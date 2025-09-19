ইস্তফা গ্রহণ হল না কসবা ল'কলেজের উপাধ্যক্ষের
আগামী 1 অক্টোবর থেকে তাঁকে যেন কসবা ল'কলেজের উপাধ্যক্ষ পদে না-রাখা হয়, এমনটা আবেদন জানান নয়না চট্টোপাধ্যায় ৷ কিন্তু তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ হল না ৷
Published : September 19, 2025 at 9:16 AM IST
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: ইচ্ছেপ্রকাশ করলেও এখনই ইস্তফা গ্রহণ নয় দক্ষিণ কলকাতার ল'কলেজের উপাধ্যক্ষের। মঙ্গলবার কসবা ল'কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি অশোক দেবের কাছে ইস্তফা জমা দিয়েছিলেন উপাধ্যক্ষ নয়না চট্টোপাধ্যায়। সেখানে তিনি 1 অক্টোবর থেকে তাঁকে উপাধ্যক্ষ পদে না-রাখার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তারপরই তড়িঘড়ি বৃহস্পতিবার বৈঠক ডাকে দক্ষিণ কলকাতার এই ল'কলেজ।
এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পরিচালন সমিতির সকল সদস্যরা। সেই বৈঠকেই ঠিক হয়, এখনও কোনওভাবে তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে যদি উপাধ্যক্ষ পদ থেকে নয়না চট্টোপাধ্যায় ইস্তফা দেন তাহলে বেতন-সহ কলেজের পরিচালনার ক্ষেত্রে অচল অবস্থা তৈরি হবে। তাই ইচ্ছেপ্রকাশ করলেও এখনই তাঁর ইস্তফা গ্রহণ সম্ভব নয়।
বৈঠকের পর কলেজ পরিচালন সভাপতি সঙ্গে বেরিয়ে নয়না বলেন, "যতদিন না পর্যন্ত নতুন প্রিন্সিপাল আসছেন, ততদিন পর্যন্ত আমাকে থাকতে বলা হয়েছে উপাধ্যক্ষ পদে । আমি এখন এই পদই থাকব। এখন যদি আমি ছেড়ে দিই তাহলে বেতন-সহ কলেজের অনান্য কাজের ক্ষেত্রে অচল অবস্থা তৈরি হতে পারে।"
এ প্রসঙ্গে, কলেজ পরিচালন সভাপতি অশোক দেব বলেন, "উনি পদত্যাগের ইচ্ছেপ্রকাশ করেছিলেন। আমরা বলেছি, এখন নয়। আদালতে মামলা-সহ বেশকিছু তদন্ত চলছে, তাঁর জন্য থাকতে বলেছি । শারীরিক ও মানসিক চাপের কারণে তিনি সরে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন।" উচ্চশিক্ষা দফতর সূত্রের খবর, কলেজ সার্ভিস কমিশন ইতিমধ্যেই অধ্যক্ষ নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছেন। খুব দ্রুত এই কলেজেও নতুন প্রিন্সিপাল দেওয়া হবে।
প্রায় মাস তিনেক আগে কসবা ল'কলেজের ধর্ষণের ঘটনা ঘটে ৷ এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত তৃণমূল ছাত্রনেতা মনোজিৎ ঘোষ ৷ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, কলেজের প্রাক্তনী দাদাগিরি চালাত ৷ আর মনোজিতের মাথায় হাত ছিল উপাধ্যক্ষ নয়না চট্টোপাধ্যায়ের ৷ তিনি মনোজিতের সকল 'কীর্তি'তে পরোক্ষ মদত দিতেন বলে অভিযোগ ৷ ধর্ষণের দিনও রেজিস্টার খাতায় উপাধ্যক্ষের স্বাক্ষর নিয়েও তৈরি হয় বিতর্ক ৷ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল গত কয়েক মাস ধরে নানা অভিযোগের সম্মুখীন হয়েছেন ৷ বাধ্য হয়েই তিনি নিজ পদ ছাড়তে চাইছিলেন ৷
গত জুনে প্রকাশ্যে আসে কসবা 'ল' কলেজের ভিতরে প্রথম বর্ষের এক ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনা। সেই ঘটনার তিন মাস কাটতে চলল। কিন্তু এখনও ধর্ষণকাণ্ডে মূল অভিযুক্তের নাম লেখা আছে কলেজের একাধিক জায়গায়। যদিও তদন্তের অজুহাতে সেই নাম না-মোছার কথা আগেই জানিয়েছিলেন উপাধ্যক্ষ। কিন্তু পরিচালন সমিতির সরকারি প্রতিনিধি সেই নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন। পুলিশের সঙ্গে কথা বলে এই নাম মোছার কথারও তিনি জানিয়েছেন।