, "এখন শুধু মহারাষ্ট্র নয়, বাংলাতেও গণেশ পুজোর চল বেড়েছে ৷ সেই কারণেই মিষ্টি তৈরিতে ব্যস্ত আমরা ৷ বিগত বেশ কিছু বছর ধরে আমরা বড় আকৃতির লাড্ডু তৈরি করছি ৷ সব থেকে বড় যে লাড্ডু রয়েছে তা 11 কেজির ৷ তার দাম সাড়ে তিন হাজার টাকা ৷ সাত কেজির লাড্ডুর দাম দুই হাজার টাকা ৷ তারপরে এক হাজার টাকায় 5 কেজি ওজনের লাড্ডু এবং আরও একাধিক মাপ ও ওজনের লাড্ডু রয়েছে আমাদের স্টকে ৷"

মিষ্টির দোকানে গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে বিভিন্ন ওজনের লাড্ডুর সম্ভার ৷ (নিজস্ব ছবি)

গোন্দলপাড়া গণেশ পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ কিরণ তাঁতি বলেন, "এখানে একাধিক গণেশ পুজো হয় হায়দরাবাদ ও মহারাষ্ট্রের মতো ৷ অনেক বড় আকারে গণেশ পুজো করি ৷ আমাদের এখানে মন্দিরও রয়েছে ৷ আমরা গোন্দলপাড়ার এই পুজোর 93 বছর উদযাপন করছি ৷ 1933 সাল থেকে এই পুজো হয়ে আসছে ৷ এখানে হায়দরাবাদের তেলুগু ভাষার মানুষ বসবাস করেন ৷ পাঁচদিন ব্যাপী পুজো হয় ৷ আমরা 30 কিলো লাড্ডুর অর্ডার দিয়েছি ৷ আজকে আনতে যাব ৷ প্রতিবছরের মতো এবছরেও ভোগ খাওয়ানো হবে ৷ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে ৷ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা বাজেটের পুজো আমাদের ৷"

চন্দননগরে গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে কুমোরের ঘরে চলছে মূর্তির সাজ ৷ (নিজস্ব ছবি)

