অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি ও তাঁর পরিবারকে পুশব্যাকে নিয়ম মানেনি কেন্দ্র, হাইকোর্টে জানাল রাজ্য

অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ ছ'জন দীর্ঘদিন ধরে বীরভূমের বাসিন্দা ৷ কেন্দ্র নথি খতিয়ে না-দেখেই তাঁদের বাংলাদেশি সন্দেহে নির্বাসন দিয়েছে, হাইকোর্টে জানাল রাজ্য ৷
Published : September 11, 2025 at 3:13 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ বীরভূমের ছ'জন পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশি সন্দেহে পুশব্যাক করা হয় ৷ গত 26 জুন দিল্লি থেকে অসম সীমান্তে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে তাঁদের বাংলাদেশে পাঠানো হয় ৷ এদিকে তাঁরা তিন পুরুষ ধরে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের মুরারইয়ের পাইকরে বাস করছেন ৷ বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে জানালেন রাজ্যের আইনজীবী স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
এদিকে এই শুনানিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) অশোক চক্রবর্তী ফের দাবি করেন, সোনালি বিবিরা বাংলাদেশি ৷ এদিন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ, কেন্দ্র ও রাজ্য-সহ সব পক্ষকে আদালতে এই সংক্রান্ত হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে । আগামী 23 সেপ্টেম্বর ফের এই মামলার শুনানি ৷
সোনালি বিবিদের নাগরিকত্ব নিয়ে রাজ্যের সওয়াল-জবাব
রাজ্যের আইনজীবী স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে জানান, সোনালি বিবিদের ধরার পর নিয়ম অনুযায়ী দিল্লি পুলিশের উচিত ছিল সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা ৷ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসক তাঁদের সম্পর্কে যাবতীয় খোঁজখবর নিয়ে এক মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য বা নথি পাঠাবেন ৷
তারপর যদি দেখা যায়, তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় নথি নেই বা প্রমাণপত্র নেই, তখন তাঁদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার পথ রয়েছে ৷ কিন্তু এক্ষেত্রে মাত্র দু'দিনের মধ্যে এফআরআরও (FRRO - Foreign Regional Registration Office) সে সব কিছু না-করে তাঁদের অসম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয় ৷ রাজ্য সরকার সমস্ত প্রমাণপত্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও দিল্লি পুলিশকে ইমেল করেছে ৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার কোনও জবাব দিল্লি প্রশাসন দেয়নি ৷ এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলেও আদালতে দাবি করেছেন মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী রঘুনাথ চক্রবর্তী ৷
কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি
অন্যদিকে, কেন্দ্রের অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) অশোক চক্রবর্তী এদিন ফের দাবি করেন, দিল্লি হাইকোর্টে দু'টি মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ সেই তথ্য সম্পূর্ণ চেপে গিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে ফের হিবিয়াস করপাসের মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ কোন আইনে এটা করা হল ? দিল্লি হাইকোর্টে এই দু'টি পরিবার তাঁদের নির্বাসনের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করে ফের কেন তা প্রত্যাহার করে নিল ? তারপর কলকাতা হাইকোর্টে এসে মামলা দায়ের করল ৷ আসলে এরা বাংলাদেশি ৷ নিজেদের ভারতীয় নাগরিকত্বের কোনও প্রমাণ দিতে পারেনি ৷
পাল্টা মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী রঘুনাথ চক্রবর্তী বলেন, "কেন্দ্রই হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে 24 জুন দিল্লি পুলিশ তাঁদের আটক করে ৷ তারপর তাঁদের কাছ থেকে নথিপত্র চাওয়া হয় ৷ তাতে পুলিশ সন্তুষ্ট না হয়ে 26 জুন তাঁদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ৷ তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বীরভূমের মুরারইয়ে থাকেন ৷ নির্বাসনে পাঠানোর আগে রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করার নিয়ম মানাই হয়নি ৷ এমনকী সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত পরিষ্কার জানিয়েছে, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সঙ্গে কথা বলে তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে ৷"
কলকাতা থেকে মামলা প্রত্যাহারে 'না'
এর আগে 9 সেপ্টেম্বর এই মামলার শুনানি হয় কলকাতা হাইকোর্টে ৷ সেই শুনানিতে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে উপস্থিত ছিলেন এএসজি অশোক চক্রবর্তী ৷ পাশাপাশি দিল্লি পুলিশের পক্ষে আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী ৷ তাঁরা আদালতে অভিযোগ করেন, সোনালি বিবি ও তাঁর পরিবারের তরফে তাঁদের পুশব্যাক করা নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে দু’টি মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়েরের সময় সেই তথ্য গোপন করা হয় ৷ এভাবে তথ্য গোপন করে মামলা দায়ের করা যায় কি ? প্রশ্ন তোলেন দুই আইনজীবী ৷ তাঁদের কথায়, কলকাতা হাইকোর্টে ফের মামলা দায়ের আইন বিরুদ্ধ ৷ মামলা খারিজ করে দেওয়া উচিত ৷
গত শুনানিতে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ এই বিষয়ে মামলাকারী সোনালি বিবির বাবাকে ভর্ৎসনা করে ৷ তাঁরা হাইকোর্ট থেকে মামলা প্রত্যাহার করে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন কি না, তা জানাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ এদিন অবশ্য মামলাকারীর তরফে জানানো হয়, তাঁরা কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে কোনও ভুল করেননি ৷ বরং দিল্লি প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ম না-মেনে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি ও তাঁর পরিবারকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করে ফেরত পাঠিয়েছে ৷ এটা আইনানুগ নয় ৷ তাই এই মামলা প্রত্যাহারের প্রসঙ্গ ওঠে না ৷