তারাপীঠ, 22 অগস্ট: কৌশিকী অমাবস্যার বিশেষ দিনে তারামায়ের ভোগেও থাকে রকমারি পদ ৷ তন্ত্রমতে পুজোয় থাকে আমিষ ভোগ ৷ ভোগের থালায় থাকে পোলাও, সাত রকম ভাজা ৷
শুক্রবার বেলা 11টা 56মিনিট থেকে শুরু হয়েছে কৌশিকী অমাবস্যা ৷ এদিন তারাপীঠে মা তারার মন্দিরে বিশেষ পুজো করা হয় ৷ ভাদ্র মাসের কৌশিকী অমাবস্যায় তন্ত্র ও শাস্ত্র মতে উভয় রীতি মেনে মা তারার পুজো করা হয় ৷ আজ মা তারাকে, আতপ চাল, নারকেল, 108টি জবা ফুল, ঘিয়ের প্রদীপ ও ঘি নিবেদন করা হয় ৷ তন্ত্র শাস্ত্রে, কৌশিকী অমাবস্যা সাধনার জন্য বিশেষ ৷ আজ সাধনা করলে ভক্তরা বিশেষ ফল লাভ করতে পারেন বলে, মেনে নেওয়া হয় তন্ত্র মতে ৷
এদিন মায়ের শিলামূর্তিকে স্নান করানোর পর রাজবেশে সাজানো হয় ৷ ফুলের সাজে সেজে ওঠেন মা তারা ৷ নিয়ম মেনে দুপুরে মাকে দেওয়া হয় অন্নভোগ। গর্ভগৃহের দরজা বন্ধ করে সবার অন্তরালে দেবীকে ভোগ নিবেদন করা হয়। এই সময় মন্দিরের দু'টি দরজাই বন্ধ রাখা হয়। আজকের ভোগে ছিল পোলাও, ফ্রায়েড রাইস, ভাত, ডাল, পাঁচ রকমের ভাজা, পাঁচ রকমের তরকারি, মাছ, বলির পাঁঠার মাংস, শোলমাছ পোড়া, পাঁচ রকমের মিষ্টি ও পায়েস। ভোগ নিবেদনের পর ফের মন্দির খুলে দেওয়া হয় পুণ্যার্থীদের জন্য।
তারাপীঠের সব থেকে বড় উৎসব কৌশিকী অমাবস্যা ৷ কথিত আছে, দেবী তারার অপর নাম কৌশিকী। শুম্ভ নিশুম্ভকে বধ করতে দেবী নিজ দেহকোষ থেকে বের হয়ে আর এক দেবীমূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অন্যদিকে, কৌশিকী আমাবস্যায় সাধনা করে সিদ্ধিলাভের পর মা তারার দর্শন পান সাধক বামদেব। তিনি তারাপীঠ শ্মশানের শ্বেত শিমূলতলায় সাধনা করেছিলেন ৷ সেই থেকেই তারাপীঠে মহা ধুমধামে পালিত হয় কৌশিকী অমাবস্যা। আজ সেই শুভ দিন ৷ দেশ, বিদেশ থেকে সাধু-সন্ন্যাসীরা এসেছেন তারাপীঠে। ভক্তদের জন্য আজ সারা রাত খোলা থাকবে মন্দির। হাজার হাজার পুণ্যার্থীদের ভিড়ে আজ তিল ধারণের জায়গায় নেই তারাপীঠে ৷