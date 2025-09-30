পাড়ার পুজোয় সস্ত্রীক মহাষ্টমীর অঞ্জলি, সাদা পাজামা-পাঞ্জাবিতে বাঙালিবাবু সৌরভ

পাড়ার পুজোয় সস্ত্রীক মহাষ্টমীর অঞ্জলি, সাদা পাজামা-পাঞ্জাবিতে বাঙালিবাবু সৌরভ
দুর্গাপুজোয় মেয়ের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন সৌরভ ৷ কাজ না-থাকলে পাড়ার পুজোতেই বেশি সময় থাকছেন মহারাজ ৷
Published : September 30, 2025 at 3:11 PM IST
কলকাতা, 30 সেপ্টেম্বর: মহাষ্টমীর সকালে বেহালার বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নার অর্থাৎ, পাড়ার দুর্গাপুজোয় অঞ্জলি দিলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় ৷ এবার সৌরভের পুজোটা একটু স্পেশাল ৷ কারণ, পুজোর ছুটিতে বাড়িতে ফিরেছে মেয়ে সানা ৷ তাই মেয়ের সঙ্গে পুজোয় সময় কাটাচ্ছেন তিনি ৷ তারই মধ্যে পুজো মণ্ডপেও আসছেন ৷ মেতে উঠছেন পাড়ার পুজোয় ৷
বাঙালির ঐতিহ্য মেনে মহাষ্টমীর সকালে সাদা পাজামা পাঞ্জাবিতে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককে দেখা গেল দেবী দুর্গার পায়ে অঞ্জলি নিবেদন করতে ৷ বেশি বিলম্ব না-করে সকালে ফাঁকায়-ফাঁকায় পুজোর অঞ্জলি দিতে চলে আসেন তিনি ৷ পাড়ার পুজোয় এ দিন তিনি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নন, ছিলেন পাড়ার 'মহারাজ' হিসেবে ৷ তিনি সকলের মতোই একজন এলাকাবাসী ৷ মিশে যান সকলের সঙ্গে ৷ পরিবার এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে অষ্টমীর অঞ্জলি দিলেন ৷
প্রসঙ্গত, পুজোর সময়টা প্রতি বছর কলকাতাতেই থাকেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ খুব বড় কাজ না-পড়লে, কলকাতা ছাড়েন না তিনি ৷ তাই ভাগ্য সহায় থাকলে সৌরভ-অনুরাগীরা বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের মণ্ডপে এলেই দাদা-র দেখা পেয়েও যেতে পারেন ৷ এর পাশাপাশি, পাড়ার পুজোয় প্রতিবার ঢাক বাজান সৌরভ ৷ এবারেও তার অন্যথা হবে না-বলেই আশা করা যায় ৷ পুজোর উদ্বোধন থেকে সপ্তমীর সন্ধে এবং অষ্টমীর অঞ্জলি প্রতিক্ষণেই অন্যান্যবারের মতো এবারেও রয়েছেন পুজো মণ্ডপে ৷ জানা গিয়েছে, সন্ধি পুজোতেও থাকবেন মহারাজ ৷
উল্লেখ্য, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাবা প্রয়াত চণ্ডী গঙ্গোপাধ্যায় এই দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন ৷ সেই পুজো আজও বহাল গঙ্গোপাধ্যায় বাড়ির সদস্য এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের তত্বাবধানে ৷ সাবেকিয়ানায় বিশ্বাসী এই পুজোর উদ্যোক্তারা ৷ হালে শুরু হয়েছে থিমের পুজো ৷ এবার তাদের থিম 'আভিজাত্যের অঙ্গীকার' ৷ মেয়েরা বাপের বাড়িতে এলে যে খাতির যত্ন পায়, সেটাই এবার তুলে ধরা হয়েছে এখানে । পুরনো জমিদার বাড়িকে এবার মণ্ডপসজ্জায় তুলে ধরা হয়েছে ৷ মূলত সেই সময়কার জমিদার বাড়ির ভালো সময় ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়েছে মণ্ডপসজ্জায় ৷
ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "সবাইকে মহাষ্টমীর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ৷ আমি প্রতিবারই মহারাজের সঙ্গে অঞ্জলি দিই ৷ সানা এবার কলকাতায় ৷ মাঝে-মাঝেই চলে আসছে পুজোতে ৷ আজ একটু পরের মহারাজ একটা ইভেন্টে বেরিয়ে যাবে ৷ সবার পুজো খুব ভালো কাটুক ৷"