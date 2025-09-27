চিটফান্ডের টাকায় কেনা সম্পত্তি জবরদখল ! প্রশাসনকে চিঠি হাইকোর্ট নিযুক্ত কমিটির

চিটফান্ডের টাকায় কেনা সম্পত্তি জবরদখল ! প্রশাসনকে চিঠি হাইকোর্ট নিযুক্ত কমিটির
দখল হয়ে যাওয়া চিটফান্ডের বাজেয়াপ্ত জমিতে নির্মাণ বন্ধ করতে নির্দেশ ৷ জঙ্গিপুরেও চিটফান্ডের জমি দখলের অভিযোগ ওঠে পুরসভার বিরুদ্ধে ৷
Published : September 27, 2025 at 1:02 PM IST
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চিটফান্ডের টাকায় কিনে রাখা সম্পত্তি বেদখল হয়ে যাওয়ার অভিযোগ ৷ তেমনই একটি সম্পত্তিতে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে বহরমপুরে ৷ জবরদখল করে বেআইনি নির্মাণের খবর পেয়ে স্থানীয় থানাকে চিঠি দিল প্রতারিত আমানতকারীদের অর্থ ফেরাতে কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত এসপি তালুকদার কমিটি ৷ অবিলম্বে সেই বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করতে বলা হয়েছে ৷
উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে চিটফান্ডের টাকায় কেনা একটি জমি দখল করে পুরসভার তরফে প্রকল্পের কাজ চলছিল ৷ সেই প্রকল্প বন্ধ করতে কলকাতা হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করেছে কিছুদিন আগেই ৷ এর মধ্যেই এবার বহরমপুরে বনজেঠিয়া মৌজায় প্রায় 158 ডেসিমেল জায়গা দখল করে বেআইনি নির্মাণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ সেই অভিযোগ পেয়ে মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও স্থানীয় থানাকে চিঠি দিয়েছে এসপি তালুকদার কমিটি ৷
এর আগে জঙ্গিপুরের ক্ষেত্রেও যেমন আমানতকারীদের তরফে প্রথম দখলদারি নিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, বহরমপুরের ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে ৷ মামলাকারীদের তরফে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী অরিন্দম দাস প্রথম প্রশাসন ও এসপি তালুকদার কমিটির কাছে চিঠি লিখে বাজেয়াপ্ত ওই জমি দখল হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন ৷ কিন্তু, তাতে কাজ না-হওয়ায় পরবর্তী সময়ে এসপি তালুকদার কমিটি, জেলাশাসক এবং এসপি-কে চিঠি লিখে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে ৷
আইনজীবী অরিন্দম দাস বলেন, "প্রায় এক দশক আগে চিটফান্ড স্ক্যাম সামনে আসার পর অন্যান্য সংস্থার মতো হাইকোর্টের নির্দেশে র্যামেল গ্রুপের এই সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করে তালুকদার কমিটির জিম্মায় যায় ৷ কিন্তু, সেই জমির একাংশ এখন দখল হয়ে যাচ্ছে ৷" আমানতকারীদের তরফে আইনজীবী অরিন্দম এই প্রসঙ্গেই বৃহত্তর স্বার্থের বিষয়টি উল্লেখ করেন ৷
তাঁর বক্তব্য, "শুধু রাজ্যেই নয়, রাজ্যের বাইরেও এমন বিভিন্ন সংস্থার হাজার-হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে ৷ কিন্তু, প্রশাসনিক লাল ফিতের ফাঁস এবং দীর্ঘসূত্রিতার জন্য সেই সব সম্পত্তি বিক্রি না-হওয়ায়, তা বহু ক্ষেত্রেই দখলদারদের নজরে পড়ে যাচ্ছে ৷ আর তাতে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সেই আমানতকারীরা ৷" সেই আমানতকারীদের স্বার্থে যত দ্রুত সম্ভব ওইসব সম্পত্তি বিক্রি করা হলে, কিছু আমানতকারী ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন বলেও প্রশাসনের কাছে তিনি আবেদন করেছেন ৷
উল্লেখ্য, চিটফান্ড-কাণ্ডে প্রতারিতদের টাকা ফেরাতে দ্রুত পদক্ষেপ না-করে, উলটে বিভিন্ন জায়গায় চিটফান্ডের সম্পত্তি ভাড়া দিয়ে ব্যবসা করার অভিযোগও উঠেছে ৷ যা নিয়ে ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ৷