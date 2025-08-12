সোনারপুর, 12 অগস্ট: বাঙালি পর্বতারোহীর জয়জয়কার ৷ হিমাচলপ্রদেশের দারচা মায়ার ভ্যালির অনামী শৃঙ্গ জয় করলেন সোনারপুরের শুভেন্দু মণ্ডল ৷ উচ্চতার চ্যালেঞ্জ আর অনিশ্চিত আবহাওয়া পেরিয়ে 6 অগস্ট ভোর 3টে 6 মিনিটে ইতিহাস গড়লেন এই বাঙালি পর্বতারোহী ।
গত 28 জুলাই কলকাতা থেকে দারচার উদ্দেশে রওনা হয় পাঁচ সদস্যের দলটি । দলের সদস্যরা হলেন, অর্পিতা রায় (হিন্দমোটর), অনুসূয়া দে (গুড়াপ), ময়ূর বণিক (বর্তমানে হিমাচলপ্রদেশে বসবাসকারী), নির্মল কুমার (উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা) এবং সোনারপুরের শুভেন্দু মণ্ডল ৷
জানা গিয়েছে, অভিযানের প্রথম চার-পাঁচ দিন প্রবল চ্যালেঞ্জিং ছিল পর্বতারোহীদের কাছে ৷ অবিরাম তুষারপাত হচ্ছিল ৷ তার সঙ্গে ছিল তীব্র ঠান্ডা ৷ এমনকি দমকা হাওয়ায় শিবিরে আটকে থাকতে হয়েছিল ওই দলটিকে । তবে পঞ্চম দিন থেকে আবহাওয়ার ধীরে ধীরে উন্নতি হলে ফের শুরু হয় আরোহণের প্রস্তুতি । নির্দিষ্ট সময়ে পরিকল্পনা মেনে এগোতে গিয়ে দলের মনোবলই ছিল সবচেয়ে বড় শক্তি ।
6 অগস্ট ভোররাতে অবশেষে চূড়ান্ত আরোহণ শুরু করেন শুভেন্দু ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন দুই শেরপা পুরশেমবা দায়ী ও মৃগমা দায়ী । দীর্ঘ সময় ধরে কঠিন ঢাল বেয়ে ওঠার পর সকাল 3টে 6 মিনিটে সেই অনামী শৃঙ্গের শীর্ষে পৌঁছে যান তাঁরা ।
এই সাফল্য শুধু দলের জন্য নয়, ভারতের পর্বতারোহণ ইতিহাসেও নতুন অধ্যায় যোগ করল বলে মনে করা হচ্ছে । শুভেন্দু জানান, এর আগে 2015 সালে একটি বিদেশি দল ওই অনামী শৃঙ্গ জয় করার লক্ষ্যে এসেছিল ৷ তবে তারা 5,550 মিটার পর্যন্ত উঠেও খারাপ আবহাওয়ার কারণে অভিযান বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল । কিন্তু তারা যেটা পারেনি, দুই শেরপার সহায়তায় শুভেন্দু পেরেছেন ৷ প্রথমবার সফলভাবে পা রাখলেন দারচা মায়ার ভ্যালির এক অনামী শৃঙ্গের চূড়ায় ।
পর্বতারোহী শুভেন্দু মণ্ডল বলেন, "28 জুলাই আমরা অনামী শৃঙ্গ জয় করার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলাম ৷ এর আগে বিদেশি দল এসেছিল কিন্তু শৃঙ্গ জয় করতে পারেনি ৷ কিন্তু আমরা পেরেছি ৷ আমার সঙ্গে দুই শেরপা ছিলেন ৷ এটা শুধু উচ্চতার রেকর্ড নয়, প্রকৃতির সঙ্গে এক গভীর সংলাপ ৷ যেখানে ধৈর্য, সাহস আর দলগত চেতনার জয় হয়েছে ।"
শেরপা পুরশেমবা দায়ী বলেন, "2015 সালে একটি বিদেশি পর্বত আরোহীদের একটি দল এই শৃঙ্গ জয় করার জন্য বেরোয় ৷ কিন্তু কোনও কারণবশত সেই বিদেশি পর্বত আরোহীদের দল এই শৃঙ্গ জয় করতে পারেনি । অবশেষে আমরা 6 অগস্ট 3টে 6 মিনিটে এই শৃঙ্গ জয় করি । আমরা প্রচণ্ড খুশি ৷"