নিয়োগ দুর্নীতিতে চন্দ্রনাথের কারাবাস নাকি জামিন ? মঙ্গলে ইডি-র মামলার রায় ঘোষণা

নিয়োগ দুর্নীতিতে চন্দ্রনাথের কারাবাস নাকি জামিন ? মঙ্গলে ইডি-র মামলার রায় ঘোষণা
চন্দ্রনাথকে 7 দিনের হেফাজতে চেয়ে আবেদন ইডি-র ৷ আবেদনের বিরোধিতা কারামন্ত্রীর আইনজীবীর ৷
Published : September 20, 2025 at 8:32 PM IST
কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: ইডি-র হেফাজতে যাবেন, নাকি মুক্তি পাবেন কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা ৷ এই প্রশ্নের জবাব মিলবে আগামী মঙ্গলবার ৷ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি-র চার্জশিটে থাকা চন্দ্রনাথকে সাতদিনের হেফাজতে চেয়ে ব্যাঙ্কশালের বিচারভবনের বিশেষ সিবিআই আদালতে আবেদন করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ মামলার শুনানি শেষে বিশেষ সিবিআই আদালত মামলার রায়দান স্থগিত রেখেছে ৷
উল্লেখ্য, এই মামলায় সোমবার সকাল সাড়ে দশটায় হলফনামা জমা দেবেন চন্দ্রনাথ সিনহার আইনজীবী ৷ মঙ্গলবার দুপুর দু’টোর সময় মামলার রায় দেবেন বিচারক ৷ উল্লেখ্য, ইডি-র তরফে চন্দ্রনাথ সিনহার বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ আগেই তোলা হয়েছিল ।
চন্দ্রনাথের কাছে তাঁর আয় সংক্রান্ত বিস্তারিত নথি চাওয়া হলেও, তিনি সময়ে তা দেননি বলে অভিযোগ ৷ গত 23 ও 26 জুলাই রাজ্যের কারামন্ত্রীর কাছে নথি চাওয়া হলেও, সাত দিনের মধ্যে তা দেননি ৷ 6 অগস্ট ইডি চার্জশিট দেওয়ার পর, চন্দ্রনাথ আদালতে নথি জমা করেন ৷ সেই জন্য এ দিন মামলার শুনানির শুরুতেই ইডি চন্দ্রনাথ সিনহাকে সাত দিনের হেফাজতে চায় ৷
তবে, চন্দ্রনাথ সিনহার আইনজীবী এ দিন আদালতে দাবি করেন, "চার্জশিট দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আদালতে নথি দেওয়া হয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে অসহযোগিতার অভিযোগ মিথ্যে ৷ তিনি একমাস সময় চেয়েছিলেন ইডি-র কাছে ৷ তাঁর আগেই নথি দিয়েছেন ৷" পাশাপাশি, চন্দ্রনাথ সিনহা তাঁর জমি-বাড়ির নথি আদালতকে দিয়েছেন ৷
বিচারক এ দিন প্রশ্ন তুলেছেন, ইডি 2024 সালের অগস্ট মাসে কারামন্ত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে 41 লক্ষ টাকা বেআইনি লেনদেনের তথ্য পেয়েছিল ৷ তারপরেও তাঁকে কেন হেফাজতে নেওয়া হয়নি ? ইডি-র কাছে এই অর্থ কি পর্যাপ্ত মনে হয়নি ?"
এ দিনের শুনানিতে ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল ধীরাজ ত্রিবেদী ইডি-র তরফে বলেন, "আমরা প্রাথমিক ভাবে চেষ্টা করেছিলাম তাঁকে কাস্টডিতে নেওয়ার জন্য ৷ তার কারণ, আমরা 2024 থেকে শুরু করে যাবতীয় যা তথ্য পেয়েছি, তা চার্জশিটে উল্লেখ করেছি ৷ 2024 সালে 41 লক্ষ টাকা পাওয়া গেল, মোবাইল পাওয়া গেল ৷ যা-যা লিংক পাওয়া গেল ওঁর বিরুদ্ধে, আমরা সেগুলি নিয়ে তদন্ত করার জন্য হেফাজতে নিতে চাই ৷ আমরা তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করেছি ৷ যতক্ষণ না-আমরা সেরকম তথ্য প্রমাণ না-পেয়েছি, ততক্ষণ আমরা কাস্টডিতে চাইনি ৷ যদি না তিনি আমাদের তদন্তে অসহযোগিতা করেন ৷"
তখনই বিচারক পাল্টা প্রশ্ন করেন, "সেই সময় আপনারা কি মনে করেননি এই 41 লক্ষ টাকা তাঁকে কাস্টডিতে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ?’’
ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল বলেন, "এই 41 লক্ষ টাকা তাঁর কৃষি বা অন্য ব্যবসা থেকে আসতে পারে ৷ আমরা সেই সময় আরও তথ্য জোগাড় করার চেষ্টা করছিলাম ওঁর বিরুদ্ধে ৷ সেই সময় আমরা মনে করেছিলাম, এখনই তাঁকে কাস্টডিতে চাইলে আমরা ওঁর বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ পাব না ৷ 41 লক্ষ টাকা সিজ করা হয় 8/8/2024 সালে ৷ আমরা জানতে পারি ওএমআরের সঙ্গে ওই টাকার যোগ আছে ৷ চন্দ্রনাথ সিনহার কাছে আমরা তাঁর আইটি রিটার্ন চাইলে, তিনি দিতে পারেননি ৷ তিনি সাতদিন সময় চান ৷ তারপর মাত্র একদিনে সেই ডকুমেন্ট নিয়ে আসেন তিনি ৷ ওই নথিগুলি যাচাই করার জন্য আমাদের তাঁকে হেফাজতে চাই ৷
ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল আদালতে আরও বলেন, "তিনি আমাদের 6/8/2025 তারিখ একটি ডকুমেন্ট দেন ৷ যেটা সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতর মুরারই থেকে 29/7/2025 তারিখে ইস্যু করা হয় ৷ সেই ডকুমেন্টগুলি 31 জুলাই দেওয়া হয়নি ৷ ডেডলাইনের পরে দেওয়া হয়েছে ক্যালকুলেটেডভাবে ৷ তাই আমাদের এগুলো নিয়ে জিজ্ঞাসা করার আছে ৷ কী এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্ট তিনি কিনেছেন, সেটা আমাদের জানতে হবে ৷ তিনি যে রিসিট মেমো জমা দিয়েছেন, সেগুলো সত্য কি না সেটা জানতে হবে ৷ উনি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বক্তব্য জানাচ্ছেন ওঁর স্বপক্ষে ৷ উনি নিজেও যথেষ্ট প্রভাবশালী ৷ আমাদের কাছে আরও কিছু তথ্য আছে, যা আমরা কেস ডায়েরিতে উল্লেখ করতে চাই। ৷ কারণ, তদন্ত এখনও চলছে ৷ আমরা 6th সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট অনুযায়ী যা আছে তাই বলছি ৷ আমরা কোনও ফ্যান্সি রিজনে ওঁকে কাস্টডিতে চাইছি না ৷ ওঁকে ব্যতিব্যস্ত করার কোনও ইচ্ছা আমাদের নেই ৷"
চন্দ্রনাথ সিনহাকে হেফাজতে চাওয়ার স্বপক্ষে ইডি-র তরফে তিনটি পয়েন্ট উল্লেখ করা হয়-
প্রথম, "যে ডকুমেন্ট আমাদের হাতে এখন এসেছে, তার থেকে আমরা অনেক অজানা লিংক পাচ্ছি ৷ সেগুলো যাচাই করতে আমাদের তাঁকে কাস্টডিতে চাই ৷"
দ্বিতীয়, "তিনি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং প্রভাবশালী ৷ তিনি তদন্তে সমস্যা তৈরি করতে পারেন ৷"
তৃতীয়, "চন্দ্রনাথ আমাদের তদন্তে সহযোগিতা করবেন না, এই আশঙ্কা আছে আমাদের ৷ তিনি সময় মতো নথি জমা দেননি এবং যে নথি জমা দিয়েছেন, সেগুলো নিয়ে আমাদের সন্দেহ আছে ৷ আইটি রিটার্ন, ডিড যেগুলো আমরা চেয়েছিলাম, সেগুলি জমা দিতে সাত দিনের বেশি সময় লাগে না ৷"
পাল্টা চন্দ্রনাথ সিনহার আইনজীবী দাবি করেন, "24 জুন 2022 সালে অভিযোগ দায়ের হয় ৷ 19 জুলাই প্রথম চার্জশিট ৷ পঞ্চম চার্জশিটে 24 জনের নাম ছিল ৷ আমি সাতদিনের জন্য সময় চাইনি ৷ আমি চার সপ্তাহের সময় চেয়েছিলাম ৷ সেটা আপনি নিজেই ডকুমেন্ট থেকে বললেন, তখন ইডি বলল এইসব নথি ওঁর পার্সোনাল নথি ৷ এগুলো সাবমিট করতে সাতদিনের বেশি লাগে না ৷ ইডি এতক্ষণ পর্যন্ত যা-যা তথ্য দিয়েছে, তা শুধুই সময় নষ্ট আদালতের ৷"
বিচারক প্রশ্ন করেন, "এটা একটা বেল বন্ডের মামলা ৷ বন্ডের কয়েকটা বিষয় আমি বুঝতে পারলাম না ৷"
চন্দ্রনাথ সিনহার আইনজীবীর জবাব, "ইডি প্রসিকিউশন কমপ্লেন ইতিমধ্যেই জমা করেছে ৷ ওদের বক্তব্য চন্দ্রনাথ সিনহা সময় মতো ডকুমেন্ট দেননি ৷ আধার কার্ড ছাড়া কৃষির খাতে তাঁর হওয়া ইনকামের যে আইটি রিটার্ন চাওয়া হয়েছে, সেটা একদিনে দেওয়া সম্ভব নয় ৷ ওদের কাছে এইসব ডকুমেন্ট আগেই রয়েছে ৷ স্টেটমেন্ট রেকর্ড হয়েছে দু-বছর আগে ৷"
বিচারক বলেন, "উনি ওঁর স্ত্রী-র নামে 7 কাঠা জমি কিনেছিলেন ৷ যে প্রপার্টি কিনেছিলেন সেখানে ডিড ওঁর কাছে থাকা উচিত ৷ এটার জন্য ডিএলআরও-এর কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না ৷ একটা মেমো থাকে, যেখানে কীভাবে টাকা দেওয়া হয়েছে, সেই তথ্য থাকে ৷"
ইডিকে বিচারক প্রশ্ন করেন, "ইডি 24 সালের মার্চ মাসে ওঁর বাড়িতে গিয়ে সার্চ করেছিল ৷ ওই সময় আপনাদের কাছে যাবতীয় স্টেটমেন্ট, নথি ছিল ৷ তাহলে 4/9/2024-এর পর 11 মাস সময় ছিল, তারপর কেন চন্দ্রনাথ সিনহার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হল না ?’’
ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল ধীরাজ ত্রিবেদীর বক্তব্য, "বলা হয়েছে যে ওঁর নাম এসেছে আমাদের তদন্তে 25/1/2023-এ ৷ এরপর 22 জুলাই একবছর পর ওঁকে সমন পাঠানো হয় ৷ এরপর 22 মার্চ 2024 সালে আমরা তাঁকে আবার সমন পাঠাই ৷ 13 ডিসেম্বর 2024 আমরা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে চার্জশিট সাবমিট করেছিলাম ৷ সেই করণে আমাদের দেরি হয় ৷ 8/8/24-এ আমরা বাজেয়াপ্ত করেছিলাম তারপর এটা কনফার্ম ছিল ৷"
বিচারক বলেন, "আপনারা ওঁর স্টেটমেন্ট সেপ্টেম্বর 2024 সালে রেকর্ড করেছিলেন ৷ তাহলে আপনারা যেখানে জানেন 365 দিনের সময়ের বিষয় আছে, তাহলে আপনারা কেন জুলাই মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন ?"
ধীরাজ ত্রিবেদী বলেন, "আমরা ওই সময় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মামলায় চার্জ ফ্রেমিংয়ে ব্যস্ত ছিলাম ৷ যে নথিগুলি আমরা চেয়েছিলাম, সেগুলি আমাদের এই নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত অন্য অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতে চাওয়া হয়েছিল ৷ আমাদের মনে হয় এই বিষয়গুলি তদন্ত করতে, আমাদের ওঁকে কাস্টডিতে নেওয়ার প্রয়োজন আছে ৷ তাই আমরা এই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি ৷"