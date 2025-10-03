ETV Bharat / state

পাড়ার পুজোর বিসর্জনে ঢাক বাজালেন সৌরভ, সামিল হলেন ভাসানের নাচেও

বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের পুজো সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুজো নামেই খ্যাত৷ তাঁর বাবা প্রয়াত চণ্ডী গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ধরে এই পুজো শুরু হয়েছিল৷

ঢাক বাজাচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)
Published : October 3, 2025 at 9:51 PM IST

কলকাতা, 3 অক্টোবর: ব্যাট হাতে বাইশ গজে দাদাগিরি-তে তিনি যতটা সাবলীল, ঢাক বাজাতেও ঠিক ততটাই৷ শুক্রবার একাদশীর সন্ধ্যায় পাড়ার পুজোর বিসর্জনে হাতের ঢাকের কাঠি তুলে নিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়৷ ঢাক বাজানোর পাশাপাশি পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাসানের নাচেও সামিল হতে দেখা গেল তাঁকে৷

একাদশীর সন্ধ্যায় বিসর্জন হল বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের প্রতিমার। এই পুজো সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুজো নামেই পরিচিত। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এখানে ঠাকুর দেখার পাশাপাশি আসেন বাংলার মহারাজের দর্শন পাওয়ার আশায়।

পাড়ার পুজোর বিসর্জনে ঢাক বাজালেন সৌরভ, সামিল হলেন ভাসানের নাচেও (ইটিভি ভারত)

প্রতিবার যে তাঁদের আশা পূরণ হয়, তেমন নয়৷ তবে পুজোর সময় কলকাতায় থাকলেই পাড়ার পুজোয় সৌরভকে দেখা যাবেই৷ এবারেও অন্যথা হয়নি তার৷ পুজোর উদ্বোধন থেকে অষ্টমীর অঞ্জলি, নবমীতে ধুনুচি নাচের পাশাপাশি সকলের সঙ্গে নাচের তালে মেতে ওঠেন সিএবি সভাপতি।

বিসর্জনের সন্ধ্যাও বাদ যায় কেন? ঠাকুর প্রণাম সেরে বাজালেন ঢাক। আর তাঁর ঢাকের তালে নাচলেন পাড়ার কচিকাঁচা থেকে বয়স্করাও। ঢাক বাজানোর পাশাপাশি এদিনও পাড়ার নানা বয়সের সদস্যদের সঙ্গে কোমর দোলান তিনি।

বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের প্রতিমা (নিজস্ব ছবি)

ঢাক বাজালেন স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ও। শুধু কি তাই! ঢাকের তালে নাচলেনও দুই ভাই। পাড়ার প্রতিবেশীদের সঙ্গে এভাবেই আজন্ম মিলেমিশে থাকেন দু’জনে। নজর কাড়লেন গঙ্গোপাধ্যায় বাড়ির অন্যান্য সদস্যরাও। তবে সৌরভের মেয়ে সানা থাকলেও স্ত্রী ডোনাকে দেখা যায়নি বিসর্জনের সময়৷

প্রতিমাকে প্রণাম সারা শেষে ফিরছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

নজর কেড়েছে কচিকাঁচারাও। কে বড় কে ছোট বোঝার উপায় ছিল না এই সন্ধ্যায়। এদিন প্রতিমা নিরঞ্জনের আগে সন্ধে থেকেই প্রতিমা বরণে সামিল হন পাড়ার মহিলা সদস্যরা। এরপর শুরু হয় ঢাকের তালে পাড়ার বাসিন্দাদের নাচ।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও অন্যরা (নিজস্ব ছবি)
স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ও অন্যরা (নিজস্ব ছবি)

প্রসঙ্গত, ঢাক বাজানোতে বরাবরই ওস্তাদ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তবে, নাচেও যে তাঁর মুন্সিয়ানা কম না, তা প্রমাণ করে দিলেন এবারের পুজোয়। সানাকে সঙ্গে নিয়ে এবারের পুজো তাঁর কাছে একটু বেশিই স্পেশাল জানালেন স্বয়ং। টিম ইন্ডিয়াকে নিয়েও বিপুল আশাবাদী তিনি। বললেন, "দারুণ খেলছে ইন্ডিয়া। আর এবার আমি অনেক ঠাকুর দেখেছি। তবে, বাড়ির পুজোতেই বেশি সময় কাটে আমার। সানা চার বছর পর এসেছে। বাংলার পুজোর একটা অন্য মাহাত্ম্য আছে। মা আজ চলে যাচ্ছেন সবার মন খারাপ। তবে, মা তো আবার আসবেন।"

ঢাক বাজাচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের বাবা 1972 সালে এই পুজো শুরু করেন। আমরা বাড়ির সদস্যরা এবং পাড়ার সবাই মিলে এখন এই পুজোটা করি। ঘরোয়া পরিবেশ। খুব আনন্দ হয়।" টিম ইন্ডিয়া নিয়েও আশাবাদী স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়।

