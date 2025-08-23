হাওড়া, 23 অগস্ট: আসন্ন উৎসবের মরশুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত চাপ সামলাতে দক্ষিণ-পূর্ব রেল একাধিক বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ রেলের তরফে জানানো হয়েছে, সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে বিশেষ সময়সূচি অনুযায়ী এই ট্রেনগুলি চলবে।
08865/08866 নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ইটওয়ারি-শালিমার-ইটওয়ারি স্পেশাল ট্রেন
- 08865 নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ইটওয়ারি-শালিমার বিশেষ ট্রেনটি 27 সেপ্টেম্বর থেকে 1 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল 5টা 10 মিনিটে ইটওয়ারি থেকে ছাড়বে এবং পরদিন দুপুর 2টোয় শালিমারে পৌঁছবে।
- ফেরার পথে 08866 শালিমার-ইটওয়ারি বিশেষ ট্রেনটি 28 সেপ্টেম্বর থেকে 2 অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যা 6টায় শালিমার থেকে ছাড়বে এবং পরদিন বিকেল 3টা 35 মিনিটে ইটওয়ারি পৌঁছবে ৷ এই ট্রেন ঝাড়সুগুড়া, রাউরকেলা, চক্রধরপুর, টাটানগর, খড়গপুর ও সাঁতরাগাছিতে থামবে ৷
03465/03466 মালদা টাউন-দিঘা-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন
- প্রতি শনিবার 27 সেপ্টেম্বর থেকে 29 নভেম্বর পর্যন্ত দুপুর 1টা 10 মিনিটে 03465 মালদা টাউন-দিঘা বিশেষ ট্রেনটি ছাড়বে এবং রাত 11টায় দিঘা পৌঁছবে ৷
- ফেরার পথে 03466 দিঘা-মালদা টাউন বিশেষ ট্রেনটি প্রতি শনিবার রাত 11টা 40মিনিটে ছাড়বে এবং পরদিন সকাল 9টা 20 মিনিটে মালদা টাউনে পৌঁছবে ৷ এই ট্রেন আন্দুল, মেচেদা, তমলুক ও কাঁথিতে থামবে।
08109/08110 শালিমার-পটনা-শালিমার স্পেশাল ট্রেন
- 18 অক্টোবর থেকে 1 নভেম্বর পর্যন্ত প্রতি শনিবার রাত 9টা 55 মিনিটে 18109 শালিমার-পটনা বিশেষ ট্রেনটি ছাড়বে এবং পরদিন সকাল 8টায় পটনা পৌঁছবে।
- ফেরার পথে 08110 পটনা-শালিমার বিশেষ ট্রেনটি 19 অক্টোবর থেকে 2 নভেম্বর পর্যন্ত প্রতি রবিবার সকাল 10টা 40 মিনিটে ছাড়বে এবং পরদিন রাত 1টা 30 মিনিটে শালিমার পৌঁছবে। এই ট্রেন সাঁতরাগাছিতে থামবে।
08845/08846 সাঁতরাগাছি-চারলাপল্লি-সাঁতরাগাছি স্পেশাল ট্রেন
- 19 সেপ্টেম্বর থেকে 3 অক্টোবর পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার দুপুর 2টো 55 মিনিটে 08845 সাঁতরাগাছি-চারলাপল্লি ট্রেনটি ছাড়বে এবং পরদিন বিকেল 4টেয় চারলাপল্লি পৌঁছবে।
- ফেরার পথে 08846 চারলাপল্লি-সাঁতরাগাছি স্পেশাল ট্রেনটি 20 সেপ্টেম্বর থেকে 4 অক্টোবর পর্যন্ত প্রতি শনিবার সন্ধ্যা 7টা 50 মিনিটে ছাড়বে এবং পরদিন রাত 11টা 55 মিনিটে সাঁতরাগাছি পৌঁছবে। এই ট্রেন খড়গপুর ও বালেশ্বরে থামবে।