মহালয়ার ভোরে হল চক্ষুদান, সৌরভের পাড়ায় এবার 'আভিজাত্যের অঙ্গীকার'

মহালয়ার ভোরে হল চক্ষুদান, সৌরভের পাড়ায় এবার 'আভিজাত্যের অঙ্গীকার'
বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের সর্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রচলন করেছিলেন সৌরভের বাবা প্রয়াত চণ্ডী গঙ্গোপাধ্যায় । পুজোর প্রস্তুতি থেকে চক্ষুদান ঘুরে দেখলেন নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
Published : September 21, 2025 at 4:57 PM IST
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: এ বছর 53তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের সর্বজনীন দুর্গোৎসব । বাঙালি এই পুজোটিকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুজো বলেই জানে । মহালয়ার ভোরে এখানে দেবীর চক্ষুদান পর্ব সম্পন্ন হল । ক্লাব সদস্যরা হাজির ছিলেন ছাড়াও পাড়ার কচিকাঁচার দল ।
এই পুজোর প্রচলন করেছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভের বাবা প্রয়াত চণ্ডী গঙ্গোপাধ্যায় । পাড়ার পুজোয় সেই কবে থেকে বাংলার মহারাজের সরাসরি সংযোগ, যা আজও অটুট । পুজোয় কলকাতার বাইরে সচরাচর যান না তিনি । ঢাক বাজানো থেকে পুজোর অঞ্জলি, এমনকী বিসর্জনের দিনও পা মেলান সাধারণের সঙ্গে । আর এবার তো তিনি বলেই রেখেছেন ঢাকিরা যেন আগেভাগে চলে আসে । ঢাক বাজবে পুজোর আগে থেকেই । এমনটাই বলছিলেন বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের সেক্রেটারি জুঁই গঙ্গোপাধ্যায় ।
বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের এবারের পুজোর থিম 'আভিজাত্যের অঙ্গীকার'। একশোভাগ সাবেকিয়ানা বজায় রেখেই এখানে শারদীয় উৎসব পালিত হয় বরাবর । এবারেও তার অন্যথা হবে না । মেয়েরা বাপের বাড়িতে এলে যে খাতির যত্ন পায়, সেটা এবার তুলে ধরা হবে এখানে । থিমের বিষয়ে বিস্তারিত বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "পুরনো জমিদার বাড়িকে এবার আমরা আমাদের মণ্ডপ সজ্জায় তুলে ধরতে চলেছি । মূলত সেই সময়কার জমিদার বাড়ির ভালো সময়টাকে তুলে ধরা হবে সাজসজ্জায় । কাজ চলছে জোরকদমে । বেশিদিন তো বাকিও নেই আর ।"
তিনি আরও বলেন, "এই প্রজন্মের ছোটরা তো জানেই না জমিদার বাড়ি কীরকম হত, সেখানে কী হত, সেখানকার পুজো কেমন কিংবা তাদের ভালো দিনে কী হত । আজকাল এসব জানার সুযোগই নেই । বিলুপ্তই হয়ে যাচ্ছে সেই সব দিনের কথা । তাই জমিদার বাড়িতে আয়োজিত সেই সময়ের পুজো এবার তুলে ধরার চেষ্টা করছি । কতটা আনন্দ সহকারে হত সেই পুজো, সেটাই তুলে ধরা হচ্ছে বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারে ।"
এই পুজোয় এবারের থিম এবং প্রতিমা শিল্পী উৎপল ঘোষ । জুঁই গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, ভেষজ রঙ, প্লাইউড, থার্মোকল ব্যবহার করা হচ্ছে পুজোতে । পাশাপাশি শিল্পী নিজের হাতে নানা ধরনের প্রপস তৈরি করছেন পুরনো বাড়ির ইমেজ তুলে ধরতে ।
জুঁই গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "দাদা এবারেও থাকছেন । উনি সবসময়েই চেষ্টা করেন এই সময়ে থাকার । আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজন আসেন দূর থেকে । আর এবারের বাড়তি প্রাপ্তি দাদার মেয়ে সানা আসছে কলকাতায় । এবার তাই দাদার প্রচুর প্ল্যান । আমাদের আগে থেকেই বলে রেখেছেন ঢাকি যেন তাড়াতাড়ি চলে আসে । ঢাকের আওয়াজ আমাদের সকলের মতো দাদারও খুব প্রিয় । অঞ্জলি থেকে শুরু করে সন্ধিপুজো সব সময়েই দাদা প্যান্ডেলে থাকেন । এমনও হয়, সকালে অনেকসময় আমরাও এসে পৌঁছই না, কিন্তু দাদা এসে চুপ করে বসে থাকেন মায়ের দিকে তাকিয়ে । আমাদের পুজো দাদাময় ।"
প্রতি বছর পুজোর সময়ে নানা ধরনের সামাজিক কাজ করে বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নার । জুঁই বলেন, "দাদার ইচ্ছা পুজোর পাশাপাশি সামাজিক কাজ যেন হতে থাকে । আমরা প্রতি বছরের মতো এবারও চারশো শাড়ি বিতরণ করব । মহালয়ার দিন ডন বস্কো স্কুলের সঙ্গে যৌথভাবে আমরা চারশোজন দরিদ্র মানুষকে খাওয়াব । পুজোর পাঁচদিন ছয়টি এনজিও-কে খাবার বিতরণ করব ।"
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রতি বছর দশমীর দিন করি আমরা । অনেকদিন আগে থেকেই তার মহড়া শুরু হয়ে যায় । একটা বিশেষ প্রোগ্রামের কথা না বললেই নয় । এই পাড়ার বাচ্চারা দশমীর দিন একটা নাটক পরিবেশন করে । তার মহড়া শুরু হয় প্রায় দু'মাস আগে থেকে । বাচ্চারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে নাটকে কী রোল পাবে তার জন্য ? নাচ, গান, ধুনুচি নাচ প্রতিযোগিতা, কুইজ সবই থাকে । আমাদের পুজো দাদাই ওপেনিং করেন । স্নেহাশিসদা থাকেন । আর এবারও আসবেন অনেক বিশিষ্ট মানুষজন । ওটা চমক থাক ।"
তাঁর কথায়, "প্রত্যেক বছরই মহালয়ার ভোরে এই মণ্ডপে মায়ের চক্ষুদান হয় । তিন চার বছর ধরে চলছে এই রীতি । মহালয়ার দিন কাকভোরে পাড়ার সব বাচ্চাও আসে মায়ের চক্ষুদান দেখতে । উপভোগ করে দেখে ওরা । ভোর সাড়ে চারটেয় ওঠাটা ওদের জন্য বেশ কষ্ট হলেও ওদের আগ্রহ এতটাই যে, প্রতি বছর ওরা এই সময়ে উঠে চলে আসে প্যান্ডেলে ।"