প্রথমবার দুর্গাপুজোর আয়োজনে যৌনকর্মীদের সন্তানেরা, সোনাগাছিতে উপস্থিত থাকবেন ঊষা উত্থপ-সহ বহু তারকা

প্রথমবার দুর্গাপুজোর আয়োজনে যৌনকর্মীদের সন্তানেরা, সোনাগাছিতে উপস্থিত থাকবেন ঊষা উত্থপ-সহ বহু তারকা
দুর্গাপুজো আয়োজনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হচ্ছেন যৌনকর্মীদের সন্তানেরাও ৷ আগামী 22 সেপ্টেম্বর সেই পুজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা ৷
Published : September 13, 2025 at 5:43 PM IST
কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সোনাগাছিতে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে । নানান বাধা বিপত্তি কাটিয়ে তাঁরা পুজোর আয়োজন করেন । এবারও সেই পুজো অনুষ্ঠিত হবে নির্ধারিত স্থানে । কিন্তু, চমক থাকছে অন্য আয়োজনে ।
সোনাগাছি-সহ কলকাতার বিভিন্ন যৌনপল্লিতে থাকা যৌনকর্মীদের সন্তানেরা নিজেদের উদ্যোগে এবছর প্রথমবার দুর্গাপুজোর আয়োজন করছেন । সোনাগাছির শীতলা মন্দির সংলগ্ন স্থানেই এই পুজো আয়োজিত হবে । নাচ, গান-সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানও হবে৷ যৌনকর্মীদের সন্তানদের সংগঠন 'আমরা পদাতিক' এই পুজোর আয়োজক । আগামী 22 সেপ্টেম্বর সেই পুজোর আনুষ্ঠানিক সূচনায় উপস্থিত থাকবেন ঊষা উত্থুপ, মন্ত্রী শশী পাঁজা, বিধায়ক দেবাশিস কুমার-সহ সিনেমা জগতের মহারথীরা ।
যদিও মণ্ডপে কোনও দুর্গা প্রতিমা তোলা হবে না । স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রতিমা ছাড়া পুজো কীভাবে সম্ভব? কাঠ, মাটি বা অন্য কোনও উপাদানে তৈরি দুর্গা প্রতিমা বা গণেশ, কার্তিক কাউকেও দেখা যাবে না মণ্ডপে । পরিবর্তে জীবন্ত মা দুর্গা, গণেশদের দেখা যাবে । যাঁরা এই মুহূর্তে দিনরাত এক করে অনুশীলন করে চলেছেন । স্কুল, পড়ার ফাঁকে দুর্গোৎসবে নিজেদের প্রতিভাকে সকলের সম্মুখে তুলে ধরতে নিয়মিত চর্চায় মগ্ন । নাচ, গান, অভিনয় আরও কত কী । যেই কারণে 'আমরা পদাতিক' তাদের নিজেদের উদ্যোগে আয়োজিত প্রথম বছরের পুজোর নাম দিয়েছে 'ছোটদের দুর্গা ছোটদের মেলা' ।
'আমরা পদাতিক'র সেক্রেটারিয়েট রাতুল (নাম পরিবর্তিত) বলেন, "দুর্গাপুজো মানেই আনন্দ, আলো আর মিলনের উৎসব । মা দুর্গার আগমনে যেমন অশুভ শক্তি বিনাশ হয়, তেমনই এই পুজো আমাদের মনে করিয়ে দিক- প্রতিটি শিশুর সমান অধিকার, সমান মর্যাদা, আর সমান ভালোবাসার দাবিদার । শিশুর হাসিই হোক শারদীয়ার আসল আলো, আর পুজো হোক বৈষম্যহীন সবার জন্য । এ কারণেই আমরা আমাদের বাচ্চাদের উদ্যোগে আয়োজিত উৎসবে মাটির বা অন্য কোনও উপাদানে তৈরি প্রতিমা মণ্ডপে আনারা কথা ভাবিনি । বরং, আমরা যারা যৌনকর্মীর সন্তান তারা সমাজের মূল ধারার থেকে আলাদা নই, সেই বার্তা দেওয়া চেষ্টা করছি । বাচ্চারা নাচ গানের মাধ্যমে মুহূর্ত তৈরি করবেন ।"
তবে, যৌনকর্মী মায়েদের পুজোও হবে । সেই পুজোর সঙ্গে এই পুজো মেশানো ঠিক হবে না বলেই জানিয়েছেন 'আমরা পদাতিক'র সেক্রেটারি শ্রেষ্ঠা (নাম পরিবর্তিত) । তিনি বলেন, "আমরা পদাতিক এতদিন মায়েদের সঙ্গে ছিল । মায়েদের আধিকার নিয়ে লড়াই করেছে । এবার আমরা পদাতিক নিজেদের জন্য লড়াই করবে । নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই । কারণ, আমরা পদাতিক এতদিন ধরে কাজ করলেও যৌনকর্মীদের সন্তানদের সেই বাকা চোঁখে দেখার স্বভাব বর্তমান সময়ে বদলায়নি ।"
তাঁর কথায়, "তবে সবাই বাকা চোঁখে দেখেন এমনটা নয় । কিন্তু আমরাও মানুষ, আমাদেরও সৃজনশীলতা, সৃষ্টিশীলতা, শিল্পীসত্ত্বা আছে, তা কেউ মানতেই চায় না । ফলে, আমাদের বাচ্চারা কোথাও গিয়ে বলতে পারে না এটা আমাদের পুজো । আমরা এই পুজোয় নাচ করব, গান করব বা অন্য কোনও প্রতিযোগিতায় অংশ নেব । আমরা সেই খামতি পূরণের চেষ্টা করছি । যাতে তারা আমরা যৌনকর্মী সন্তানেরা বলতে পারি এটা আমাদের পুজো । আমরাও পারফর্ম করব ।"