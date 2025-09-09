মামলা প্রত্যাহারে সিদ্ধান্ত নিতে দু’দিন সময় সোনালি বিবির বাবাকে, হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে কেন্দ্রও

মামলা প্রত্যাহারে সিদ্ধান্ত নিতে দু’দিন সময় সোনালি বিবির বাবাকে, হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে কেন্দ্রও
আগামী বৃহস্পতিবার পরবর্তী শুনানি৷ সেদিনই সোনালি বিবির বাবাকে আদালতে জানাতে হবে যে এই মামলা প্রত্যাহার করবেন কি না!
Published : September 9, 2025 at 8:48 PM IST
কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: সোনালি বিবির পুশব্যাক ইস্যুতে কলকাতা হাইকোর্টের ভর্ৎসনার মুখে পড়লেন মামলাকারীরা৷ আদালত জানতে চাইল, মামলা প্রত্যাহার করে এই নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন কি না সোনালি বিবির বাবা! আগামী বৃহস্পতিবার মামলার পরবর্তী শুনানি৷ সেদিনই তাঁকে জানাতে হবে যে এই কলকাতা হাইকোর্টের মামলার প্রত্যাহার করবেন কি না৷
একই সঙ্গে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকারও৷ কেন আটক হওয়ার দু’দিনের মধ্যেই সোনালি বিবি ও তাঁর পরিবারকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হল, সেই প্রশ্নই তুলেছে আদালত৷ এই নিয়ে কেন্দ্রকে পরে আদালতে জবাবও দিতে হতে পারে৷
অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ দু’টি পরিবারকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করে ভারত সরকার৷ তাঁরা বাংলাদেশি নাগরিক, অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল, এই কারণ দেখিয়েই তাঁদের সেদেশে পাঠানো হয়৷ এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয় হেবিয়াস কর্পাস মামলা৷ বীরভূমের পাইকর গ্রামের ছ’জন বাসিন্দা এই মামলা করেন৷ তাঁরা সোনালিদের দেশে ফেরানোর দাবি জানান৷ মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি হয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে৷
এদিন শুনানিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল সলিসিটার জেনারেল অশোক চক্রবর্তী৷ দিল্লি পুলিশের তরফে ছিলেন আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী৷ তাঁরা আদালতে জানান, এই বিষয়টি নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে পরিবারের পক্ষ থেকে দু’টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল৷ কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়েরর সময় সেই তথ্য গোপন করা হয়৷ এভাবে তথ্য গোপন করে মামলা দায়ের করা যায় কি? প্রশ্ন তোলেন ওই আইনজীবীরা৷ তাঁদের কথায়, এটা আইন বিরুদ্ধ। মামলা খারিজ করে দেওয়া উচিত।
এদিন অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী বলেন, ‘‘ভদু শেখ ও আমির খান দিল্লি হাইকোর্টে যে দু’টি মামলা দায়ের করেছিলেন, সেই মামলাতেই পরিস্কার দাবি করা হয় যে পুলিশ তাঁদের ফেরানোর ব্যাবস্থা না-করলে দিল্লি হাইকোর্টে বিষয়টি জানাবেন। ফলে এই মামলা বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের শোনার এক্তিয়ার নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে।’’ তিনি জানান, এই বিষয়ে সমস্ত ঘটনাই ঘটেছে দিল্লিতে। বীরভূমে 6 জুলাই শুধুমাত্র একটা জেনারেল ডায়েরি করা হয়েছে। তাও সেই থানার ইনস্পেকটরকে মামলায় যুক্ত করা হয়নি। বীরভূমের জেলাশাসককে মামলায় যুক্ত করা হয়েছে।
তথ্য গোপন করার জন্য আদালতের উচিত মামলাকারীদের জরিমানা করা এবং মামলা খারিজ করা, এমনটাই আবেদন হাইকোর্টে করেন কেন্দ্রের আইনজীবী৷ তিনি বলেন, ‘‘এই দু’টি পরিবারকে 26 জুন 2025 বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে৷ তারা কি একবারও হলফনামা দিয়ে সত্যি জানিয়েছে যে তাদের বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে তাদের মতের পরিপ্রেক্ষিতেই? দিল্লি হাইকোর্ট থেকে মামলা প্রত্যাহার করার পর কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে এখন দেশে ফেরানোর যে দাবি, সেটা কি আদালতের শোনা উচিত? এমনকি ডিপোর্টেশনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করার পর দিল্লি হাইকোর্টে দায়ের করা মামলাও প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।’’
ওই আইনজীবী আরও জানান, কোথায় প্রমাণ যে তাঁরা ভারতের নাগরিক? ফরেনার্স অ্যাক্ট অনুযায়ী একজন বিদেশিকেই প্রমাণ করতে হয় তাঁর নাগরিকত্ব। আদালতের হস্তক্ষেপের এক্তিয়ার নেই এই বিষয়ে। পাশাপাশি শুধুমাত্র এই ছয়জনকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে এমন নয়। আরও একাধিক বাংলাদেশিকে সেদেশে পাঠানো হয়েছে। দেশের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা ও সংহতি রক্ষার স্বার্থে এই মামলা খারিজ করে দেওয়া উচিত।
সেখানে আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়েন মামলাকারীরা৷ আদালতের প্রশ্ন, বাংলাদেশি সন্দেহে যখন দিল্লি থেকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হল, তখন সঙ্গে সঙ্গে সেই নির্বাসনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ না করে কলকাতা হাইকোর্টে কেন মামলা করা হল? তাই আদালত সোনালি বিবির কাছে জানতে চেয়েছে যে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করে পুশব্যাকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন কি না! আগামী বৃহস্পতিবার মামলার পরবর্তী শুনানি৷ সেদিনই সোনালি বিবির পরিবারকে জানাতে হবে যে তাঁরা মামলা প্রত্যাহার করবেন কি না!
তবে এদিন কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে কলকাতা হাইকোর্ট৷ আদালত জানতে চায়, সোনালি বিবিদের বাংলাদেশে পাঠানোর আগে কি অনুসন্ধান করা হয়েছিল? আটক করার মাত্র দু’দিনের মধ্যে তাঁদের কিসের ভিত্তিতে বাংলাদেশে পাঠানো হল?
নিয়ম অনুয়ায়ী কারও কাছে বৈধ নথি না-থাকলে তাঁদের আটক করার পর অন্তত এক মাস সময় দিতে হয় সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও দিল্লি পুলিশের কাছে অনুসন্ধানের কোনও রিপোর্ট আছে কি না তাও জানতে চায় হাইকোর্ট। বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী এদিন বলেন, "সুপ্রিমকোর্ট বারবার বলেছে নির্বাসনের সুনির্দিষ্ট রুল থাকতে হবে।"
আগামী বৃহস্পতিবার পরবর্তী শুনানিতে যদি মামলাকারীরা এই মামলা কলকাতা হাইকোর্ট থেকে প্রত্যাহার না-করেন, তাহলে এই বিষয়ে আদালতে কেন্দ্রকে জবাবদিহি করতে হতে পারে৷