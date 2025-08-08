কলকাতা, 8 অগস্ট: রাজ্যে বিভিন্ন জেলায় লাগাতার ভারী বৃষ্টি হচ্ছে ৷ দিনের পর দিন চাষের জমি থাকছে জলের তলায় ৷ এতে মাথায় হাত পড়েছে কৃষকদের ৷ তবে এই ক্ষতির জন্য তাঁরা যাতে দ্রুত শস্যবিমার অর্থ হাতে পান, সেই উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শুক্রবার নবান্নে একটি বৈঠক করেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় । এই বৈঠকে বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির কারণে কৃষিক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয় ৷
রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বৈঠকে নির্দেশ দেন, বাংলার শস্যবিমা (বিএসবি) প্রকল্পে যুক্ত বিমা সংস্থাকে আগামী দুই দিনের মধ্যে ব্লক স্তর পর্যন্ত কর্মী মোতায়েন করতে হবে, ফসলের ক্ষয়ক্ষতি পর্যালোচনা করে যাতে কৃষকদের বিমার অর্থ দ্রুত হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করতে হবে । বর্তমানে ওই সংস্থার পরিষেবা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ।
নবান্ন থেকে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে জেলার সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নিয়ে বাংলার শস্যবিমা প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন মন্ত্রী । দু’দিন আগে থেকেই প্রকল্পের আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে । মন্ত্রী বলেন, “মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে কোনও ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক বিএসবি-র সুবিধা থেকে বঞ্চিত না-হন । তাই ব্যানার, ফ্লেক্স, মাইকিং-সহ ভিড়ভাট্টার জায়গায় ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা বিমার জন্য আবেদন করেন ।”
সাম্প্রতিক টানা বৃষ্টিতে হাওড়া, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ ও জলপাইগুড়ি জেলায় কৃষিক্ষেত্রে ক্ষতির মাত্রা সবচেয়ে বেশি হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী । তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, জল নামার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিদর্শন করে দেখা হবে সেই জমি আদৌ পূর্বের ফসলের জন্য উপযুক্ত কি না । যদি অনুপযুক্ত হয়, তবে বিকল্প ফসলের জন্য চারা দেওয়ার ব্যবস্থা করবে সরকার ।
উল্লেখ্য, 2020 সালের খরিফ মরশুম থেকে বিএসবি প্রকল্পে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনের (ইসরো) ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টারের স্যাটেলাইট প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে কৃষকদের ক্ষতি নির্ধারণ করা হয় । স্যাটেলাইট চিত্র পাওয়ার পর কৃষি দফতর ও বিমা সংস্থার যৌথ পরিদর্শনের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণের অর্থ বিতরণ হয় । এই ফসল বিমা প্রকল্পে কৃষকদের কোনও প্রিমিয়াম দিতে হয় না, সম্পূর্ণ প্রিমিয়াম বহন করে রাজ্য সরকার । বপনকাল, চাষের সময়, ফসল কাটার পর মাঠে থাকা অবস্থায় এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে হওয়া ক্ষতি - সবই এই বিমার আওতায় পড়ে ।