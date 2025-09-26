জমিদারির ঐতিহ্যে সেজেছে বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নার, পুজোর উদ্বোধন সৌরভের

জমিদারির ঐতিহ্যে সেজেছে বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নার, পুজোর উদ্বোধন সৌরভের
বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের দুর্গাপুজোর থিম আভিজাত্যের অঙ্গীকার ৷ তুলে ধরা হয়েছে জমিদারি প্রথার আভিজাত্য ৷
Published : September 26, 2025 at 8:47 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: প্রতি বছরের মতো এ বছরও নিজের পাড়া অর্থাৎ, বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের পুজোর উদ্বোধন করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ বেহালার বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের পুজো 'সৌরভের পুজো' বলেই খ্যাত ৷ অনেকে সেই টানেই পাড়ি দেয় এই পুজো দেখার জন্য ৷ মনের ইচ্ছে, যদি একবার অন্তত দেখা পাওয়া যায় মহারাজের ৷ তবে, সবার ভাগ্য সহায় হয় না ৷ কারও ভাগ্য সঙ্গ দেয়, তো কারও নয় ৷ তবে, পুজোর উদ্বোধনে বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারে সবার জন্য দ্বার খোলা থাকে প্রতি বছর ৷
তৃতীয়ার সন্ধেবেলা জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় পুজো মণ্ডপে ৷ বৃষ্টির চোখরাঙানি থাকলেও অনুষ্ঠান সফল হয়েছে ৷ যদিও, সৌরভের মণ্ডপে পৌঁছতে বেশ খানিকটা রাতই হয়ে যায় ৷ কিন্তু, তা সত্ত্বেও তাঁকে ঘিরে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ বর্ষীয়ান সদস্যর সঙ্গে হাতে হাত রেখে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে পুজোর উদ্বোধন করলেন সিএবি'র (ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল) প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷
53তম বর্ষে বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের এবারের থিম 'আভিজাত্যের অঙ্গীকার' ৷ একশোভাগ সাবেকিয়ানা বজায় রেখেই এখানে শারদীয় উৎসব পালিত হয় বরাবর ৷ এবারেও তার অন্যথা হবে না বলে জানাচ্ছেন উদ্যোক্তারা ৷ মেয়েরা বাপের বাড়িতে এলে যে আপ্যায়ন পান, সেটা এবার তুলে ধরা হবে এখানে । পুরনো জমিদার বাড়িকে এবার মণ্ডপ সজ্জায় তুলে ধরা হয়েছে । মূলত, সেই সময়কার কোনও জমিদার বাড়ির ভালো সময়টাকে তুলে ধরা হয়েছে সাজসজ্জায় ৷
প্রসঙ্গত, 6 বছর পর আবারও ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট পদে প্রত্যাবর্তন করেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ সংস্থার 94তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ৷
2015 সাল থেকে 2019 পর্যন্ত সিএবি-র সভাপতি ছিলেন সৌরভ ৷ পরে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পান তিনি ৷ 2022 সালে বিসিসিআই সভাপতি পদ থেকে সরে দাঁড়ান তিনি ৷ এরপর তিনবছর কুলিং অফ পিরিয়ডে থেকে ফের ক্রিকেট প্রশাসনে ফিরেছেন সৌরভ ৷ তাঁর দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় প্রশাসক হিসেবে 6 বছর পূরণ করেছেন ৷ তিনবছর সিএবি প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন ৷ স্নেহাশিসের 6 বছরের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর ফের সিএবি প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷