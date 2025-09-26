পুজোর আবহে শোভন-অভিষেক বৈঠক, ববির উপর চাপ বাড়ল ?
আট বছর আগে তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে শুরু করেছিল শোভনের ৷ এবার কি ঘরে ফেরার পালা ? অভিষেকের সঙ্গে বৈঠকে সেই সম্ভাবনা আরও বাড়ল ৷
Published : September 26, 2025 at 8:22 AM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: চমক দিয়ে একে অন্যকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করছেন কলকাতার পুজো উদ্যোক্তারা ৷ পাল্লা দিচ্ছে বাংলার রাজনীতিও ৷ আচমকাই কালীঘাটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে উপস্থিত প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘ প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার বৈঠকের পর থেকেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা ৷ রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ মনে করছেন তৃণমূলের এই প্রাক্তন প্রভাবশালী নেতার ঘরে ফেরা এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা ৷
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শোভন বলেন, “আগের চেয়ে অভিষেক এখন অনেক পরিণত। ওর সঙ্গে কথা বলে আমি সমৃদ্ধ হলাম।” বৈশাখীর মন্তব্য, “শোভনের দলে ফেরাটা এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। মমতাদির সঙ্গে শোভনের ভালবাসার সম্পর্ক কাছ থেকে দেখেছি । আজ শোভন-অভিষেকের পরস্পরের প্রতি আবেটা দেখলাম।”
শোভনের ঘরে ফেরার বার্তা
একসময় কলকাতা পুরনিগমের মেয়র হিসেবে এক দশকেরও বেশি দায়িত্ব সামলেছেন শোভন। শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে তাঁর দক্ষতার জন্যই পেয়েছিলেন ‘জল শোভন’ তকমা। ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক টানাপড়েনের জেরে তিনি দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। তবে সেখানেও স্থায়ী হয়নি তাঁর রাজনৈতিক যাত্রা। ধীরে ধীরে সক্রিয় রাজনীতি থেকেই সরে যান। তারপর অবশ্য বেশ কয়েক বছর কেটে গিয়েছে ৷ এবার ফের নতুন বার্তা শোনা গেল তাঁর মুখে। শোভনের বক্তব্য, “আমি আবার কাজ করতে চাই। রাজনীতিতে ফিরতে চাই। এবং সেটা তৃণমূলে থেকেই। কারণ, তৃণমূল আমার কাছে শুধু একটা রাজনৈতিক দল নয়, পরিবার ৷ এই দলের সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক।”
ববি হাকিম কি তবে চাপে?
বৈঠকটি এমন সময় হল যখন টানা বৃষ্টিতে কলকাতার একাধিক এলাকা জলমগ্ন। নাগরিক ভোগান্তি ও অসন্তোষ নিয়ে পুরনিগমের ভূমিকাও বড়সড় প্রশ্নের মুখে। মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে বিরোধীরা। এমনকী দলের অন্দরেও তাঁর কাজ নিয়ে ক্ষোভ জমছে। এই আবহেই প্রাক্তন মেয়র শোভনের সঙ্গে অভিষেকের বৈঠক ‘তাৎপর্যপূর্ণ’ বলেই মনে করছেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা।
রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে—মেয়র ববি কি তবে চাপে পড়লেন ? যদিও দলে এনে এখনই শোভনকে ফের কলকাতার মেয়র পদে বসানো হবে, এ কথা কেউ বলেনি। দলের অন্দরের একাংশের মতে, “এটা অতি সরলীকরণ। শোভনের ফেরা মানেই ববিকে সরানো নয়। তবে শেষমেশ শোভন দলে ফিরলে ববি যে চাপে থাকবেন তা বলাই বাহুল্য।”
অতীতের জট খুলছে?
2017 সাল নাগাদ শোভনের ব্যক্তিগত জীবনকে ঘিরে টানাপড়েন শুরু হয় ৷ তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্বের সেই শুরু । পরবর্তী সময়ে বিজেপিতে যোগ দিলেও সক্রিয়ভাবে কাজ করেননি। এরপর সক্রিয় রাজনীতিতেই আর দেখাই যায়নি প্রাক্তন মেয়রকে ৷ কেটে গিয়েছে বেশ কয়েকটা বছর ৷ এর আগেও তৃণমূল আর শোভনের দূরত্ব যে কমছে তার জোরালো ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল ৷ এসব থেকে রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ মনে করছে একদা তৃণমূল সুপ্রিমো আস্থার 'কাননের' সঙ্গে দলের দূরত্ব কমছে ৷
ব্যক্তিগত জীবনের বেশ কিছু ঘটনা যেভাবে শোভনের রাজনৈতিক জীবনকে জটিল করে তুলেছিল তা কাটতে শুরু করেছে ৷ বৈঠক শেষে বৈশাখীর একটি বক্তব্যে সে কথা কার্যত স্পষ্টভাবে বোঝা গিয়েছে ৷ তাঁর কথায়, “অনেকেই বলতেন, শোভন হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোক ৷ অভিষেকের বৃত্তে তিনি নেই। কিন্তু আজকের বৈঠক প্রমাণ করল—একজন প্রাজ্ঞ নেতা জানেন, কাকে কবে কাছে টেনে নিতে হয়। এই বৈঠকে গত আট বছরের ক্ষতে প্রলেপ পড়েছে।”
শোভনও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, “মমতাদির সঙ্গে আমার নিরন্তর যোগাযোগ ছিল। কিন্তু আট বছর পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এভাবে মুখোমুখি দেখা হল। অতীতে আমাদের একসঙ্গে পথচলার অনেক স্মৃতি আছে। আমি তাঁকে জানিয়েছি, তাঁর বিরাট কর্মকাণ্ডে যদি আমি সক্রিয়ভাবে সামান্যতম ভূমিকাও পালন করতে পারি তাহলে খুশি হব।”
আগামীর অঙ্ক
2021 সালের বিধানসভা ভোটের আগে ‘এক ব্যক্তি, এক পদ’ নীতি নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে চাপানউতোর তৈরি হয়েছিল। তখনও মেয়র ও মন্ত্রিত্বের পদ ধরে রাখেন ববি। মমতার হস্তক্ষেপে তাঁর অবস্থান ছিল অটুট । তবে এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন। বিধানসভা ভোটের আগে নাগরিক অসন্তোষ তৃণমূলের চিন্তার কারণ। সেই প্রেক্ষিতেই শোভনের সক্রিয় রাজনীতিতে ফেরা দলের পক্ষে লাভজনক হবে কিনা, তা নিয়ে জল্পনা চলছে বাংলার শাসক শিবিরেই।